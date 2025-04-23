ZORA

ZORA ─ це протокол NFT-ринку, який відкриває нові можливості для творців, дозволяючи їм створювати, виставляти й колекціонувати NFT. ZORA дає людям можливість створювати власні ринки. Крім того, ZORA запустила ZORA NETWORK, мережу рівня 2, засновану на OP Stack. Ця мережа забезпечує художникам, творцям і спільнотам більш швидке і ефективне масштабування Ethereum, безперешкодно інтегруючи всі наявні інструменти ZORA.

Ім'яZORA

РейтингNo.3185

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція10,000,000,000

Загальна пропозиція10,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.03707598355252541,2025-04-23

Найнижча ціна0.008823152623137747,2025-05-08

Публічний блокчейнBASE

ОписZORA ─ це протокол NFT-ринку, який відкриває нові можливості для творців, дозволяючи їм створювати, виставляти й колекціонувати NFT. ZORA дає людям можливість створювати власні ринки. Крім того, ZORA запустила ZORA NETWORK, мережу рівня 2, засновану на OP Stack. Ця мережа забезпечує художникам, творцям і спільнотам більш швидке і ефективне масштабування Ethereum, безперешкодно інтегруючи всі наявні інструменти ZORA.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.