ZORA

ZORA ─ це протокол NFT-ринку, який відкриває нові можливості для творців, дозволяючи їм створювати, виставляти й колекціонувати NFT. ZORA дає людям можливість створювати власні ринки. Крім того, ZORA запустила ZORA NETWORK, мережу рівня 2, засновану на OP Stack. Ця мережа забезпечує художникам, творцям і спільнотам більш швидке і ефективне масштабування Ethereum, безперешкодно інтегруючи всі наявні інструменти ZORA.

Ім'яZORA

РейтингNo.3185

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція10,000,000,000

Загальна пропозиція10,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.03707598355252541,2025-04-23

Найнижча ціна0.008823152623137747,2025-05-08

Публічний блокчейнBASE

ОписZORA ─ це протокол NFT-ринку, який відкриває нові можливості для творців, дозволяючи їм створювати, виставляти й колекціонувати NFT. ZORA дає людям можливість створювати власні ринки. Крім того, ZORA запустила ZORA NETWORK, мережу рівня 2, засновану на OP Stack. Ця мережа забезпечує художникам, творцям і спільнотам більш швидке і ефективне масштабування Ethereum, безперешкодно інтегруючи всі наявні інструменти ZORA.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
Пошук
Обрані
ZORA/USDT
Zora
----
--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (ZORA)
--
Сума за 24г (USDT)
--
Графік
Інформація
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Спот
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
ZORA/USDT
Zora
--
--‎--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (ZORA)
--
Сума за 24г (USDT)
--
Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
network_iconМережева аномалія
Канал 1
Онлайн-служба підтримки клієнтів
Loading...