Сьогоднішня ціна Railgun

Поточна ціна Railgun (RAIL) сьогодні становить ₴ 1,4346, зі зміною 0,11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RAIL до UAH становить ₴ 1,4346 за RAIL.

Railgun наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- RAIL. Протягом останніх 24 годин RAIL торгувався між ₴ 1,3545 (мінімум) та ₴ 1,4519 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці RAIL змінився на +0,87% за останню годину та на -1,15% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 62,30K.

Ринкова інформація щодо Railgun (RAIL)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 62,30K₴ 62,30K ₴ 62,30K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція ---- -- Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Railgun — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 62,30K. Циркуляційна пропозиція RAIL — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.