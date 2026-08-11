Сьогоднішня ціна OOB

Поточна ціна OOB (OOB) сьогодні становить ₴ 0.008129, зі зміною 1.91% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OOB до UAH становить ₴ 0.008129 за OOB.

OOB наразі посідає №3930 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 OOB. Протягом останніх 24 годин OOB торгувався між ₴ 0.0073 (мінімум) та ₴ 0.01242 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 32.1089821081461011562, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.4107356623672408399.

У короткостроковій динаміці OOB змінився на -0.15% за останню годину та на +1.61% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 5,46K.

Ринкова інформація щодо OOB (OOB)

Рейтинг No.3930 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 5,46K₴ 5,46K ₴ 5,46K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 8.13M₴ 8.13M ₴ 8.13M Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Максимальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Коефіцієнт циркуляції 0.00% Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація OOB — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 5,46K. Циркуляційна пропозиція OOB — 0,00, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 8.13M.