Актуальна ціна Collector Crypt сьогодні становить 0.1208 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CARDS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CARDS на MEXC вже зараз.

Логотип Collector Crypt

Курс Collector Crypt (CARDS)

Актуальна ціна 1 CARDS до USD:

$0,1207
$0,1207$0,1207
-2,50%1D
USD
Графік ціни Collector Crypt (CARDS) в реальному часі
Інформація щодо ціни Collector Crypt (CARDS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,1068
$ 0,1068$ 0,1068
Мін. за 24 год
$ 0,127
$ 0,127$ 0,127
Макс. за 24 год

$ 0,1068
$ 0,1068$ 0,1068

$ 0,127
$ 0,127$ 0,127

--
----

--
----

+5,31%

-2,50%

+14,17%

+14,17%

Актуальна ціна Collector Crypt (CARDS) становить $ 0,1208. За останні 24 години CARDS торгувався між мінімумом у $ 0,1068 і максимумом у $ 0,127, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CARDS становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то CARDS змінився на +5,31% за останню годину, -2,50% за 24 години та на +14,17% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Collector Crypt (CARDS)

--
----

$ 83,81K
$ 83,81K$ 83,81K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Поточна ринкова капіталізація Collector Crypt — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 83,81K. Циркуляційна пропозиція CARDS — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.

Історія ціни Collector Crypt (CARDS) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Collector Crypt за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,003095-2,50%
30 днів$ +0,0104+9,42%
60 днів$ +0,0708+141,60%
90 днів$ +0,0708+141,60%
Зміна ціни Collector Crypt сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CARDS на $ -0,003095 (-2,50%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Collector Crypt за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,0104 (+9,42%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Collector Crypt за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CARDS змінився на $ +0,0708 (+141,60%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Collector Crypt за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,0708 (+141,60%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Collector Crypt (CARDS)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Collector Crypt зараз.

Що таке Collector Crypt (CARDS)

Карти покемонів RWA на Solana.

Проєкт Collector Crypt доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Collector Crypt. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу CARDS, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Collector Crypt у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Collector Crypt безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Collector Crypt (USD)

Скільки коштуватиме Collector Crypt (CARDS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Collector Crypt (CARDS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Collector Crypt.

Перегляньте прогноз ціни Collector Crypt вже зараз!

Токеноміка Collector Crypt (CARDS)

Розуміння токеноміки Collector Crypt (CARDS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CARDS зараз!

Як купити Collector Crypt (CARDS)

Шукаєте як купити Collector Crypt? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Collector Crypt на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

CARDS до місцевих валют

1 Collector Crypt (CARDS) до VND
3 178,852
1 Collector Crypt (CARDS) до AUD
A$0,184824
1 Collector Crypt (CARDS) до GBP
0,0906
1 Collector Crypt (CARDS) до EUR
0,103888
1 Collector Crypt (CARDS) до USD
$0,1208
1 Collector Crypt (CARDS) до MYR
RM0,509776
1 Collector Crypt (CARDS) до TRY
5,07964
1 Collector Crypt (CARDS) до JPY
¥18,3616
1 Collector Crypt (CARDS) до ARS
ARS$179,227336
1 Collector Crypt (CARDS) до RUB
9,835536
1 Collector Crypt (CARDS) до INR
10,611072
1 Collector Crypt (CARDS) до IDR
Rp2 013,332528
1 Collector Crypt (CARDS) до PHP
7,087336
1 Collector Crypt (CARDS) до EGP
￡E.5,748872
1 Collector Crypt (CARDS) до BRL
R$0,649904
1 Collector Crypt (CARDS) до CAD
C$0,16912
1 Collector Crypt (CARDS) до BDT
14,76176
1 Collector Crypt (CARDS) до NGN
176,34988
1 Collector Crypt (CARDS) до COP
$471,875
1 Collector Crypt (CARDS) до ZAR
R.2,094672
1 Collector Crypt (CARDS) до UAH
5,048232
1 Collector Crypt (CARDS) до TZS
T.Sh.300,497248
1 Collector Crypt (CARDS) до VES
Bs25,6096
1 Collector Crypt (CARDS) до CLP
$114,2768
1 Collector Crypt (CARDS) до PKR
Rs34,104256
1 Collector Crypt (CARDS) до KZT
64,840608
1 Collector Crypt (CARDS) до THB
฿3,964656
1 Collector Crypt (CARDS) до TWD
NT$3,723056
1 Collector Crypt (CARDS) до AED
د.إ0,443336
1 Collector Crypt (CARDS) до CHF
Fr0,095432
1 Collector Crypt (CARDS) до HKD
HK$0,938616
1 Collector Crypt (CARDS) до AMD
֏46,088824
1 Collector Crypt (CARDS) до MAD
.د.م1,114984
1 Collector Crypt (CARDS) до MXN
$2,22272
1 Collector Crypt (CARDS) до SAR
ريال0,453
1 Collector Crypt (CARDS) до ETB
Br18,242008
1 Collector Crypt (CARDS) до KES
KSh15,566288
1 Collector Crypt (CARDS) до JOD
د.أ0,0856472
1 Collector Crypt (CARDS) до PLN
0,439712
1 Collector Crypt (CARDS) до RON
лв0,527896
1 Collector Crypt (CARDS) до SEK
kr1,134312
1 Collector Crypt (CARDS) до BGN
лв0,202944
1 Collector Crypt (CARDS) до HUF
Ft40,591216
1 Collector Crypt (CARDS) до CZK
2,529552
1 Collector Crypt (CARDS) до KWD
د.ك0,0369648
1 Collector Crypt (CARDS) до ILS
0,397432
1 Collector Crypt (CARDS) до BOB
Bs0,832312
1 Collector Crypt (CARDS) до AZN
0,20536
1 Collector Crypt (CARDS) до TJS
SM1,114984
1 Collector Crypt (CARDS) до GEL
0,327368
1 Collector Crypt (CARDS) до AOA
Kz110,521128
1 Collector Crypt (CARDS) до BHD
.د.ب0,0454208
1 Collector Crypt (CARDS) до BMD
$0,1208
1 Collector Crypt (CARDS) до DKK
kr0,776744
1 Collector Crypt (CARDS) до HNL
L3,163752
1 Collector Crypt (CARDS) до MUR
5,498816
1 Collector Crypt (CARDS) до NAD
$2,092256
1 Collector Crypt (CARDS) до NOK
kr1,205584
1 Collector Crypt (CARDS) до NZD
$0,210192
1 Collector Crypt (CARDS) до PAB
B/.0,1208
1 Collector Crypt (CARDS) до PGK
K0,508568
1 Collector Crypt (CARDS) до QAR
ر.ق0,438504
1 Collector Crypt (CARDS) до RSD
дин.12,198384
1 Collector Crypt (CARDS) до UZS
soʻm1 455,421352
1 Collector Crypt (CARDS) до ALL
L10,05056
1 Collector Crypt (CARDS) до ANG
ƒ0,216232
1 Collector Crypt (CARDS) до AWG
ƒ0,21744
1 Collector Crypt (CARDS) до BBD
$0,2416
1 Collector Crypt (CARDS) до BAM
KM0,202944
1 Collector Crypt (CARDS) до BIF
Fr355,2728
1 Collector Crypt (CARDS) до BND
$0,155832
1 Collector Crypt (CARDS) до BSD
$0,1208
1 Collector Crypt (CARDS) до JMD
$19,33404
1 Collector Crypt (CARDS) до KHR
485,140048
1 Collector Crypt (CARDS) до KMF
Fr51,2192
1 Collector Crypt (CARDS) до LAK
2 626,086904
1 Collector Crypt (CARDS) до LKR
රු36,561328
1 Collector Crypt (CARDS) до MDL
L2,043936
1 Collector Crypt (CARDS) до MGA
Ar539,285024
1 Collector Crypt (CARDS) до MOP
P0,963984
1 Collector Crypt (CARDS) до MVR
1,84824
1 Collector Crypt (CARDS) до MWK
MK208,99608
1 Collector Crypt (CARDS) до MZN
MT7,720328
1 Collector Crypt (CARDS) до NPR
रु16,932536
1 Collector Crypt (CARDS) до PYG
850,6736
1 Collector Crypt (CARDS) до RWF
Fr175,0392
1 Collector Crypt (CARDS) до SBD
$0,992976
1 Collector Crypt (CARDS) до SCR
1,668248
1 Collector Crypt (CARDS) до SRD
$4,794552
1 Collector Crypt (CARDS) до SVC
$1,053376
1 Collector Crypt (CARDS) до SZL
L2,091048
1 Collector Crypt (CARDS) до TMT
m0,4228
1 Collector Crypt (CARDS) до TND
د.ت0,353944
1 Collector Crypt (CARDS) до TTD
$0,816608
1 Collector Crypt (CARDS) до UGX
Sh420,8672
1 Collector Crypt (CARDS) до XAF
Fr68,1312
1 Collector Crypt (CARDS) до XCD
$0,32616
1 Collector Crypt (CARDS) до XOF
Fr68,1312
1 Collector Crypt (CARDS) до XPF
Fr12,3216
1 Collector Crypt (CARDS) до BWP
P1,615096
1 Collector Crypt (CARDS) до BZD
$0,2416
1 Collector Crypt (CARDS) до CVE
$11,46392
1 Collector Crypt (CARDS) до DJF
Fr21,3816
1 Collector Crypt (CARDS) до DOP
$7,692544
1 Collector Crypt (CARDS) до DZD
د.ج15,71608
1 Collector Crypt (CARDS) до FJD
$0,276632
1 Collector Crypt (CARDS) до GNF
Fr1 041,296
1 Collector Crypt (CARDS) до GTQ
Q0,922912
1 Collector Crypt (CARDS) до GYD
$25,202504
1 Collector Crypt (CARDS) до ISK
kr14,7376

Ресурс Collector Crypt

Щоб дізнатися більше про Collector Crypt, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Collector Crypt

Скільки сьогодні коштує Collector Crypt (CARDS)?
Актуальна ціна CARDS у USD становить 0,1208 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CARDS до USD?
Поточна ціна CARDS до USD — $ 0,1208. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Collector Crypt?
Ринкова капіталізація CARDS — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CARDS?
Циркуляційна пропозиція CARDS — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CARDS?
CARDS досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CARDS?
Історична мінімальна ціна CARDS становила -- USD.
Який обсяг торгівлі CARDS?
Актуальний обсяг торгівлі CARDS за 24 години — $ 83,81K USD.
Чи підніметься ціна CARDS цього року?
CARDS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CARDS для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

