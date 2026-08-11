Сьогоднішня ціна UnifAI

Поточна ціна UnifAI (UAI) сьогодні становить ₴ 0,2642, зі зміною 6,14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UAI до UAH становить ₴ 0,2642 за UAI.

UnifAI наразі посідає №288 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 63,14M, з циркуляційною пропозицією у 239,00M UAI. Протягом останніх 24 годин UAI торгувався між ₴ 0,2401 (мінімум) та ₴ 0,2744 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 27,470874242564014007, тоді як історичний мінімум — ₴ 2,3260314465758937776.

У короткостроковій динаміці UAI змінився на +2,32% за останню годину та на -33,47% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 167,99K.

Ринкова інформація щодо UnifAI (UAI)

Рейтинг No.288 Ринкова капіталізація ₴ 63,14M₴ 63,14M ₴ 63,14M Обсяг (за 24 год) ₴ 167,99K₴ 167,99K ₴ 167,99K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 264,20M₴ 264,20M ₴ 264,20M Циркуляційне постачання 239,00M 239,00M 239,00M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 23,90% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація UnifAI — ₴ 63,14M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 167,99K. Циркуляційна пропозиція UAI — 239,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 264,20M.