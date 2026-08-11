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Поточна ціна UnifAI сьогодні становить 0,2642 UAH. Ринкова капіталізація UAI становить 63 143 800 UAH. Відстежуйте оновлення цін UAI до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна UnifAI сьогодні становить 0,2642 UAH. Ринкова капіталізація UAI становить 63 143 800 UAH. Відстежуйте оновлення цін UAI до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Курс UnifAI (UAI)

Актуальна ціна 1 UAI до UAH:

₴11,859938
₴11,859938₴11,859938
+6,14%1D
UAH
Графік ціни UnifAI (UAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:26:07 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна UnifAI

Поточна ціна UnifAI (UAI) сьогодні становить ₴ 0,2642, зі зміною 6,14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UAI до UAH становить ₴ 0,2642 за UAI.

UnifAI наразі посідає №288 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 63,14M, з циркуляційною пропозицією у 239,00M UAI. Протягом останніх 24 годин UAI торгувався між ₴ 0,2401 (мінімум) та ₴ 0,2744 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 27,470874242564014007, тоді як історичний мінімум — ₴ 2,3260314465758937776.

У короткостроковій динаміці UAI змінився на +2,32% за останню годину та на -33,47% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 167,99K.

Ринкова інформація щодо UnifAI (UAI)

No.288

₴ 63,14M
₴ 63,14M₴ 63,14M

₴ 167,99K
₴ 167,99K₴ 167,99K

₴ 264,20M
₴ 264,20M₴ 264,20M

239,00M
239,00M 239,00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

23,90%

BSC

Поточна ринкова капіталізація UnifAI — ₴ 63,14M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 167,99K. Циркуляційна пропозиція UAI — 239,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 264,20M.

Історія ціни UnifAI у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,2401
₴ 0,2401₴ 0,2401
Мін. за 24 год
₴ 0,2744
₴ 0,2744₴ 0,2744
Макс. за 24 год

₴ 0,2401
₴ 0,2401₴ 0,2401

₴ 0,2744
₴ 0,2744₴ 0,2744

₴ 27,470874242564014007
₴ 27,470874242564014007₴ 27,470874242564014007

₴ 2,3260314465758937776
₴ 2,3260314465758937776₴ 2,3260314465758937776

+2,32%

+6,14%

-33,47%

-33,47%

Історія ціни UnifAI (UAI) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на UnifAI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,686075+6,14%
30 днів₴ -0,126-32,30%
60 днів₴ -0,077-22,57%
90 днів₴ -0,0012-0,46%
Зміна ціни UnifAI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни UAI на ₴ +0,686075 (+6,14%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни UnifAI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,126 (-32,30%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни UnifAI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник UAI змінився на ₴ -0,077 (-22,57%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни UnifAI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0012 (-0,46%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для UnifAI (UAI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни UnifAI зараз.

Аналіз для UnifAI

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для UnifAI. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд UnifAI сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку UAI: бичачі, бичачі 60% | ведмежі 40%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

UAI_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався вище центрального рівня 0,2402, а поточна ціна 0,2433 знаходиться нижче опорного рівня R1 — 0,2444. Ціна перебуває у верхній частині хабового діапазону, а краткострокова структура демонструє коливання з переважно бичачим настроєм. Група скользящих середніх та EMA одночасно подають сигнали на покупку, і показники тримаються в однаковому напрямку. MACD сформував золотий хрест, при цьому швидка й довга лінії розходяться вгору. RSI перебуває в нейтральній зоні, не досягнувши екстремальних значень перекупленості чи перепроданості. Значення KDJ та StochRSI свідчать про помірне відновлення імпульсу, а волатильність залишається стабільною. Сили биків і ведмедів на поточному рівні досягли тимчасового балансу, без явних ознак прискорення в якомусь напрямку. Ближній опір зверху знаходиться на рівні R1 — 0,2444, що відстає від поточної ціни приблизно на 0,45%. У разі пробиття цього рівня дальній опір буде розташований на рівні R2 — 0,2476. Ближній підтримки знизу — на центральному рівні 0,2402, що відстає від поточної ціни приблизно на 1,27%. У разі пробиття цього рівня слід звернути увагу на рівні S1 — 0,2370 та S2 — 0,2328. Ключові рівні розташовані компактно, що характеризує активну конкуренцію всередині діапазону.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни UnifAI?

Низка ключових факторів впливає на ціни токенів UnifAI (UAI):

1. Ринковий настрій та загальні тренди криптовалютного ринку
2. Рівень прийняття AI-підтриманої DeFi-платформи UnifAI
3. Корисність токенів та нагороди за стейкінг
4. Оголошення про партнерства та інтеграції
5. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах
6. Регуляторні зміни, що впливають на сектори штучного інтелекту та DeFi
7. Технічні розробки та оновлення платформи
8. Конкуренція з подібними AI-блокчейн проектами
9. Загальний попит на децентралізовані AI-сервіси
10. Макроекономічні фактори, що впливають на ризикові активи

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну UnifAI?

Люди хочуть знати ціну UnifAI (UAI) сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, відстеження результатів портфелю, визначення оптимального часу входження чи виходу з ринку, оцінювання інвестиційних збитків або прибутків, а також отримання актуальної інформації про волатильність ринку. Ціни в реальному часі допомагають трейдерам скористатися можливостями.

Прогноз ціни UnifAI

Прогноз ціни UnifAI (UAI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна UAI у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни UnifAI (UAI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна UnifAI потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне UnifAI у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни UAI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни UnifAI.

Як купити та інвестувати UnifAI в Україна

Готові розпочати торгівлю з UnifAI? Купівля UAI на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити UnifAI. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі UnifAI (UAI).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і UnifAI буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі UnifAI (UAI)

Що ви можете зробити з UnifAI

Володіння UnifAI відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке UnifAI (UAI)

UnifAI відкриває нову еру автономних ШІ-агентів, спрощуючи DeFi для всіх. Користувачі можуть автоматизувати стратегії LPing, торгівлі та кредитування без необхідності програмування. Кожен ШІ-агент підвищує ефективність мережі та прийняття рішень. Наразі UnifAI підтримує стратегії Polymarket, Meteora (Solana) та Drift, а також розширюється до мережі EVM. Ключові особливості: автоматизація стратегій: створюйте або копіюйте найефективніші стратегії в один клац миші. UniQ: ваш помічник у галузі штучного інтелекту DeFi для отримання інформації, аналітики та пошуку стратегій.

Ресурс UnifAI

Щоб дізнатися більше про UnifAI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтUnifAI
Оглядач блокчейну

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AI FrameworkAI MemeArtificial Intelligence (AI)

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:26:07 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для UnifAI (UAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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UAI USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію UAI з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю UAIUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках UnifAI (UAI) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги UnifAI у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
UAI/USDT
₴11,662422
₴11,662422₴11,662422
+4,08%
660.81K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 UAI = 11,859938 UAH