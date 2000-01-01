USDUC

$USDUC — це сатиричний погляд на традиційні стейблкоїни, визначальною рисою яких є нестабільність. Він будує абсурдне оповідання, яке з гумором критикує сліпу віру у стабільність у криптовалютному просторі, що робить його одночасно пародією та творчим висловом про природу цифрових валют.

Ім'яUSDUC

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

Опис$USDUC — це сатиричний погляд на традиційні стейблкоїни, визначальною рисою яких є нестабільність. Він будує абсурдне оповідання, яке з гумором критикує сліпу віру у стабільність у криптовалютному просторі, що робить його одночасно пародією та творчим висловом про природу цифрових валют.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.