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Курс OKZOO (AIOT)

USD

Графік ціни OKZOO (AIOT) в реальному часі

$0,33772
$0,33772$0,33772
+0,87%(1D)

Дані та інформація про ціну AIOT в реальному часі

Поточна ціна OKZOO (AIOT) сьогодні становить 0,33772 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 23,78M USD. Ціна AIOT у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку OKZOO:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 81,40K USD
- Зміна ціни OKZOO протягом дня – +0,87%
- Циркуляційна пропозиція – 70,42M USD

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Цінові показники AIOTUSD

Відстежуйте зміни ціни на OKZOO за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0029128+0,87%
30 днів$ +0,23573+231,13%
60 днів$ +0,33272+6 654,40%
90 днів$ +0,33272+6 654,40%
Зміна ціни OKZOO сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни AIOT на $ +0,0029128 (+0,87%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни OKZOO за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,23573 (+231,13%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни OKZOO за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник AIOT змінився на $ +0,33272 (+6 654,40%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни OKZOO за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,33272 (+6 654,40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну AIOT

Ознайомтеся з останніми даними про ціну OKZOO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,32182
$ 0,32182$ 0,32182

$ 0,37279
$ 0,37279$ 0,37279

$ 0,5
$ 0,5$ 0,5

+0,21%

+0,87%

-1,16%

Ринкова інформація AIOT

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 23,78M
$ 23,78M$ 23,78M

$ 81,40K
$ 81,40K$ 81,40K

70,42M
70,42M 70,42M

Що таке OKZOO (AIOT)

OKZOO представляє першу у світі децентралізовану мережу екологічних даних міського масштабу, побудовану на взаємопов’язаній системі фізичних AIoT-пристроїв. Поєднуючи штучний інтелект із децентралізованим Інтернетом речей (DeIoT), OKZOO розповсюджує портативні пристрої з мікросенсорними нодами, які збирають як зовнішні, так і домашні екологічні дані за участі інтерактивних ШІ-помічників у вигляді віртуальних улюбленців. Користувачі роблять свій внесок у розвиток цієї мережі знизу вгору та отримують винагороди у вигляді токенів $AIOT, які можна стейкати для отримання винагород у блокчейні та внутрішньоігрових бонусів, створюючи сталу екосистему для інноваційних ШІ-застосунків в екології.

Проєкт OKZOO доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями OKZOO. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
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Прогноз курсу OKZOO

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як OKZOO, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна AIOT? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни OKZOO.

Історія ціни OKZOO

Відстеження траєкторії ціни AIOT надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії AIOT. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни OKZOO.

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AIOT до місцевих валют

1 AIOT до VND
8 659,47852
1 AIOT до AUD
A$0,523466
1 AIOT до GBP
0,2499128
1 AIOT до EUR
0,2971936
1 AIOT до USD
$0,33772
1 AIOT до MYR
RM1,4285556
1 AIOT до TRY
13,1744572
1 AIOT до JPY
¥48,7532592
1 AIOT до RUB
27,10203
1 AIOT до INR
28,8176476
1 AIOT до IDR
Rp5 536,3925568
1 AIOT до KRW
464,5372372
1 AIOT до PHP
18,7569688
1 AIOT до EGP
￡E.16,818456
1 AIOT до BRL
R$1,908118
1 AIOT до CAD
C$0,4626764
1 AIOT до BDT
41,2288576
1 AIOT до NGN
535,2119016
1 AIOT до UAH
14,0761696
1 AIOT до VES
Bs31,74568
1 AIOT до PKR
Rs95,1053292
1 AIOT до KZT
171,9535152
1 AIOT до THB
฿11,0738388
1 AIOT до TWD
NT$10,1383544
1 AIOT до AED
د.إ1,2394324
1 AIOT до CHF
Fr0,2769304
1 AIOT до HKD
HK$2,6443476
1 AIOT до MAD
.د.م3,1171556
1 AIOT до MXN
$6,4909784

Ресурс OKZOO

Щоб дізнатися більше про OKZOO, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтOKZOO
Оглядач блокчейну

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$0,33772$0,33772
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