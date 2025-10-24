Актуальна ціна Hemi сьогодні становить 0.0598 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HEMI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HEMI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Hemi сьогодні становить 0.0598 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HEMI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HEMI на MEXC вже зараз.

Логотип Hemi

Курс Hemi (HEMI)

Актуальна ціна 1 HEMI до USD:

$0,05981
$0,05981$0,05981
+4,72%1D
USD
Графік ціни Hemi (HEMI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:51:09 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Hemi (HEMI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0552
$ 0,0552$ 0,0552
Мін. за 24 год
$ 0,06159
$ 0,06159$ 0,06159
Макс. за 24 год

$ 0,0552
$ 0,0552$ 0,0552

$ 0,06159
$ 0,06159$ 0,06159

$ 0,19259179461442666
$ 0,19259179461442666$ 0,19259179461442666

$ 0,015350458365510373
$ 0,015350458365510373$ 0,015350458365510373

-0,35%

+4,72%

-6,36%

-6,36%

Актуальна ціна Hemi (HEMI) становить $ 0,0598. За останні 24 години HEMI торгувався між мінімумом у $ 0,0552 і максимумом у $ 0,06159, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HEMI становить $ 0,19259179461442666, тоді як його історичний мінімум — $ 0,015350458365510373.

Що стосується короткострокових результатів, то HEMI змінився на -0,35% за останню годину, +4,72% за 24 години та на -6,36% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hemi (HEMI)

No.458

$ 58,45M
$ 58,45M$ 58,45M

$ 171,37K
$ 171,37K$ 171,37K

$ 598,00M
$ 598,00M$ 598,00M

977,50M
977,50M 977,50M

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

9,77%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Hemi — $ 58,45M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 171,37K. Циркуляційна пропозиція HEMI — 977,50M, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 598,00M.

Історія ціни Hemi (HEMI) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Hemi за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0026958+4,72%
30 днів$ -0,08753-59,42%
60 днів$ +0,0548+1 096,00%
90 днів$ +0,0548+1 096,00%
Зміна ціни Hemi сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни HEMI на $ +0,0026958 (+4,72%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Hemi за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,08753 (-59,42%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Hemi за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник HEMI змінився на $ +0,0548 (+1 096,00%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Hemi за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,0548 (+1 096,00%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Hemi (HEMI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Hemi зараз.

Що таке Hemi (HEMI)

Hemi, що працює на Bitcoin та Ethereum, — це модульна мережа для покращеного масштабування, безпеки та сумісності. У той час як інші проєкти розглядають Bitcoin та Ethereum як ізольовані екосистеми, обмежуючи потенціал обох, Hemi розглядає їх як компоненти єдиної супермережі. Це відкриває нові рівні програмованості, портативності та потенціалу для Bitcoin DeFi та багато чого іншого. Співзасновниками Hemi є Джефф Гарзік (колишній розробник ядра Bitcoin) та Макс Санчес (винахідник консенсусного протоколу Proof-of-Proof), а також команда відомих блокчейн-інженерів, стратегічних партнерів та інвесторів.

Проєкт Hemi доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Hemi. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу HEMI, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Hemi у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Hemi безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Hemi (USD)

Скільки коштуватиме Hemi (HEMI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Hemi (HEMI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Hemi.

Перегляньте прогноз ціни Hemi вже зараз!

Токеноміка Hemi (HEMI)

Розуміння токеноміки Hemi (HEMI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HEMI зараз!

Як купити Hemi (HEMI)

Шукаєте як купити Hemi? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Hemi на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

HEMI до місцевих валют

Ресурс Hemi

Щоб дізнатися більше про Hemi, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтHemi
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Hemi

Скільки сьогодні коштує Hemi (HEMI)?
Актуальна ціна HEMI у USD становить 0,0598 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HEMI до USD?
Поточна ціна HEMI до USD — $ 0,0598. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Hemi?
Ринкова капіталізація HEMI — $ 58,45M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HEMI?
Циркуляційна пропозиція HEMI — 977,50M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HEMI?
HEMI досяг історичної максимальної ціни у 0,19259179461442666 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HEMI?
Історична мінімальна ціна HEMI становила 0,015350458365510373 USD.
Який обсяг торгівлі HEMI?
Актуальний обсяг торгівлі HEMI за 24 години — $ 171,37K USD.
Чи підніметься ціна HEMI цього року?
HEMI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HEMI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:51:09 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Hemi (HEMI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

