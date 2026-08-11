Сьогоднішня ціна Brevis

Поточна ціна Brevis (BREV) сьогодні становить ₴ 0,07059, зі зміною 1,23% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BREV до UAH становить ₴ 0,07059 за BREV.

Brevis наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- BREV. Протягом останніх 24 годин BREV торгувався між ₴ 0,07054 (мінімум) та ₴ 0,07251 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці BREV змінився на -0,40% за останню годину та на -0,26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,44K.

Ринкова інформація щодо Brevis (BREV)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 55,44K₴ 55,44K ₴ 55,44K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 70,59M₴ 70,59M ₴ 70,59M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Brevis — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,44K. Циркуляційна пропозиція BREV — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 70,59M.