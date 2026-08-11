Курс Brevis (BREV)
Поточна ціна Brevis (BREV) сьогодні становить ₴ 0,07059, зі зміною 1,23% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BREV до UAH становить ₴ 0,07059 за BREV.
Brevis наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- BREV. Протягом останніх 24 годин BREV торгувався між ₴ 0,07054 (мінімум) та ₴ 0,07251 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці BREV змінився на -0,40% за останню годину та на -0,26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,44K.
ETH
Поточна ринкова капіталізація Brevis — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,44K. Циркуляційна пропозиція BREV — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 70,59M.
-0,40%
-1,23%
-0,26%
-0,26%
Відстежуйте зміни ціни на Brevis за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,0394503
|-1,23%
|30 днів
|₴ -0,00559
|-7,34%
|60 днів
|₴ -0,00974
|-12,13%
|90 днів
|₴ -0,06371
|-47,44%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни BREV на ₴ -0,0394503 (-1,23%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,00559 (-7,34%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник BREV змінився на ₴ -0,00974 (-12,13%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,06371 (-47,44%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Brevis (BREV)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Brevis зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Brevis. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку BREV: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|S1 ≤ ціна < точка розвороту
|Між S1 і точкою розвороту
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
BREV_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,07079, перебуваючи в надзвичайно вузькому діапазоні вище ключового рівня S1 — 0,07077. Ціна знаходиться нижче центрального значення 0,07156, демонструючи формування корекційного бокового тренду на низьких рівнях. Усі скользящі середні зосереджені у напрямку покупок, що створює розбіжність із сигналом смертельного перетину MACD. Така неузгодженість показників свідчить про наявність протиріччя у краткосрочному тренді. Розподіл енергії на ринку демонструє чітке поділ між швидкими й довготривалими індикаторами. Як MA, так і EMA фіксують сигнали для покупки, що підтверджує ефективність середньо-та короткострокової підтримки. При цьому MACD продовжує залишатися у стані смертельного перетину, RSI перебуває у нейтральній зоні, а значення KDJ та StochRSI не демонструють крайніх відхилень. Волатильність знижується через згортання Болінджерів, а торги біля поточного рівня відбуваються слабко, що обмежує можливість одностороннього прориву. Близькі ключові рівні: рівень S1 — 0,07077, який знаходиться всього в 0,00002 від поточної ціни, стає найближчим тестовим бар’єром; перший опір зверху — центральний рівень 0,07156, до якого залишається 0,00077. Далекі опорні рівні включають опір R1 — 0,07216 та підтримку S2 — 0,07017. Якщо ціна проб'є рівень S1, це одразу поставить під питання лінію підтримки S2; натомість, якщо вона зможе закріпитися вище центрального рівня, то відкриється простір для подальшого зростання до рівня R1.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Brevis потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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|Час (UTC+8)
|Тип
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