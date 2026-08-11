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Поточна ціна Brevis сьогодні становить 0,07059 UAH. Ринкова капіталізація BREV становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін BREV до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Brevis сьогодні становить 0,07059 UAH. Ринкова капіталізація BREV становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін BREV до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BREV

Інформація про ціну BREV

Що таке BREV

Офіційний вебсайт BREV

Токеноміка BREV

Прогноз ціни BREV

Історія BREV

Посібник з купівлі BREV

Конвертація BREV у фіатну валюту

Спот BREV

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Курс Brevis (BREV)

Актуальна ціна 1 BREV до UAH:

₴3,1678873
₴3,1678873₴3,1678873
-1,23%1D
UAH
Графік ціни Brevis (BREV) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:01:15 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Brevis

Поточна ціна Brevis (BREV) сьогодні становить ₴ 0,07059, зі зміною 1,23% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BREV до UAH становить ₴ 0,07059 за BREV.

Brevis наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- BREV. Протягом останніх 24 годин BREV торгувався між ₴ 0,07054 (мінімум) та ₴ 0,07251 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці BREV змінився на -0,40% за останню годину та на -0,26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,44K.

Ринкова інформація щодо Brevis (BREV)

--
----

₴ 55,44K
₴ 55,44K₴ 55,44K

₴ 70,59M
₴ 70,59M₴ 70,59M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

ETH

Поточна ринкова капіталізація Brevis — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,44K. Циркуляційна пропозиція BREV — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 70,59M.

Історія ціни Brevis у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,07054
₴ 0,07054₴ 0,07054
Мін. за 24 год
₴ 0,07251
₴ 0,07251₴ 0,07251
Макс. за 24 год

₴ 0,07054
₴ 0,07054₴ 0,07054

₴ 0,07251
₴ 0,07251₴ 0,07251

--
----

--
----

-0,40%

-1,23%

-0,26%

-0,26%

Історія ціни Brevis (BREV) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Brevis за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,0394503-1,23%
30 днів₴ -0,00559-7,34%
60 днів₴ -0,00974-12,13%
90 днів₴ -0,06371-47,44%
Зміна ціни Brevis сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BREV на ₴ -0,0394503 (-1,23%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Brevis за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,00559 (-7,34%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Brevis за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BREV змінився на ₴ -0,00974 (-12,13%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Brevis за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,06371 (-47,44%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Brevis (BREV)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Brevis зараз.

Аналіз для Brevis

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Brevis. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Brevis сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку BREV: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

BREV_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,07079, перебуваючи в надзвичайно вузькому діапазоні вище ключового рівня S1 — 0,07077. Ціна знаходиться нижче центрального значення 0,07156, демонструючи формування корекційного бокового тренду на низьких рівнях. Усі скользящі середні зосереджені у напрямку покупок, що створює розбіжність із сигналом смертельного перетину MACD. Така неузгодженість показників свідчить про наявність протиріччя у краткосрочному тренді. Розподіл енергії на ринку демонструє чітке поділ між швидкими й довготривалими індикаторами. Як MA, так і EMA фіксують сигнали для покупки, що підтверджує ефективність середньо-та короткострокової підтримки. При цьому MACD продовжує залишатися у стані смертельного перетину, RSI перебуває у нейтральній зоні, а значення KDJ та StochRSI не демонструють крайніх відхилень. Волатильність знижується через згортання Болінджерів, а торги біля поточного рівня відбуваються слабко, що обмежує можливість одностороннього прориву. Близькі ключові рівні: рівень S1 — 0,07077, який знаходиться всього в 0,00002 від поточної ціни, стає найближчим тестовим бар’єром; перший опір зверху — центральний рівень 0,07156, до якого залишається 0,00077. Далекі опорні рівні включають опір R1 — 0,07216 та підтримку S2 — 0,07017. Якщо ціна проб'є рівень S1, це одразу поставить під питання лінію підтримки S2; натомість, якщо вона зможе закріпитися вище центрального рівня, то відкриється простір для подальшого зростання до рівня R1.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Brevis?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токену Brevis (BREV):

1. Ринковий настрій та загальні тренди криптовалютного ринку
2. Обсяг торгів та ліквідність на біржах
3. Прогрес у розробці та досягнення технічних цілей
4. Оголошення про партнерства та розвиток екосистеми
5. Корисність токену та попит на послуги протоколу Brevis
6. Новини щодо регулювання, які впливають на проєкти, орієнтовані на конфіденційність
7. Конкуренція з подібними платформами, що використовують нульові знання для доведення факту
8. Прийняття токену спільнотою та активність розробників
9. Макроекономічні чинники, що впливають на ризикові активи
10. Динаміка пропозиції токенів та механізми стейкінгу

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Brevis?

Люди хочуть знати ціну Brevis (BREV) на сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, відстеження ефективності портфелю, виявлення ринкових тенденцій, точне планування часу для покупки/продажу, оцінка інвестиційних можливостей та отримання актуальної інформації про волатильність з метою управління ризиками.

Прогноз ціни Brevis

Прогноз ціни Brevis (BREV) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BREV у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Brevis (BREV) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Brevis потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Brevis у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BREV на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Brevis.

Як купити та інвестувати Brevis в Україна

Готові розпочати торгівлю з Brevis? Купівля BREV на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Brevis. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Brevis (BREV).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Brevis буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Brevis (BREV)

Що ви можете зробити з Brevis

Володіння Brevis відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Brevis (BREV)

Brevis — це розумна обчислювальна платформа, яку можна перевірити. Вона забезпечує базову інфраструктуру для масштабованих обчислень, які не потребують довіри, на блокчейні, у системах даних і ШІ. Її мета полягає у створенні безкінечного обчислювального шару: відкритої, децентралізованої обчислювальної мережі, де будь-яка програма або запит даних, які неможливо виконати ончейн, можуть бути виконані офчейн та перевірені ончейн за допомогою ZK-доведення з нижчими витратами у мільйони разів та з мінімальною затримкою.

Ресурс Brevis

Щоб дізнатися більше про Brevis, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтBrevis
Оглядач блокчейну

Категорія :

Base EcosystemBase NativeBinance HODLer Airdrops

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:01:15 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Brevis (BREV)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Brevis

BREV USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію BREV з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю BREVUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Brevis (BREV) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Brevis у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
BREV/USDT
₴3,1714785
₴3,1714785₴3,1714785
-1,03%
777.95K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 BREV = 3,1687851 UAH