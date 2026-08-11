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Поточна ціна dYdX сьогодні становить 0,11495 UAH. Ринкова капіталізація DYDX становить 97 027 470,639703518035 UAH. Відстежуйте оновлення цін DYDX до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна dYdX сьогодні становить 0,11495 UAH. Ринкова капіталізація DYDX становить 97 027 470,639703518035 UAH. Відстежуйте оновлення цін DYDX до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про DYDX

Інформація про ціну DYDX

Що таке DYDX

Whitepaper DYDX

Офіційний вебсайт DYDX

Токеноміка DYDX

Прогноз ціни DYDX

Історія DYDX

Посібник з купівлі DYDX

Конвертація DYDX у фіатну валюту

Спот DYDX

Ф'ючерси DYDX USDT-M

Премаркет торгівля

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Логотип dYdX

Курс dYdX (DYDX)

Актуальна ціна 1 DYDX до UAH:

₴5,1605544
₴5,1605544₴5,1605544
-0,59%1D
UAH
Графік ціни dYdX (DYDX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:18:23 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна dYdX

Поточна ціна dYdX (DYDX) сьогодні становить ₴ 0,11495, зі зміною 0,59% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DYDX до UAH становить ₴ 0,11495 за DYDX.

dYdX наразі посідає №180 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 97,03M, з циркуляційною пропозицією у 844,08M DYDX. Протягом останніх 24 годин DYDX торгувався між ₴ 0,11291 (мінімум) та ₴ 0,11715 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 203,2831778989782742, тоді як історичний мінімум — ₴ 2,9919278390608128654.

У короткостроковій динаміці DYDX змінився на -0,20% за останню годину та на +1,52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 68,29K.

Ринкова інформація щодо dYdX (DYDX)

No.180

₴ 97,03M
₴ 97,03M₴ 97,03M

₴ 68,29K
₴ 68,29K₴ 68,29K

₴ 114,95M
₴ 114,95M₴ 114,95M

844,08M
844,08M 844,08M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

958 342 962,317931
958 342 962,317931 958 342 962,317931

84,40%

0,01%

NONE

Поточна ринкова капіталізація dYdX — ₴ 97,03M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 68,29K. Циркуляційна пропозиція DYDX — 844,08M, зі загальною пропозицією 958342962.317931. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 114,95M.

Історія ціни dYdX у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,11291
₴ 0,11291₴ 0,11291
Мін. за 24 год
₴ 0,11715
₴ 0,11715₴ 0,11715
Макс. за 24 год

₴ 0,11291
₴ 0,11291₴ 0,11291

₴ 0,11715
₴ 0,11715₴ 0,11715

₴ 203,2831778989782742
₴ 203,2831778989782742₴ 203,2831778989782742

₴ 2,9919278390608128654
₴ 2,9919278390608128654₴ 2,9919278390608128654

-0,20%

-0,59%

+1,52%

+1,52%

Історія ціни dYdX (DYDX) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на dYdX за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,030628-0,59%
30 днів₴ -0,0164-12,49%
60 днів₴ -0,00364-3,07%
90 днів₴ -0,04591-28,55%
Зміна ціни dYdX сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни DYDX на ₴ -0,030628 (-0,59%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни dYdX за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0164 (-12,49%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни dYdX за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник DYDX змінився на ₴ -0,00364 (-3,07%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни dYdX за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,04591 (-28,55%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для dYdX (DYDX)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни dYdX зараз.

Аналіз для dYdX

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для dYdX. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд dYdX сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку DYDX: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

DYDX_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,11411. Ціна знаходиться в безпосередньому районі нижче центрального значення 0,1143. Опора S1 на рівні 0,1135 формувала базу для близького структурного дна. Рівень опору R1 на позначці 0,1154 визначає верхню межу діапазону. У цілому ринок перебуває у вузькій консолідації нижче ключового півневого рівня. Система скользящих середніх MA та EMA демонструє короткострокову купівельну конфігурацію. Індикатор MACD зберігає стан смертельного перетину, що свідчить про дисонанс енергії. Показник RSI знаходиться в нейтральній зоні, не надаючи чіткого напрямку. Сигнали швидких і повільних індикаторів розташовані на однаковому рівні, що свідчить про збалансованість сил покупців і продавців. Загальний рівень волатильності помітно знижується, а об'єм торгів залишається слабким. Близька підтримка знаходиться на рівні 0,1135, що відстає від поточної ціни на 0,0006. Другорядна підтримка на рівні 0,1124, віддалена від поточної ціни на 0,0017, служить дальнім орієнтиром. Вище перший опір на рівні 0,1154, який відстає від поточної ціни на 0,0013. Другий опір на рівні 0,1162, віддалений на 0,0021, формує верхню межу діапазону. Ціна коливається в вузькому діапазоні між рівнями S1 та R1. Щільне розташування ключових рівнів обмежує простір для однонаправленого прориву. Ринок очікує нового припливу об’єму, щоб розірвати поточний баланс.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни dYdX?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токенів DYDX:

1. Обсяг торгівлі на платформі dYdX – більша активність збільшує попит на токени.
2. Доходи протоколу та винагороди, отримані від торгівлі деривативами.
3. Пропозиції щодо управління та оновлення платформи, які впливають на її корисність.
4. Загальний настрій та рівень прийняття DeFi-ринку.
5. Конкуренція з іншими децентралізованими біржами.
6. Винагороди за стейкінг токенів та можливості отримання доходу.
7. Стимули для маркетмейкерів та програми майнінгу ліквідності.
8. Регуляторні зміни, що впливають на торгівлю деривативами.
9. Інтеграція з іншими DeFi-протоколами.
10. Загальні тренди на ринку криптовалют та кореляція з Біткоїном.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну dYdX?

Люди хочуть знати ціну dYdX (DYDX) сьогодні з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, аналіз ринку та визначення часу інвестування. Як токен децентралізованої біржі, ціна DYDX впливає на торговельні стратегії та обчислення прибутку. Інвестори стежать за щоденною ціною, щоб оцінити результати своєї діяльності, визначити точки входу/виходу та приймати обґрунтовані рішення щодо покупки, продажу або утримання позицій.

Прогноз ціни dYdX

Прогноз ціни dYdX (DYDX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DYDX у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни dYdX (DYDX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна dYdX потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне dYdX у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни DYDX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни dYdX.

Як купити та інвестувати dYdX в Україна

Готові розпочати торгівлю з dYdX? Купівля DYDX на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити dYdX. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі dYdX (DYDX).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і dYdX буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі dYdX (DYDX)

Що ви можете зробити з dYdX

Володіння dYdX відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке dYdX (DYDX)

DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.

Whitepaper

Ресурс dYdX

Щоб дізнатися більше про dYdX, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтdYdX
Оглядач блокчейну

Категорія :

AppchainsBridged-TokensCosmos Ecosystem

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:18:23 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для dYdX (DYDX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про dYdX

DYDX USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію DYDX з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю DYDXUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках dYdX (DYDX) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги dYdX у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
DYDX/USDT
₴5,1619011
₴5,1619011₴5,1619011
-0,62%
595.22K (USDT)
DYDX/USDC
₴5,1502297
₴5,1502297₴5,1502297
-0,67%
466.61K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор DYDX до UAH

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1 DYDX = 5,1601055 UAH