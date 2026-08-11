Сьогоднішня ціна dYdX

Поточна ціна dYdX (DYDX) сьогодні становить ₴ 0,11495, зі зміною 0,59% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DYDX до UAH становить ₴ 0,11495 за DYDX.

dYdX наразі посідає №180 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 97,03M, з циркуляційною пропозицією у 844,08M DYDX. Протягом останніх 24 годин DYDX торгувався між ₴ 0,11291 (мінімум) та ₴ 0,11715 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 203,2831778989782742, тоді як історичний мінімум — ₴ 2,9919278390608128654.

У короткостроковій динаміці DYDX змінився на -0,20% за останню годину та на +1,52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 68,29K.

Ринкова інформація щодо dYdX (DYDX)

Рейтинг No.180 Ринкова капіталізація ₴ 97,03M₴ 97,03M ₴ 97,03M Обсяг (за 24 год) ₴ 68,29K₴ 68,29K ₴ 68,29K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 114,95M₴ 114,95M ₴ 114,95M Циркуляційне постачання 844,08M 844,08M 844,08M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 958 342 962,317931 958 342 962,317931 958 342 962,317931 Коефіцієнт циркуляції 84,40% Ринкова частка 0,01% Публічний блокчейн NONE

Поточна ринкова капіталізація dYdX — ₴ 97,03M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 68,29K. Циркуляційна пропозиція DYDX — 844,08M, зі загальною пропозицією 958342962.317931. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 114,95M.