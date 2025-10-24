Актуальна ціна Rizenet Token сьогодні становить 0.01653 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RIZE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RIZE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Rizenet Token сьогодні становить 0.01653 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RIZE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RIZE на MEXC вже зараз.

Логотип Rizenet Token

Курс Rizenet Token (RIZE)

$0,01653
+42,25%1D
USD
Графік ціни Rizenet Token (RIZE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:18:10 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Rizenet Token (RIZE) (USD)

$ 0,01123
$ 0,01883
Актуальна ціна Rizenet Token (RIZE) становить $ 0,01653. За останні 24 години RIZE торгувався між мінімумом у $ 0,01123 і максимумом у $ 0,01883, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RIZE становить $ 0,10217127339481945, тоді як його історичний мінімум — $ 0,010133475714606262.

Що стосується короткострокових результатів, то RIZE змінився на +3,18% за останню годину, +42,25% за 24 години та на +15,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Rizenet Token (RIZE)

No.954

Поточна ринкова капіталізація Rizenet Token — $ 16,06M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 57,69K. Циркуляційна пропозиція RIZE — 971,28M, зі загальною пропозицією 4998649055.834257. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 82,65M.

Історія ціни Rizenet Token (RIZE) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Rizenet Token за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0049096+42,25%
30 днів$ +0,00114+7,40%
60 днів$ -0,00867-34,41%
90 днів$ -0,01847-52,78%
Зміна ціни Rizenet Token сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни RIZE на $ +0,0049096 (+42,25%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Rizenet Token за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,00114 (+7,40%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Rizenet Token за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник RIZE змінився на $ -0,00867 (-34,41%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Rizenet Token за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,01847 (-52,78%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Rizenet Token (RIZE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Rizenet Token зараз.

Що таке Rizenet Token (RIZE)

T-RIZE — це платформа інституційного рівня для токенізації активів реального світу (RWA). Вона підтримує доступ до високоякісних активів шляхом підключення до регульованих дистриб'юторів і включає в себе децентралізоване машинне навчання, що зберігає конфіденційність, для допомоги в проведенні комплексної перевірки, аналізі ризиків і оцінці.

Проєкт Rizenet Token доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Rizenet Token. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу RIZE, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Rizenet Token у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Rizenet Token безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Rizenet Token (USD)

Скільки коштуватиме Rizenet Token (RIZE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Rizenet Token (RIZE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Rizenet Token.

Перегляньте прогноз ціни Rizenet Token вже зараз!

Токеноміка Rizenet Token (RIZE)

Розуміння токеноміки Rizenet Token (RIZE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена RIZE зараз!

Як купити Rizenet Token (RIZE)

Шукаєте як купити Rizenet Token? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Rizenet Token на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

RIZE до місцевих валют

Ресурс Rizenet Token

Щоб дізнатися більше про Rizenet Token, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтRizenet Token
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Rizenet Token

Скільки сьогодні коштує Rizenet Token (RIZE)?
Актуальна ціна RIZE у USD становить 0,01653 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна RIZE до USD?
Поточна ціна RIZE до USD — $ 0,01653. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Rizenet Token?
Ринкова капіталізація RIZE — $ 16,06M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція RIZE?
Циркуляційна пропозиція RIZE — 971,28M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) RIZE?
RIZE досяг історичної максимальної ціни у 0,10217127339481945 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) RIZE?
Історична мінімальна ціна RIZE становила 0,010133475714606262 USD.
Який обсяг торгівлі RIZE?
Актуальний обсяг торгівлі RIZE за 24 години — $ 57,69K USD.
Чи підніметься ціна RIZE цього року?
RIZE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни RIZE для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Rizenet Token (RIZE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

