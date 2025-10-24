Актуальна ціна Mavryk Network сьогодні становить 0.0516 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MVRK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MVRK на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Mavryk Network сьогодні становить 0.0516 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MVRK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MVRK на MEXC вже зараз.

Логотип Mavryk Network

Курс Mavryk Network (MVRK)

Актуальна ціна 1 MVRK до USD:

$0,0516
+20,84%1D
USD
Графік ціни Mavryk Network (MVRK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:05:46 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Mavryk Network (MVRK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0357
Мін. за 24 год
$ 0,0627
Макс. за 24 год

$ 0,0357
$ 0,0627
--
--
-7,70%

+20,84%

-14,72%

-14,72%

Актуальна ціна Mavryk Network (MVRK) становить $ 0,0516. За останні 24 години MVRK торгувався між мінімумом у $ 0,0357 і максимумом у $ 0,0627, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MVRK становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то MVRK змінився на -7,70% за останню годину, +20,84% за 24 години та на -14,72% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Mavryk Network (MVRK)

--
$ 78,55K
$ 51,60M
--
1 000 000 000
MAVRYK

Поточна ринкова капіталізація Mavryk Network — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 78,55K. Циркуляційна пропозиція MVRK — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 51,60M.

Історія ціни Mavryk Network (MVRK) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Mavryk Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,008899+20,84%
30 днів$ -0,0595-53,56%
60 днів$ +0,0266+106,40%
90 днів$ +0,0266+106,40%
Зміна ціни Mavryk Network сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни MVRK на $ +0,008899 (+20,84%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Mavryk Network за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0595 (-53,56%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Mavryk Network за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник MVRK змінився на $ +0,0266 (+106,40%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Mavryk Network за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,0266 (+106,40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Mavryk Network (MVRK)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Mavryk Network зараз.

Що таке Mavryk Network (MVRK)

Mavryk Network — це блокчейн нового покоління рівня 1, який забезпечує токенізацію активів реального світу (RWA) на суму понад 10 мільярдів $, а його нативний токен $MVRK є основою екосистеми.

Проєкт Mavryk Network доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Mavryk Network. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу MVRK, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Mavryk Network у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Mavryk Network безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Mavryk Network (USD)

Скільки коштуватиме Mavryk Network (MVRK) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Mavryk Network (MVRK) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Mavryk Network.

Перегляньте прогноз ціни Mavryk Network вже зараз!

Токеноміка Mavryk Network (MVRK)

Розуміння токеноміки Mavryk Network (MVRK) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MVRK зараз!

Як купити Mavryk Network (MVRK)

Шукаєте як купити Mavryk Network? Цей процес простий і безпроблемний!

MVRK до місцевих валют

1 Mavryk Network (MVRK) до VND
1 357,854
1 Mavryk Network (MVRK) до AUD
A$0,078948
1 Mavryk Network (MVRK) до GBP
0,0387
1 Mavryk Network (MVRK) до EUR
0,044376
1 Mavryk Network (MVRK) до USD
$0,0516
1 Mavryk Network (MVRK) до MYR
RM0,217752
1 Mavryk Network (MVRK) до TRY
2,16978
1 Mavryk Network (MVRK) до JPY
¥7,8432
1 Mavryk Network (MVRK) до ARS
ARS$76,557372
1 Mavryk Network (MVRK) до RUB
4,201272
1 Mavryk Network (MVRK) до INR
4,531512
1 Mavryk Network (MVRK) до IDR
Rp859,999656
1 Mavryk Network (MVRK) до PHP
3,024792
1 Mavryk Network (MVRK) до EGP
￡E.2,455128
1 Mavryk Network (MVRK) до BRL
R$0,277608
1 Mavryk Network (MVRK) до CAD
C$0,07224
1 Mavryk Network (MVRK) до BDT
6,30552
1 Mavryk Network (MVRK) до NGN
75,32826
1 Mavryk Network (MVRK) до COP
$201,5625
1 Mavryk Network (MVRK) до ZAR
R.0,894228
1 Mavryk Network (MVRK) до UAH
2,156364
1 Mavryk Network (MVRK) до TZS
T.Sh.128,358096
1 Mavryk Network (MVRK) до VES
Bs10,9392
1 Mavryk Network (MVRK) до CLP
$48,8136
1 Mavryk Network (MVRK) до PKR
Rs14,567712
1 Mavryk Network (MVRK) до KZT
27,696816
1 Mavryk Network (MVRK) до THB
฿1,691964
1 Mavryk Network (MVRK) до TWD
NT$1,58928
1 Mavryk Network (MVRK) до AED
د.إ0,189372
1 Mavryk Network (MVRK) до CHF
Fr0,040764
1 Mavryk Network (MVRK) до HKD
HK$0,400932
1 Mavryk Network (MVRK) до AMD
֏19,686948
1 Mavryk Network (MVRK) до MAD
.د.م0,476268
1 Mavryk Network (MVRK) до MXN
$0,94944
1 Mavryk Network (MVRK) до SAR
ريال0,1935
1 Mavryk Network (MVRK) до ETB
Br7,792116
1 Mavryk Network (MVRK) до KES
KSh6,649176
1 Mavryk Network (MVRK) до JOD
د.أ0,0365844
1 Mavryk Network (MVRK) до PLN
0,187824
1 Mavryk Network (MVRK) до RON
лв0,225492
1 Mavryk Network (MVRK) до SEK
kr0,484008
1 Mavryk Network (MVRK) до BGN
лв0,086688
1 Mavryk Network (MVRK) до HUF
Ft17,338632
1 Mavryk Network (MVRK) до CZK
1,080504
1 Mavryk Network (MVRK) до KWD
د.ك0,0157896
1 Mavryk Network (MVRK) до ILS
0,169764
1 Mavryk Network (MVRK) до BOB
Bs0,355524
1 Mavryk Network (MVRK) до AZN
0,08772
1 Mavryk Network (MVRK) до TJS
SM0,476268
1 Mavryk Network (MVRK) до GEL
0,139836
1 Mavryk Network (MVRK) до AOA
Kz47,209356
1 Mavryk Network (MVRK) до BHD
.د.ب0,0194016
1 Mavryk Network (MVRK) до BMD
$0,0516
1 Mavryk Network (MVRK) до DKK
kr0,331788
1 Mavryk Network (MVRK) до HNL
L1,351404
1 Mavryk Network (MVRK) до MUR
2,348832
1 Mavryk Network (MVRK) до NAD
$0,893712
1 Mavryk Network (MVRK) до NOK
kr0,514968
1 Mavryk Network (MVRK) до NZD
$0,089268
1 Mavryk Network (MVRK) до PAB
B/.0,0516
1 Mavryk Network (MVRK) до PGK
K0,217236
1 Mavryk Network (MVRK) до QAR
ر.ق0,187308
1 Mavryk Network (MVRK) до RSD
дин.5,20902
1 Mavryk Network (MVRK) до UZS
soʻm621,686604
1 Mavryk Network (MVRK) до ALL
L4,29312
1 Mavryk Network (MVRK) до ANG
ƒ0,092364
1 Mavryk Network (MVRK) до AWG
ƒ0,09288
1 Mavryk Network (MVRK) до BBD
$0,1032
1 Mavryk Network (MVRK) до BAM
KM0,086688
1 Mavryk Network (MVRK) до BIF
Fr151,7556
1 Mavryk Network (MVRK) до BND
$0,066564
1 Mavryk Network (MVRK) до BSD
$0,0516
1 Mavryk Network (MVRK) до JMD
$8,25858
1 Mavryk Network (MVRK) до KHR
207,228696
1 Mavryk Network (MVRK) до KMF
Fr21,8784
1 Mavryk Network (MVRK) до LAK
1 121,739108
1 Mavryk Network (MVRK) до LKR
රු15,617256
1 Mavryk Network (MVRK) до MDL
L0,873072
1 Mavryk Network (MVRK) до MGA
Ar230,356848
1 Mavryk Network (MVRK) до MOP
P0,411768
1 Mavryk Network (MVRK) до MVR
0,78948
1 Mavryk Network (MVRK) до MWK
MK89,27316
1 Mavryk Network (MVRK) до MZN
MT3,297756
1 Mavryk Network (MVRK) до NPR
रु7,232772
1 Mavryk Network (MVRK) до PYG
363,3672
1 Mavryk Network (MVRK) до RWF
Fr74,7684
1 Mavryk Network (MVRK) до SBD
$0,424152
1 Mavryk Network (MVRK) до SCR
0,712596
1 Mavryk Network (MVRK) до SRD
$2,048004
1 Mavryk Network (MVRK) до SVC
$0,449952
1 Mavryk Network (MVRK) до SZL
L0,893196
1 Mavryk Network (MVRK) до TMT
m0,1806
1 Mavryk Network (MVRK) до TND
د.ت0,151188
1 Mavryk Network (MVRK) до TTD
$0,348816
1 Mavryk Network (MVRK) до UGX
Sh179,7744
1 Mavryk Network (MVRK) до XAF
Fr29,1024
1 Mavryk Network (MVRK) до XCD
$0,13932
1 Mavryk Network (MVRK) до XOF
Fr29,1024
1 Mavryk Network (MVRK) до XPF
Fr5,2632
1 Mavryk Network (MVRK) до BWP
P0,689892
1 Mavryk Network (MVRK) до BZD
$0,1032
1 Mavryk Network (MVRK) до CVE
$4,89684
1 Mavryk Network (MVRK) до DJF
Fr9,1332
1 Mavryk Network (MVRK) до DOP
$3,285888
1 Mavryk Network (MVRK) до DZD
د.ج6,71316
1 Mavryk Network (MVRK) до FJD
$0,118164
1 Mavryk Network (MVRK) до GNF
Fr444,792
1 Mavryk Network (MVRK) до GTQ
Q0,394224
1 Mavryk Network (MVRK) до GYD
$10,765308
1 Mavryk Network (MVRK) до ISK
kr6,2952

Ресурс Mavryk Network

Щоб дізнатися більше про Mavryk Network, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтMavryk Network
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Mavryk Network

Скільки сьогодні коштує Mavryk Network (MVRK)?
Актуальна ціна MVRK у USD становить 0,0516 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MVRK до USD?
Поточна ціна MVRK до USD — $ 0,0516. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Mavryk Network?
Ринкова капіталізація MVRK — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MVRK?
Циркуляційна пропозиція MVRK — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MVRK?
MVRK досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MVRK?
Історична мінімальна ціна MVRK становила -- USD.
Який обсяг торгівлі MVRK?
Актуальний обсяг торгівлі MVRK за 24 години — $ 78,55K USD.
Чи підніметься ціна MVRK цього року?
MVRK може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MVRK для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Mavryk Network (MVRK)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

