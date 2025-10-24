Актуальна ціна TOWNS сьогодні становить 0.01153 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TOWNS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TOWNS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна TOWNS сьогодні становить 0.01153 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TOWNS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TOWNS на MEXC вже зараз.

Докладніше про TOWNS

Інформація про ціну TOWNS

Whitepaper TOWNS

Офіційний вебсайт TOWNS

Токеноміка TOWNS

Прогноз ціни TOWNS

Історія TOWNS

Посібник з купівлі TOWNS

Конвертація TOWNS у фіатну валюту

Спот TOWNS

Ф'ючерси TOWNS USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип TOWNS

Курс TOWNS (TOWNS)

Актуальна ціна 1 TOWNS до USD:

$0,01154
$0,01154$0,01154
+2,85%1D
USD
Графік ціни TOWNS (TOWNS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:27:58 (UTC+8)

Інформація щодо ціни TOWNS (TOWNS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01079
$ 0,01079$ 0,01079
Мін. за 24 год
$ 0,01157
$ 0,01157$ 0,01157
Макс. за 24 год

$ 0,01079
$ 0,01079$ 0,01079

$ 0,01157
$ 0,01157$ 0,01157

$ 0,08393456874511798
$ 0,08393456874511798$ 0,08393456874511798

$ 0,00247547300739468
$ 0,00247547300739468$ 0,00247547300739468

+1,40%

+2,85%

+8,26%

+8,26%

Актуальна ціна TOWNS (TOWNS) становить $ 0,01153. За останні 24 години TOWNS торгувався між мінімумом у $ 0,01079 і максимумом у $ 0,01157, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TOWNS становить $ 0,08393456874511798, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00247547300739468.

Що стосується короткострокових результатів, то TOWNS змінився на +1,40% за останню годину, +2,85% за 24 години та на +8,26% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TOWNS (TOWNS)

No.780

$ 24,32M
$ 24,32M$ 24,32M

$ 278,62K
$ 278,62K$ 278,62K

$ 176,73M
$ 176,73M$ 176,73M

2,11B
2,11B 2,11B

15 327 986 354
15 327 986 354 15 327 986 354

10 128 333 333
10 128 333 333 10 128 333 333

13,76%

BSC

Поточна ринкова капіталізація TOWNS — $ 24,32M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 278,62K. Циркуляційна пропозиція TOWNS — 2,11B, зі загальною пропозицією 10128333333. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 176,73M.

Історія ціни TOWNS (TOWNS) у USD

Відстежуйте зміни ціни на TOWNS за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0003198+2,85%
30 днів$ -0,00989-46,18%
60 днів$ -0,01265-52,32%
90 днів$ +0,00153+15,30%
Зміна ціни TOWNS сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TOWNS на $ +0,0003198 (+2,85%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни TOWNS за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,00989 (-46,18%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни TOWNS за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TOWNS змінився на $ -0,01265 (-52,32%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни TOWNS за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,00153 (+15,30%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для TOWNS (TOWNS)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни TOWNS зараз.

Що таке TOWNS (TOWNS)

Towns Protocol — це проєкт комунікаційної інфраструктури, створений для того, щоб розробники могли створювати застосунки для обміну повідомленнями в режимі реального часу. Він складається з блокчейну рівня 2, сумісного з EVM, децентралізованих стрімінгових нодів для доставки повідомлень і смартконтрактів, розгорнутих на Base — рішенні рівня 2 Ethereum.

Проєкт TOWNS доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями TOWNS. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу TOWNS, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про TOWNS у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі TOWNS безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни TOWNS (USD)

Скільки коштуватиме TOWNS (TOWNS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів TOWNS (TOWNS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо TOWNS.

Перегляньте прогноз ціни TOWNS вже зараз!

Токеноміка TOWNS (TOWNS)

Розуміння токеноміки TOWNS (TOWNS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TOWNS зараз!

Як купити TOWNS (TOWNS)

Шукаєте як купити TOWNS? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати TOWNS на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

TOWNS до місцевих валют

1 TOWNS (TOWNS) до VND
303,41195
1 TOWNS (TOWNS) до AUD
A$0,0176409
1 TOWNS (TOWNS) до GBP
0,0086475
1 TOWNS (TOWNS) до EUR
0,0099158
1 TOWNS (TOWNS) до USD
$0,01153
1 TOWNS (TOWNS) до MYR
RM0,0486566
1 TOWNS (TOWNS) до TRY
0,4848365
1 TOWNS (TOWNS) до JPY
¥1,75256
1 TOWNS (TOWNS) до ARS
ARS$17,1067151
1 TOWNS (TOWNS) до RUB
0,9386573
1 TOWNS (TOWNS) до INR
1,0117575
1 TOWNS (TOWNS) до IDR
Rp192,1665898
1 TOWNS (TOWNS) до PHP
0,6757733
1 TOWNS (TOWNS) до EGP
￡E.0,5487127
1 TOWNS (TOWNS) до BRL
R$0,0620314
1 TOWNS (TOWNS) до CAD
C$0,016142
1 TOWNS (TOWNS) до BDT
1,408966
1 TOWNS (TOWNS) до NGN
16,8320705
1 TOWNS (TOWNS) до COP
$45,0390625
1 TOWNS (TOWNS) до ZAR
R.0,1998149
1 TOWNS (TOWNS) до UAH
0,4818387
1 TOWNS (TOWNS) до TZS
T.Sh.28,6815668
1 TOWNS (TOWNS) до VES
Bs2,44436
1 TOWNS (TOWNS) до CLP
$10,90738
1 TOWNS (TOWNS) до PKR
Rs3,2551496
1 TOWNS (TOWNS) до KZT
6,1888428
1 TOWNS (TOWNS) до THB
฿0,3779534
1 TOWNS (TOWNS) до TWD
NT$0,355124
1 TOWNS (TOWNS) до AED
د.إ0,0423151
1 TOWNS (TOWNS) до CHF
Fr0,0091087
1 TOWNS (TOWNS) до HKD
HK$0,0895881
1 TOWNS (TOWNS) до AMD
֏4,3990409
1 TOWNS (TOWNS) до MAD
.د.م0,1064219
1 TOWNS (TOWNS) до MXN
$0,212152
1 TOWNS (TOWNS) до SAR
ريال0,0432375
1 TOWNS (TOWNS) до ETB
Br1,7411453
1 TOWNS (TOWNS) до KES
KSh1,4857558
1 TOWNS (TOWNS) до JOD
د.أ0,00817477
1 TOWNS (TOWNS) до PLN
0,0419692
1 TOWNS (TOWNS) до RON
лв0,0503861
1 TOWNS (TOWNS) до SEK
kr0,1082667
1 TOWNS (TOWNS) до BGN
лв0,0193704
1 TOWNS (TOWNS) до HUF
Ft3,8755789
1 TOWNS (TOWNS) до CZK
0,2414382
1 TOWNS (TOWNS) до KWD
د.ك0,00352818
1 TOWNS (TOWNS) до ILS
0,0379337
1 TOWNS (TOWNS) до BOB
Bs0,0794417
1 TOWNS (TOWNS) до AZN
0,019601
1 TOWNS (TOWNS) до TJS
SM0,1064219
1 TOWNS (TOWNS) до GEL
0,0312463
1 TOWNS (TOWNS) до AOA
Kz10,5489123
1 TOWNS (TOWNS) до BHD
.د.ب0,00433528
1 TOWNS (TOWNS) до BMD
$0,01153
1 TOWNS (TOWNS) до DKK
kr0,0741379
1 TOWNS (TOWNS) до HNL
L0,3019707
1 TOWNS (TOWNS) до MUR
0,5248456
1 TOWNS (TOWNS) до NAD
$0,1996996
1 TOWNS (TOWNS) до NOK
kr0,1150694
1 TOWNS (TOWNS) до NZD
$0,0199469
1 TOWNS (TOWNS) до PAB
B/.0,01153
1 TOWNS (TOWNS) до PGK
K0,0485413
1 TOWNS (TOWNS) до QAR
ر.ق0,0418539
1 TOWNS (TOWNS) до RSD
дин.1,1637229
1 TOWNS (TOWNS) до UZS
soʻm138,9156307
1 TOWNS (TOWNS) до ALL
L0,959296
1 TOWNS (TOWNS) до ANG
ƒ0,0206387
1 TOWNS (TOWNS) до AWG
ƒ0,020754
1 TOWNS (TOWNS) до BBD
$0,02306
1 TOWNS (TOWNS) до BAM
KM0,0193704
1 TOWNS (TOWNS) до BIF
Fr33,90973
1 TOWNS (TOWNS) до BND
$0,0148737
1 TOWNS (TOWNS) до BSD
$0,01153
1 TOWNS (TOWNS) до JMD
$1,8453765
1 TOWNS (TOWNS) до KHR
46,3051718
1 TOWNS (TOWNS) до KMF
Fr4,88872
1 TOWNS (TOWNS) до LAK
250,6521689
1 TOWNS (TOWNS) до LKR
රු3,4896698
1 TOWNS (TOWNS) до MDL
L0,1950876
1 TOWNS (TOWNS) до MGA
Ar51,4731484
1 TOWNS (TOWNS) до MOP
P0,0920094
1 TOWNS (TOWNS) до MVR
0,176409
1 TOWNS (TOWNS) до MWK
MK19,948053
1 TOWNS (TOWNS) до MZN
MT0,7368823
1 TOWNS (TOWNS) до NPR
रु1,6161601
1 TOWNS (TOWNS) до PYG
81,19426
1 TOWNS (TOWNS) до RWF
Fr16,70697
1 TOWNS (TOWNS) до SBD
$0,0947766
1 TOWNS (TOWNS) до SCR
0,1592293
1 TOWNS (TOWNS) до SRD
$0,4576257
1 TOWNS (TOWNS) до SVC
$0,1005416
1 TOWNS (TOWNS) до SZL
L0,1995843
1 TOWNS (TOWNS) до TMT
m0,040355
1 TOWNS (TOWNS) до TND
د.ت0,0337829
1 TOWNS (TOWNS) до TTD
$0,0779428
1 TOWNS (TOWNS) до UGX
Sh40,17052
1 TOWNS (TOWNS) до XAF
Fr6,50292
1 TOWNS (TOWNS) до XCD
$0,031131
1 TOWNS (TOWNS) до XOF
Fr6,50292
1 TOWNS (TOWNS) до XPF
Fr1,17606
1 TOWNS (TOWNS) до BWP
P0,1541561
1 TOWNS (TOWNS) до BZD
$0,02306
1 TOWNS (TOWNS) до CVE
$1,094197
1 TOWNS (TOWNS) до DJF
Fr2,04081
1 TOWNS (TOWNS) до DOP
$0,7342304
1 TOWNS (TOWNS) до DZD
د.ج1,5044344
1 TOWNS (TOWNS) до FJD
$0,0264037
1 TOWNS (TOWNS) до GNF
Fr99,3886
1 TOWNS (TOWNS) до GTQ
Q0,0880892
1 TOWNS (TOWNS) до GYD
$2,4055039
1 TOWNS (TOWNS) до ISK
kr1,40666

Ресурс TOWNS

Щоб дізнатися більше про TOWNS, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтTOWNS
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про TOWNS

Скільки сьогодні коштує TOWNS (TOWNS)?
Актуальна ціна TOWNS у USD становить 0,01153 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TOWNS до USD?
Поточна ціна TOWNS до USD — $ 0,01153. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація TOWNS?
Ринкова капіталізація TOWNS — $ 24,32M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TOWNS?
Циркуляційна пропозиція TOWNS — 2,11B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TOWNS?
TOWNS досяг історичної максимальної ціни у 0,08393456874511798 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TOWNS?
Історична мінімальна ціна TOWNS становила 0,00247547300739468 USD.
Який обсяг торгівлі TOWNS?
Актуальний обсяг торгівлі TOWNS за 24 години — $ 278,62K USD.
Чи підніметься ціна TOWNS цього року?
TOWNS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TOWNS для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:27:58 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для TOWNS (TOWNS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор TOWNS до USD

Сума

TOWNS
TOWNS
USD
USD

1 TOWNS = 0,01153 USD

Торгувати TOWNS

TOWNS/USDC
$0,01155
$0,01155$0,01155
+2,94%
TOWNS/USDT
$0,01154
$0,01154$0,01154
+2,94%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --