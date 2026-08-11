Сьогоднішня ціна Echelon

Поточна ціна Echelon (ECHELON) сьогодні становить ₴ 0.06123, зі зміною 4.50% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ECHELON до UAH становить ₴ 0.06123 за ECHELON.

Echelon наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- ECHELON. Протягом останніх 24 годин ECHELON торгувався між ₴ 0.06104 (мінімум) та ₴ 0.06923 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці ECHELON змінився на +0.08% за останню годину та на -6.74% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 73,72K.

Ринкова інформація щодо Echelon (ECHELON)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 73,72K₴ 73,72K ₴ 73,72K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 6.12M₴ 6.12M ₴ 6.12M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Публічний блокчейн APTOS

Поточна ринкова капіталізація Echelon — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 73,72K. Циркуляційна пропозиція ECHELON — --, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 6.12M.