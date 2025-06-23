Що таке EstateX (ESX)

EstateX є першопрохідцем у демократизації світового ринку нерухомості вартістю 300 трильйонів $, що розв'язує критичні проблеми та робить володіння нерухомістю доступним та гнучким. Використовуючи технологію блокчейн, EstateX дає змогу будь-кому розпочати створення диверсифікованого портфеля нерухомості всього за 100 $, руйнуючи традиційні бар'єри та відкриваючи можливості для створення багатства в усьому світі.

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Прогноз курсу EstateX

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як EstateX, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна ESX? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни EstateX.

Історія ціни EstateX

Відстеження траєкторії ціни ESX надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії ESX. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни EstateX.

Токеноміка EstateX (ESX)

Розуміння токеноміки EstateX (ESX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ESX зараз!

Як купити EstateX (ESX)

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ESX до місцевих валют

1 ESX до VND ₫ 252,04507 1 ESX до AUD A$ 0,01465434 1 ESX до GBP ￡ 0,00699194 1 ESX до EUR € 0,00823708 1 ESX до USD $ 0,009578 1 ESX до MYR RM 0,0407065 1 ESX до TRY ₺ 0,37995926 1 ESX до JPY ¥ 1,3931201 1 ESX до RUB ₽ 0,75177722 1 ESX до INR ₹ 0,82504892 1 ESX до IDR Rp 157,01636832 1 ESX до KRW ₩ 13,08469736 1 ESX до PHP ₱ 0,5449882 1 ESX до EGP ￡E. 0,48531726 1 ESX до BRL R$ 0,05258322 1 ESX до CAD C$ 0,01312186 1 ESX до BDT ৳ 1,1704316 1 ESX до NGN ₦ 14,82655244 1 ESX до UAH ₴ 0,40103086 1 ESX до VES Bs 0,986534 1 ESX до PKR Rs 2,7163208 1 ESX до KZT ₸ 4,99894976 1 ESX до THB ฿ 0,3136795 1 ESX до TWD NT$ 0,28264678 1 ESX до AED د.إ 0,03515126 1 ESX до CHF Fr 0,00775818 1 ESX до HKD HK$ 0,07509152 1 ESX до MAD .د.م 0,0866809 1 ESX до MXN $ 0,18255668

Ресурс EstateX

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