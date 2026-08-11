Сьогоднішня ціна RICE AI

Поточна ціна RICE AI (RICE) сьогодні становить ₴ 0,003806, зі зміною 3,81% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RICE до UAH становить ₴ 0,003806 за RICE.

RICE AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- RICE. Протягом останніх 24 годин RICE торгувався між ₴ 0,003769 (мінімум) та ₴ 0,004178 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці RICE змінився на -0,14% за останню годину та на -6,54% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 58,96K.

Ринкова інформація щодо RICE AI (RICE)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 58,96K₴ 58,96K ₴ 58,96K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 3,81M₴ 3,81M ₴ 3,81M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація RICE AI — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 58,96K. Циркуляційна пропозиція RICE — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 3,81M.