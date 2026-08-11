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Поточна ціна RICE AI сьогодні становить 0,003806 UAH. Ринкова капіталізація RICE становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін RICE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна RICE AI сьогодні становить 0,003806 UAH. Ринкова капіталізація RICE становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін RICE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про RICE

Інформація про ціну RICE

Що таке RICE

Whitepaper RICE

Офіційний вебсайт RICE

Токеноміка RICE

Прогноз ціни RICE

Історія RICE

Посібник з купівлі RICE

Конвертація RICE у фіатну валюту

Спот RICE

Ф'ючерси RICE USDT-M

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Логотип RICE AI

Курс RICE AI (RICE)

Актуальна ціна 1 RICE до UAH:

₴0,17094112
₴0,17094112₴0,17094112
-3,81%1D
UAH
Графік ціни RICE AI (RICE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:06:56 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна RICE AI

Поточна ціна RICE AI (RICE) сьогодні становить ₴ 0,003806, зі зміною 3,81% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RICE до UAH становить ₴ 0,003806 за RICE.

RICE AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- RICE. Протягом останніх 24 годин RICE торгувався між ₴ 0,003769 (мінімум) та ₴ 0,004178 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці RICE змінився на -0,14% за останню годину та на -6,54% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 58,96K.

Ринкова інформація щодо RICE AI (RICE)

--
----

₴ 58,96K
₴ 58,96K₴ 58,96K

₴ 3,81M
₴ 3,81M₴ 3,81M

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1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація RICE AI — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 58,96K. Циркуляційна пропозиція RICE — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 3,81M.

Історія ціни RICE AI у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,003769
₴ 0,003769₴ 0,003769
Мін. за 24 год
₴ 0,004178
₴ 0,004178₴ 0,004178
Макс. за 24 год

₴ 0,003769
₴ 0,003769₴ 0,003769

₴ 0,004178
₴ 0,004178₴ 0,004178

--
----

--
----

-0,14%

-3,81%

-6,54%

-6,54%

Історія ціни RICE AI (RICE) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на RICE AI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,00677083-3,81%
30 днів₴ -0,002566-40,27%
60 днів₴ -0,00575-60,18%
90 днів₴ -0,003533-48,15%
Зміна ціни RICE AI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни RICE на ₴ -0,00677083 (-3,81%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни RICE AI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,002566 (-40,27%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни RICE AI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник RICE змінився на ₴ -0,00575 (-60,18%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни RICE AI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,003533 (-48,15%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для RICE AI (RICE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни RICE AI зараз.

Аналіз для RICE AI

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для RICE AI. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни RICE AI?

Ціни на токени RICE AI залежать від кількох ключових факторів:

Настрій ринку: Загальні тренди на крипторинку та довіра інвесторів впливають на ціни RICE.

Показники сектору ШІ: Оскільки RICE є токеном, орієнтованим на штучний інтелект, розвиток технологій штучного інтелекту та суміжних криптовалют впливає на його вартість.

Корисність та прийняття: Реальні випадки використання, партнерські угоди та адаптація платформи до ринку сприяють зростанню попиту.

Обсяг торгів: Більший обсяг торгів зазвичай корелюється з ціновою волатильністю.

Оновлення технологій: Покращення платформи, нові функції та важливі етапи розробки впливають на інтерес інвесторів.

Регуляторні новини: Регулювання криптовалют та розвиток питань зобов’язань щодо відповідності нормам впливають на сприйняття ринку.

Динаміка пропозиції: Розподіл токенів, механізми стейкінгу та обсяг обігу токенів впливають на цінові коливання.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну RICE AI?

Люди хочуть знати ціну RICE AI сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих торгівельних рішень, відстеження результатів портфелю, виявлення можливостей для покупки/продажу, моніторинг ринкових тенденцій та оцінка часу інвестування. Дані про ціни у реальному часі допомагають трейдерам скористатися волатильністю ринку.

Прогноз ціни RICE AI

Прогноз ціни RICE AI (RICE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна RICE у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни RICE AI (RICE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна RICE AI потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне RICE AI у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни RICE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни RICE AI.

Як купити та інвестувати RICE AI в Україна

Готові розпочати торгівлю з RICE AI? Купівля RICE на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити RICE AI. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі RICE AI (RICE).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і RICE AI буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі RICE AI (RICE)

Що ви можете зробити з RICE AI

Володіння RICE AI відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

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    MEXC Премаркет

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля RICE AI (RICE) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Що таке RICE AI (RICE)

RICE AI — це платформа для краудсорсингу даних у сфері робототехніки. Вона дозволяє телеоператорам віддалено керувати роботами та збирати дані із зору роботів, рухів суглобів і вимірювань сили. Телеоператори можуть використовувати вебкамери з функцією розпізнавання скелета, джойстики, VR-контролери або телеопераційні установки, отримуючи винагороди у вигляді токенів залежно від рівня спритності пристрою.

Ресурс RICE AI

Щоб дізнатися більше про RICE AI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтRICE AI
Оглядач блокчейну

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Люди також запитують: Інші запитання про RICE AI

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:06:56 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для RICE AI (RICE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про RICE AI

RICE USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію RICE з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю RICEUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках RICE AI (RICE) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги RICE AI у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
RICE/USDT
₴0,17116557
₴0,17116557₴0,17116557
-3,71%
15.05M (USDT)

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The Toad Pepe

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+32,88%

AurumX

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₴7,9293696
₴7,9293696₴7,9293696

-12,51%

ZKcandy

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ZAY

₴166,084022
₴166,084022₴166,084022

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+100,33%

ZKcandy

ZKcandy

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₴166,084022
₴166,084022₴166,084022

+105,41%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₴0,3990721
₴0,3990721₴0,3990721

+48,41%

Aether Network

Aether Network

AET

₴0,727218
₴0,727218₴0,727218

+15,71%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор RICE до UAH

Сума

RICE
RICE
UAH
UAH

1 RICE = 0,17085134 UAH