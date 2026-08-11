Сьогоднішня ціна Asentum

Поточна ціна Asentum (ASE) сьогодні становить ₴ 0.001679, зі зміною 1.29% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ASE до UAH становить ₴ 0.001679 за ASE.

Asentum наразі посідає №1792 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 496,98K, з циркуляційною пропозицією у 296,00M ASE. Протягом останніх 24 годин ASE торгувався між ₴ 0.00167 (мінімум) та ₴ 0.001818 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 0.3383797524710635238, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.0452554964172603771.

У короткостроковій динаміці ASE змінився на -1.88% за останню годину та на -9.54% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 47,05K.

Ринкова інформація щодо Asentum (ASE)

Рейтинг No.1792 Ринкова капіталізація ₴ 496,98K₴ 496,98K ₴ 496,98K Обсяг (за 24 год) ₴ 47,05K₴ 47,05K ₴ 47,05K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1.68M₴ 1.68M ₴ 1.68M Циркуляційне постачання 296,00M 296,00M 296,00M Максимальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Коефіцієнт циркуляції 29.60% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Asentum — ₴ 496,98K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 47,05K. Циркуляційна пропозиція ASE — 296,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1.68M.