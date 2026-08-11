Сьогоднішня ціна Mame Inu

Поточна ціна Mame Inu (MAME) сьогодні становить ₴ 0,005126, зі зміною 2,76% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MAME до UAH становить ₴ 0,005126 за MAME.

Mame Inu наразі посідає №3690 за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- MAME. Протягом останніх 24 годин MAME торгувався між ₴ 0,004706 (мінімум) та ₴ 0,005334 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 0,4007852475117466349, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0281196058594497177.

У короткостроковій динаміці MAME змінився на +0,29% за останню годину та на -0,74% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 59,24K.

Ринкова інформація щодо Mame Inu (MAME)

Рейтинг No.3690 Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 59,24K₴ 59,24K ₴ 59,24K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 5,13M₴ 5,13M ₴ 5,13M Циркуляційне постачання ---- -- Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Mame Inu — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 59,24K. Циркуляційна пропозиція MAME — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 5,13M.