Курс Mame Inu (MAME)
Поточна ціна Mame Inu (MAME) сьогодні становить ₴ 0,005126, зі зміною 2,76% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MAME до UAH становить ₴ 0,005126 за MAME.
Mame Inu наразі посідає №3690 за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- MAME. Протягом останніх 24 годин MAME торгувався між ₴ 0,004706 (мінімум) та ₴ 0,005334 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 0,4007852475117466349, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0281196058594497177.
У короткостроковій динаміці MAME змінився на +0,29% за останню годину та на -0,74% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 59,24K.
No.3690
BSC
Поточна ринкова капіталізація Mame Inu — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 59,24K. Циркуляційна пропозиція MAME — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 5,13M.
+0,29%
+2,76%
-0,74%
-0,74%
Відстежуйте зміни ціни на Mame Inu за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0,00618035
|+2,76%
|30 днів
|₴ -0,002751
|-34,93%
|60 днів
|₴ +0,003126
|+156,30%
|90 днів
|₴ +0,003126
|+156,30%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни MAME на ₴ +0,00618035 (+2,76%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,002751 (-34,93%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник MAME змінився на ₴ +0,003126 (+156,30%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,003126 (+156,30%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Mame Inu (MAME)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Mame Inu зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Mame Inu. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку MAME: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданості
|Короткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|Ціна > R2
|Вище R2
|Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
**Ринкова структура** MAME_USDT на 4-годинному таймфреймі: поточна ціна 0,008039 знаходиться вище центрального рівня 0,007782 на 3,3%, перебуваючи в діапазоні між R1 (0,007826) і R2 (0,007913). Група простих середніх (MA) та експоненціальних середніх (EMA) показують по 1–2 рівні купівлі; ціна тримається вище короткострокових середніх ліній, однак відстань до верхньої щільної зони центрального рівня становить менш ніж 9%. **Стан енергетики ринку** Індикатор MACD демонструє формування подвійного перехрестя («білий хрест»), при цьому швидка лінія знаходиться нижче довгої. Індекс сили (RSI) залишається в нейтральному діапазоні, а дані KDJ та StochRSI відсутні, через що неможливо точно визначити напрямок швидкої енергетики. Паралельне розташування бічних середніх у позитивному порядку разом зі смертельним перехрестям MACD створює сигнал розшарування, що свідчить про розбіжність між короткостроковою енергетикою та загальною тенденцією. **Ключові рівні ціни** Вгорі: R1 — 0,007826 (відстань до поточної ціни — 2,6%), R2 — 0,007913 (відстань до поточної ціни — 1,6%) формують близьку зону опору. Внизу: S1 — 0,007695 (відстань до поточної ціни — 4,3%), S2 — 0,007651 (відстань до поточної ціни — 4,8%) виступають зонами для корекції. Центральний рівень 0,007782, який вважається межею між бичими та ведмежими позиціями, знаходиться на відстані 3,2% від поточної ціни.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Mame Inu потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Mame Inu - the last Shiba.
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|Час (UTC+8)
|Тип
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