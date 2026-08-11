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Поточна ціна Mame Inu сьогодні становить 0,005126 UAH. Ринкова капіталізація MAME становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін MAME до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Mame Inu сьогодні становить 0,005126 UAH. Ринкова капіталізація MAME становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін MAME до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про MAME

Інформація про ціну MAME

Що таке MAME

Офіційний вебсайт MAME

Токеноміка MAME

Прогноз ціни MAME

Історія MAME

Посібник з купівлі MAME

Конвертація MAME у фіатну валюту

Спот MAME

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Курс Mame Inu (MAME)

Актуальна ціна 1 MAME до UAH:

₴0,23010614
₴0,23010614₴0,23010614
+2,76%1D
UAH
Графік ціни Mame Inu (MAME) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:45:41 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Mame Inu

Поточна ціна Mame Inu (MAME) сьогодні становить ₴ 0,005126, зі зміною 2,76% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MAME до UAH становить ₴ 0,005126 за MAME.

Mame Inu наразі посідає №3690 за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- MAME. Протягом останніх 24 годин MAME торгувався між ₴ 0,004706 (мінімум) та ₴ 0,005334 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 0,4007852475117466349, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0281196058594497177.

У короткостроковій динаміці MAME змінився на +0,29% за останню годину та на -0,74% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 59,24K.

Ринкова інформація щодо Mame Inu (MAME)

No.3690

--
----

₴ 59,24K
₴ 59,24K₴ 59,24K

₴ 5,13M
₴ 5,13M₴ 5,13M

--
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1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація Mame Inu — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 59,24K. Циркуляційна пропозиція MAME — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 5,13M.

Історія ціни Mame Inu у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,004706
₴ 0,004706₴ 0,004706
Мін. за 24 год
₴ 0,005334
₴ 0,005334₴ 0,005334
Макс. за 24 год

₴ 0,004706
₴ 0,004706₴ 0,004706

₴ 0,005334
₴ 0,005334₴ 0,005334

₴ 0,4007852475117466349
₴ 0,4007852475117466349₴ 0,4007852475117466349

₴ 0,0281196058594497177
₴ 0,0281196058594497177₴ 0,0281196058594497177

+0,29%

+2,76%

-0,74%

-0,74%

Історія ціни Mame Inu (MAME) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Mame Inu за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,00618035+2,76%
30 днів₴ -0,002751-34,93%
60 днів₴ +0,003126+156,30%
90 днів₴ +0,003126+156,30%
Зміна ціни Mame Inu сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни MAME на ₴ +0,00618035 (+2,76%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Mame Inu за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,002751 (-34,93%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Mame Inu за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник MAME змінився на ₴ +0,003126 (+156,30%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Mame Inu за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,003126 (+156,30%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Mame Inu (MAME)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Mame Inu зараз.

Аналіз для Mame Inu

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Mame Inu. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Mame Inu сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку MAME: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуЦіна > R2Вище R2Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

**Ринкова структура** MAME_USDT на 4-годинному таймфреймі: поточна ціна 0,008039 знаходиться вище центрального рівня 0,007782 на 3,3%, перебуваючи в діапазоні між R1 (0,007826) і R2 (0,007913). Група простих середніх (MA) та експоненціальних середніх (EMA) показують по 1–2 рівні купівлі; ціна тримається вище короткострокових середніх ліній, однак відстань до верхньої щільної зони центрального рівня становить менш ніж 9%. **Стан енергетики ринку** Індикатор MACD демонструє формування подвійного перехрестя («білий хрест»), при цьому швидка лінія знаходиться нижче довгої. Індекс сили (RSI) залишається в нейтральному діапазоні, а дані KDJ та StochRSI відсутні, через що неможливо точно визначити напрямок швидкої енергетики. Паралельне розташування бічних середніх у позитивному порядку разом зі смертельним перехрестям MACD створює сигнал розшарування, що свідчить про розбіжність між короткостроковою енергетикою та загальною тенденцією. **Ключові рівні ціни** Вгорі: R1 — 0,007826 (відстань до поточної ціни — 2,6%), R2 — 0,007913 (відстань до поточної ціни — 1,6%) формують близьку зону опору. Внизу: S1 — 0,007695 (відстань до поточної ціни — 4,3%), S2 — 0,007651 (відстань до поточної ціни — 4,8%) виступають зонами для корекції. Центральний рівень 0,007782, який вважається межею між бичими та ведмежими позиціями, знаходиться на відстані 3,2% від поточної ціни.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни Mame Inu

Прогноз ціни Mame Inu (MAME) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MAME у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Mame Inu (MAME) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Mame Inu потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Mame Inu у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни MAME на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Mame Inu.

Як купити та інвестувати Mame Inu в Україна

Готові розпочати торгівлю з Mame Inu? Купівля MAME на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Mame Inu. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Mame Inu (MAME).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Mame Inu буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Mame Inu (MAME)

Що ви можете зробити з Mame Inu

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Що таке Mame Inu (MAME)

Mame Inu - the last Shiba.

Ресурс Mame Inu

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Офіційний вебсайтMame Inu
Оглядач блокчейну

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BNB Chain EcosystemFour.meme Ecosystem (BNB Memes)Meme

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:45:41 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Mame Inu (MAME)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Mame Inu

MAME USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію MAME з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю MAMEUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Mame Inu (MAME) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Mame Inu у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
MAME/USD1
₴0,2284901
₴0,2284901₴0,2284901
+2,49%
10.62M (USDT)
MAME/USDT
₴0,22934301
₴0,22934301₴0,22934301
+2,40%
11.62M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 MAME = 0,23010614 UAH