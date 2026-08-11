Курс ELIZAOS (ELIZAOS)
Поточна ціна ELIZAOS (ELIZAOS) сьогодні становить ₴ 0,0002008, зі зміною 10,19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ELIZAOS до UAH становить ₴ 0,0002008 за ELIZAOS.
ELIZAOS наразі посідає №1117 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,87M, з циркуляційною пропозицією у 9,32B ELIZAOS. Протягом останніх 24 годин ELIZAOS торгувався між ₴ 0,0002001 (мінімум) та ₴ 0,0002306 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,771568026726131033, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0259644632726165287.
У короткостроковій динаміці ELIZAOS змінився на -0,35% за останню годину та на -47,37% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 60,81K.
No.1117
84,69%
SOL
Поточна ринкова капіталізація ELIZAOS — ₴ 1,87M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 60,81K. Циркуляційна пропозиція ELIZAOS — 9,32B, зі загальною пропозицією 10999986979.497707. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2,21M.
-0,35%
-10,19%
-47,37%
-47,37%
Відстежуйте зміни ціни на ELIZAOS за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,001022734
|-10,19%
|30 днів
|₴ -0,0002732
|-57,64%
|60 днів
|₴ -0,0005386
|-72,85%
|90 днів
|₴ -0,0007134
|-78,04%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни ELIZAOS на ₴ -0,001022734 (-10,19%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0002732 (-57,64%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник ELIZAOS змінився на ₴ -0,0005386 (-72,85%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0007134 (-78,04%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для ELIZAOS (ELIZAOS)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни ELIZAOS зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для ELIZAOS. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку ELIZAOS: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|5‑6 купівля
|60‑80%, купівля
|Більшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданості
|Короткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|5‑6 купівля
|60‑80%, купівля
|Більшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|Точка розвороту ≤ ціна ≤ R1
|Між точкою розвороту і R1
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
**Ринкова структура** ELIZAOS_USDT на 4-годинному таймфреймі: поточна ціна — 0,0009606 USDT, що знаходиться вище центрального рівня 0,0009420 на 1,97%, перебуваючи у нейтральному діапазоні хабового рівня. Комбінація короткострокових MA та EMA демонструє перевагу покупок, а ціна розташована біля верхньої межі системи середніх скользящих. **Стан енергетики ринку** MACD зафіксував сигнали смертельного перетину, при цьому швидка і довга лінії мають розподілене спрямування у відношенні до системи середніх скользящих. RSI зберігається в нейтральному діапазоні, не формуючи чіткого напрямку сил м'ячів і продажів. Одночасне наявність підтримки короткострокових середніх скользящих та сигналу смертельного перетину середньострокових ліній свідчить про розрізнену структуру енергетичного стану ринку. **Ключові рівні ціни** Вгору: R1 — 0,0009760 (зростання на 1,60%), R2 — 0,001011 (зростання на 5,24%) формують близькі та дальні опори. Вниз: S1 — 0,0009070 (падіння на 5,58%), S2 — 0,0008730 (падіння на 9,12%) виступають рівнями для корекції.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна ELIZAOS потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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ElizaOS — це провідний відкритий агентний фреймворк від спільноти AI16z, який підтримує понад 200 крипто-нативних плагінів через модульну систему виконання та пам’яті. Завдяки v2 з постійним станом, консоллю живих міркувань та майбутнім Eliza Cloud, який об’єднує доступ до API через єдиний “Eliza Key”, ElizaOS еволюціонує у масштабовану платформу “agent-as-a-service” для використання як у блокчейн, так і у web2 середовищах.
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