Сьогоднішня ціна ELIZAOS

Поточна ціна ELIZAOS (ELIZAOS) сьогодні становить ₴ 0,0002008, зі зміною 10,19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ELIZAOS до UAH становить ₴ 0,0002008 за ELIZAOS.

ELIZAOS наразі посідає №1117 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,87M, з циркуляційною пропозицією у 9,32B ELIZAOS. Протягом останніх 24 годин ELIZAOS торгувався між ₴ 0,0002001 (мінімум) та ₴ 0,0002306 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,771568026726131033, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0259644632726165287.

У короткостроковій динаміці ELIZAOS змінився на -0,35% за останню годину та на -47,37% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 60,81K.

Ринкова інформація щодо ELIZAOS (ELIZAOS)

Рейтинг No.1117 Ринкова капіталізація ₴ 1,87M₴ 1,87M ₴ 1,87M Обсяг (за 24 год) ₴ 60,81K₴ 60,81K ₴ 60,81K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 2,21M₴ 2,21M ₴ 2,21M Циркуляційне постачання 9,32B 9,32B 9,32B Максимальна пропозиція 11 000 000 000 11 000 000 000 11 000 000 000 Загальна пропозиція 10 999 986 979,497707 10 999 986 979,497707 10 999 986 979,497707 Коефіцієнт циркуляції 84,69% Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація ELIZAOS — ₴ 1,87M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 60,81K. Циркуляційна пропозиція ELIZAOS — 9,32B, зі загальною пропозицією 10999986979.497707. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2,21M.