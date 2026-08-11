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Поточна ціна ELIZAOS сьогодні становить 0,0002008 UAH. Ринкова капіталізація ELIZAOS становить 1 870 847,8914417705216 UAH. Відстежуйте оновлення цін ELIZAOS до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна ELIZAOS сьогодні становить 0,0002008 UAH. Ринкова капіталізація ELIZAOS становить 1 870 847,8914417705216 UAH. Відстежуйте оновлення цін ELIZAOS до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ELIZAOS

Інформація про ціну ELIZAOS

Що таке ELIZAOS

Whitepaper ELIZAOS

Офіційний вебсайт ELIZAOS

Токеноміка ELIZAOS

Прогноз ціни ELIZAOS

Історія ELIZAOS

Посібник з купівлі ELIZAOS

Конвертація ELIZAOS у фіатну валюту

Спот ELIZAOS

Ф'ючерси ELIZAOS USDT-M

Премаркет торгівля

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Логотип ELIZAOS

Курс ELIZAOS (ELIZAOS)

Актуальна ціна 1 ELIZAOS до UAH:

₴0,009013912
₴0,009013912₴0,009013912
-10,19%1D
UAH
Графік ціни ELIZAOS (ELIZAOS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:20:09 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна ELIZAOS

Поточна ціна ELIZAOS (ELIZAOS) сьогодні становить ₴ 0,0002008, зі зміною 10,19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ELIZAOS до UAH становить ₴ 0,0002008 за ELIZAOS.

ELIZAOS наразі посідає №1117 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,87M, з циркуляційною пропозицією у 9,32B ELIZAOS. Протягом останніх 24 годин ELIZAOS торгувався між ₴ 0,0002001 (мінімум) та ₴ 0,0002306 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,771568026726131033, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0259644632726165287.

У короткостроковій динаміці ELIZAOS змінився на -0,35% за останню годину та на -47,37% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 60,81K.

Ринкова інформація щодо ELIZAOS (ELIZAOS)

No.1117

₴ 1,87M
₴ 1,87M₴ 1,87M

₴ 60,81K
₴ 60,81K₴ 60,81K

₴ 2,21M
₴ 2,21M₴ 2,21M

9,32B
9,32B 9,32B

11 000 000 000
11 000 000 000 11 000 000 000

10 999 986 979,497707
10 999 986 979,497707 10 999 986 979,497707

84,69%

SOL

Поточна ринкова капіталізація ELIZAOS — ₴ 1,87M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 60,81K. Циркуляційна пропозиція ELIZAOS — 9,32B, зі загальною пропозицією 10999986979.497707. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2,21M.

Історія ціни ELIZAOS у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,0002001
₴ 0,0002001₴ 0,0002001
Мін. за 24 год
₴ 0,0002306
₴ 0,0002306₴ 0,0002306
Макс. за 24 год

₴ 0,0002001
₴ 0,0002001₴ 0,0002001

₴ 0,0002306
₴ 0,0002306₴ 0,0002306

₴ 1,771568026726131033
₴ 1,771568026726131033₴ 1,771568026726131033

₴ 0,0259644632726165287
₴ 0,0259644632726165287₴ 0,0259644632726165287

-0,35%

-10,19%

-47,37%

-47,37%

Історія ціни ELIZAOS (ELIZAOS) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на ELIZAOS за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,001022734-10,19%
30 днів₴ -0,0002732-57,64%
60 днів₴ -0,0005386-72,85%
90 днів₴ -0,0007134-78,04%
Зміна ціни ELIZAOS сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ELIZAOS на ₴ -0,001022734 (-10,19%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни ELIZAOS за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0002732 (-57,64%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни ELIZAOS за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ELIZAOS змінився на ₴ -0,0005386 (-72,85%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни ELIZAOS за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0007134 (-78,04%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для ELIZAOS (ELIZAOS)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни ELIZAOS зараз.

Аналіз для ELIZAOS

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для ELIZAOS. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд ELIZAOS сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку ELIZAOS: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

**Ринкова структура** ELIZAOS_USDT на 4-годинному таймфреймі: поточна ціна — 0,0009606 USDT, що знаходиться вище центрального рівня 0,0009420 на 1,97%, перебуваючи у нейтральному діапазоні хабового рівня. Комбінація короткострокових MA та EMA демонструє перевагу покупок, а ціна розташована біля верхньої межі системи середніх скользящих. **Стан енергетики ринку** MACD зафіксував сигнали смертельного перетину, при цьому швидка і довга лінії мають розподілене спрямування у відношенні до системи середніх скользящих. RSI зберігається в нейтральному діапазоні, не формуючи чіткого напрямку сил м'ячів і продажів. Одночасне наявність підтримки короткострокових середніх скользящих та сигналу смертельного перетину середньострокових ліній свідчить про розрізнену структуру енергетичного стану ринку. **Ключові рівні ціни** Вгору: R1 — 0,0009760 (зростання на 1,60%), R2 — 0,001011 (зростання на 5,24%) формують близькі та дальні опори. Вниз: S1 — 0,0009070 (падіння на 5,58%), S2 — 0,0008730 (падіння на 9,12%) виступають рівнями для корекції.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни ELIZAOS?

Ціну ELIZAOS впливають кілька ключових факторів: настрій ринку та інвесторські спекуляції, обсяг торгів та ліквідність на біржах, загальні тренди на ринку криптовалют, оновлення щодо розвитку проекту та партнерські зобов’язання, рівень прийняття у спільноті та активність у соціальних мережах, регуляторні новини, що впливають на AI-токени, рухи «китів» та великі транзакції, патерни технічного аналізу, а також загальні економічні умови. Динаміка пропозиції та токеноміка також мають значення.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну ELIZAOS?

Люди хочуть знати ціну ELIZAOS сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих торговельних рішень, відстеження результатів портфелю, виявлення ринкових тенденцій, точне планування часу покупки/продажу, оцінка положення прибутку/збитку, а також отримання актуальної інформації про волатильність ринку, яка може вплинути на їхні інвестиції.

Прогноз ціни ELIZAOS

Прогноз ціни ELIZAOS (ELIZAOS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ELIZAOS у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни ELIZAOS (ELIZAOS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна ELIZAOS потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне ELIZAOS у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ELIZAOS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни ELIZAOS.

Як купити та інвестувати ELIZAOS в Україна

Готові розпочати торгівлю з ELIZAOS? Купівля ELIZAOS на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити ELIZAOS. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі ELIZAOS (ELIZAOS).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і ELIZAOS буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі ELIZAOS (ELIZAOS)

Що ви можете зробити з ELIZAOS

Володіння ELIZAOS відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке ELIZAOS (ELIZAOS)

ElizaOS — це провідний відкритий агентний фреймворк від спільноти AI16z, який підтримує понад 200 крипто-нативних плагінів через модульну систему виконання та пам’яті. Завдяки v2 з постійним станом, консоллю живих міркувань та майбутнім Eliza Cloud, який об’єднує доступ до API через єдиний “Eliza Key”, ElizaOS еволюціонує у масштабовану платформу “agent-as-a-service” для використання як у блокчейн, так і у web2 середовищах.

Ресурс ELIZAOS

Щоб дізнатися більше про ELIZAOS, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтELIZAOS
Оглядач блокчейну

Категорія :

AI AgentsAI FrameworkArtificial Intelligence (AI)

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:20:09 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ELIZAOS (ELIZAOS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про ELIZAOS

ELIZAOS USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію ELIZAOS з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю ELIZAOSUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках ELIZAOS (ELIZAOS) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги ELIZAOS у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
ELIZAOS/USDT
₴0,00902289
₴0,00902289₴0,00902289
-10,38%
283.02M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор ELIZAOS до UAH

Сума

ELIZAOS
ELIZAOS
UAH
UAH

1 ELIZAOS = 0,009013912 UAH