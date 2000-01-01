BLUM

Blum створює мультичейн екосистему інструментів для торгівлі ончейн, включаючи платформу запуску з можливостями потокового передавання та агентами штучного інтелекту, торговий термінал з інтегрованим ботом, безстрокові контракти та арену для торгових стратегій на базі штучного інтелекту. Всього за рік з моменту свого створення Blum пройшов шлях від участі в програмі Binance MVB до запуску платформи, орієнтованої на мемкоїни, де було створено понад 240 000 токенів і взяли участь понад 400 000 трейдерів. Ми також запустили власного торгового бота, ще більше розширивши екосистему.

Ім'яBLUM

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнTONCOIN

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

