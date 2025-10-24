Що таке StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) — це стейблкоїн, сумісний з MiCAR, забезпечений доларом США, вартість його прив’язана до долара США та доступна для викупу у співвідношенні 1:1. Стейблкоїн забезпечений фіатними та короткостроковими державними облігаціями. Основна мета StablR USD (USDR) — надати цифрову альтернативу традиційним формам грошей, яка є більш ефективною, безпечною та доступною. StablR USD (USDR) можна використовувати як засіб обміну, засіб збереження вартості та розрахункову одиницю. Деякі з основних варіантів використання StablR USD (USDR) включають забезпечення швидших і дешевших платежів, сприяння міжнародній (валютній) торгівлі та інвестиціям, а також створення гнучкіших і стійкіших фінансових систем. StablR USD (USDR) — це стейблкоїн, сумісний з MiCAR, забезпечений доларом США, вартість його прив’язана до долара США та доступна для викупу у співвідношенні 1:1. Стейблкоїн забезпечений фіатними та короткостроковими державними облігаціями. Основна мета StablR USD (USDR) — надати цифрову альтернативу традиційним формам грошей, яка є більш ефективною, безпечною та доступною. StablR USD (USDR) можна використовувати як засіб обміну, засіб збереження вартості та розрахункову одиницю. Деякі з основних варіантів використання StablR USD (USDR) включають забезпечення швидших і дешевших платежів, сприяння міжнародній (валютній) торгівлі та інвестиціям, а також створення гнучкіших і стійкіших фінансових систем.

Проєкт StablR USD доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями StablR USD. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу USDR, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про StablR USD у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі StablR USD безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни StablR USD (USD)

Скільки коштуватиме StablR USD (USDR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів StablR USD (USDR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо StablR USD.

Перегляньте прогноз ціни StablR USD вже зараз!

Токеноміка StablR USD (USDR)

Розуміння токеноміки StablR USD (USDR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена USDR зараз!

Як купити StablR USD (USDR)

Шукаєте як купити StablR USD? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати StablR USD на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

USDR до місцевих валют

Спробувати конвертер

Ресурс StablR USD

Щоб дізнатися більше про StablR USD, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про StablR USD Скільки сьогодні коштує StablR USD (USDR)? Актуальна ціна USDR у USD становить 1,001 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна USDR до USD? $ 1,001 . Перегляньте Поточна ціна USDR до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація StablR USD? Ринкова капіталізація USDR — $ 8,71M USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція USDR? Циркуляційна пропозиція USDR — 8,70M USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) USDR? USDR досяг історичної максимальної ціни у 1,02146361646693 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) USDR? Історична мінімальна ціна USDR становила 0,980782166260219 USD . Який обсяг торгівлі USDR? Актуальний обсяг торгівлі USDR за 24 години — $ 110,83 USD . Чи підніметься ціна USDR цього року? USDR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни USDR для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для StablR USD (USDR)

Час (UTC+8) Тип Інформація 10-23 22:32:48 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху" 10-23 15:34:02 Оновлення в галузі Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня 10-23 01:13:05 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху" 10-22 21:14:27 Оновлення в галузі Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії 10-22 12:58:37 Оновлення в галузі Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона 10-21 22:34:24 Оновлення в галузі Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році