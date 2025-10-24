Актуальна ціна StablR USD сьогодні становить 1.001 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни USDR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни USDR на MEXC вже зараз.Актуальна ціна StablR USD сьогодні становить 1.001 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни USDR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни USDR на MEXC вже зараз.

Курс StablR USD (USDR)

$1,001
$1,001$1,001
+0,20%1D
Графік ціни StablR USD (USDR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:32:13 (UTC+8)

Інформація щодо ціни StablR USD (USDR) (USD)

$ 0,998
$ 0,998$ 0,998
$ 1,001
$ 1,001$ 1,001
$ 0,998
$ 0,998$ 0,998

$ 1,001
$ 1,001$ 1,001

$ 1,02146361646693
$ 1,02146361646693$ 1,02146361646693

$ 0,980782166260219
$ 0,980782166260219$ 0,980782166260219

0,00%

+0,20%

0,00%

0,00%

Актуальна ціна StablR USD (USDR) становить $ 1,001. За останні 24 години USDR торгувався між мінімумом у $ 0,998 і максимумом у $ 1,001, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум USDR становить $ 1,02146361646693, тоді як його історичний мінімум — $ 0,980782166260219.

Що стосується короткострокових результатів, то USDR змінився на 0,00% за останню годину, +0,20% за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо StablR USD (USDR)

$ 8,71M
$ 8,71M$ 8,71M

$ 110,83
$ 110,83$ 110,83

$ 8,71M
$ 8,71M$ 8,71M

8,70M
8,70M 8,70M

--
----

8 704 451,68
8 704 451,68 8 704 451,68

Поточна ринкова капіталізація StablR USD — $ 8,71M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 110,83. Циркуляційна пропозиція USDR — 8,70M, зі загальною пропозицією 8704451.68. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,71M.

Історія ціни StablR USD (USDR) у USD

Відстежуйте зміни ціни на StablR USD за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,002+0,20%
30 днів$ 00,00%
60 днів$ +0,004+0,40%
90 днів$ +0,003+0,30%
Зміна ціни StablR USD сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни USDR на $ +0,002 (+0,20%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни StablR USD за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ 0 (0,00%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни StablR USD за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник USDR змінився на $ +0,004 (+0,40%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни StablR USD за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,003 (+0,30%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для StablR USD (USDR)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни StablR USD зараз.

Що таке StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) — це стейблкоїн, сумісний з MiCAR, забезпечений доларом США, вартість його прив’язана до долара США та доступна для викупу у співвідношенні 1:1. Стейблкоїн забезпечений фіатними та короткостроковими державними облігаціями. Основна мета StablR USD (USDR) — надати цифрову альтернативу традиційним формам грошей, яка є більш ефективною, безпечною та доступною. StablR USD (USDR) можна використовувати як засіб обміну, засіб збереження вартості та розрахункову одиницю. Деякі з основних варіантів використання StablR USD (USDR) включають забезпечення швидших і дешевших платежів, сприяння міжнародній (валютній) торгівлі та інвестиціям, а також створення гнучкіших і стійкіших фінансових систем.

Проєкт StablR USD доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями StablR USD. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу USDR, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про StablR USD у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі StablR USD безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни StablR USD (USD)

Скільки коштуватиме StablR USD (USDR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів StablR USD (USDR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо StablR USD.

Перегляньте прогноз ціни StablR USD вже зараз!

Токеноміка StablR USD (USDR)

Розуміння токеноміки StablR USD (USDR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена USDR зараз!

Як купити StablR USD (USDR)

Шукаєте як купити StablR USD? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати StablR USD на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

USDR до місцевих валют

1 StablR USD (USDR) до VND
26 341,315
1 StablR USD (USDR) до AUD
A$1,53153
1 StablR USD (USDR) до GBP
0,75075
1 StablR USD (USDR) до EUR
0,86086
1 StablR USD (USDR) до USD
$1,001
1 StablR USD (USDR) до MYR
RM4,22422
1 StablR USD (USDR) до TRY
42,09205
1 StablR USD (USDR) до JPY
¥152,152
1 StablR USD (USDR) до ARS
ARS$1 485,15367
1 StablR USD (USDR) до RUB
81,49141
1 StablR USD (USDR) до INR
87,83775
1 StablR USD (USDR) до IDR
Rp16 683,32666
1 StablR USD (USDR) до PHP
58,66861
1 StablR USD (USDR) до EGP
￡E.47,63759
1 StablR USD (USDR) до BRL
R$5,38538
1 StablR USD (USDR) до CAD
C$1,4014
1 StablR USD (USDR) до BDT
122,3222
1 StablR USD (USDR) до NGN
1 461,30985
1 StablR USD (USDR) до COP
$3 910,15625
1 StablR USD (USDR) до ZAR
R.17,34733
1 StablR USD (USDR) до UAH
41,83179
1 StablR USD (USDR) до TZS
T.Sh.2 490,04756
1 StablR USD (USDR) до VES
Bs212,212
1 StablR USD (USDR) до CLP
$946,946
1 StablR USD (USDR) до PKR
Rs282,60232
1 StablR USD (USDR) до KZT
537,29676
1 StablR USD (USDR) до THB
฿32,81278
1 StablR USD (USDR) до TWD
NT$30,8308
1 StablR USD (USDR) до AED
د.إ3,67367
1 StablR USD (USDR) до CHF
Fr0,79079
1 StablR USD (USDR) до HKD
HK$7,77777
1 StablR USD (USDR) до AMD
֏381,91153
1 StablR USD (USDR) до MAD
.د.م9,23923
1 StablR USD (USDR) до MXN
$18,4184
1 StablR USD (USDR) до SAR
ريال3,75375
1 StablR USD (USDR) до ETB
Br151,16101
1 StablR USD (USDR) до KES
KSh128,98886
1 StablR USD (USDR) до JOD
د.أ0,709709
1 StablR USD (USDR) до PLN
3,64364
1 StablR USD (USDR) до RON
лв4,37437
1 StablR USD (USDR) до SEK
kr9,39939
1 StablR USD (USDR) до BGN
лв1,68168
1 StablR USD (USDR) до HUF
Ft336,46613
1 StablR USD (USDR) до CZK
20,96094
1 StablR USD (USDR) до KWD
د.ك0,306306
1 StablR USD (USDR) до ILS
3,29329
1 StablR USD (USDR) до BOB
Bs6,89689
1 StablR USD (USDR) до AZN
1,7017
1 StablR USD (USDR) до TJS
SM9,23923
1 StablR USD (USDR) до GEL
2,71271
1 StablR USD (USDR) до AOA
Kz915,82491
1 StablR USD (USDR) до BHD
.د.ب0,376376
1 StablR USD (USDR) до BMD
$1,001
1 StablR USD (USDR) до DKK
kr6,43643
1 StablR USD (USDR) до HNL
L26,21619
1 StablR USD (USDR) до MUR
45,56552
1 StablR USD (USDR) до NAD
$17,33732
1 StablR USD (USDR) до NOK
kr9,98998
1 StablR USD (USDR) до NZD
$1,73173
1 StablR USD (USDR) до PAB
B/.1,001
1 StablR USD (USDR) до PGK
K4,21421
1 StablR USD (USDR) до QAR
ر.ق3,63363
1 StablR USD (USDR) до RSD
дин.101,03093
1 StablR USD (USDR) до UZS
soʻm12 060,23819
1 StablR USD (USDR) до ALL
L83,2832
1 StablR USD (USDR) до ANG
ƒ1,79179
1 StablR USD (USDR) до AWG
ƒ1,8018
1 StablR USD (USDR) до BBD
$2,002
1 StablR USD (USDR) до BAM
KM1,68168
1 StablR USD (USDR) до BIF
Fr2 943,941
1 StablR USD (USDR) до BND
$1,29129
1 StablR USD (USDR) до BSD
$1,001
1 StablR USD (USDR) до JMD
$160,21005
1 StablR USD (USDR) до KHR
4 020,07606
1 StablR USD (USDR) до KMF
Fr424,424
1 StablR USD (USDR) до LAK
21 760,86913
1 StablR USD (USDR) до LKR
රු302,96266
1 StablR USD (USDR) до MDL
L16,93692
1 StablR USD (USDR) до MGA
Ar4 468,74428
1 StablR USD (USDR) до MOP
P7,98798
1 StablR USD (USDR) до MVR
15,3153
1 StablR USD (USDR) до MWK
MK1 731,8301
1 StablR USD (USDR) до MZN
MT63,97391
1 StablR USD (USDR) до NPR
रु140,31017
1 StablR USD (USDR) до PYG
7 049,042
1 StablR USD (USDR) до RWF
Fr1 450,449
1 StablR USD (USDR) до SBD
$8,22822
1 StablR USD (USDR) до SCR
13,82381
1 StablR USD (USDR) до SRD
$39,72969
1 StablR USD (USDR) до SVC
$8,72872
1 StablR USD (USDR) до SZL
L17,32731
1 StablR USD (USDR) до TMT
m3,5035
1 StablR USD (USDR) до TND
د.ت2,93293
1 StablR USD (USDR) до TTD
$6,76676
1 StablR USD (USDR) до UGX
Sh3 487,484
1 StablR USD (USDR) до XAF
Fr564,564
1 StablR USD (USDR) до XCD
$2,7027
1 StablR USD (USDR) до XOF
Fr564,564
1 StablR USD (USDR) до XPF
Fr102,102
1 StablR USD (USDR) до BWP
P13,38337
1 StablR USD (USDR) до BZD
$2,002
1 StablR USD (USDR) до CVE
$94,9949
1 StablR USD (USDR) до DJF
Fr177,177
1 StablR USD (USDR) до DOP
$63,74368
1 StablR USD (USDR) до DZD
د.ج130,61048
1 StablR USD (USDR) до FJD
$2,29229
1 StablR USD (USDR) до GNF
Fr8 628,62
1 StablR USD (USDR) до GTQ
Q7,64764
1 StablR USD (USDR) до GYD
$208,83863
1 StablR USD (USDR) до ISK
kr122,122

Ресурс StablR USD

Щоб дізнатися більше про StablR USD, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтStablR USD
Люди також запитують: Інші запитання про StablR USD

Скільки сьогодні коштує StablR USD (USDR)?
Актуальна ціна USDR у USD становить 1,001 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна USDR до USD?
Поточна ціна USDR до USD — $ 1,001. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація StablR USD?
Ринкова капіталізація USDR — $ 8,71M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція USDR?
Циркуляційна пропозиція USDR — 8,70M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) USDR?
USDR досяг історичної максимальної ціни у 1,02146361646693 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) USDR?
Історична мінімальна ціна USDR становила 0,980782166260219 USD.
Який обсяг торгівлі USDR?
Актуальний обсяг торгівлі USDR за 24 години — $ 110,83 USD.
Чи підніметься ціна USDR цього року?
USDR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни USDR для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:32:13 (UTC+8)

10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

1 USDR = 1 USD

USDR/USDC
$1,001
$1,001$1,001
0,00%
USDR/USDT
$1,001
$1,001$1,001
+0,20%

