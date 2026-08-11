Сьогоднішня ціна Vexanium

Поточна ціна Vexanium (VEX) сьогодні становить ₴ 0,002351, зі зміною 1,05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VEX до UAH становить ₴ 0,002351 за VEX.

Vexanium наразі посідає №1836 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,72M, з циркуляційною пропозицією у 733,64M VEX. Протягом останніх 24 годин VEX торгувався між ₴ 0,002312 (мінімум) та ₴ 0,002377 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 2,115288624, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,00547100178904.

У короткостроковій динаміці VEX змінився на 0,00% за останню годину та на +0,98% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 19,47K.

Ринкова інформація щодо Vexanium (VEX)

Рейтинг No.1836 Ринкова капіталізація ₴ 1,72M₴ 1,72M ₴ 1,72M Обсяг (за 24 год) ₴ 19,47K₴ 19,47K ₴ 19,47K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 2,37M₴ 2,37M ₴ 2,37M Циркуляційне постачання 733,64M 733,64M 733,64M Максимальна пропозиція 1 008 772 305 1 008 772 305 1 008 772 305 Загальна пропозиція 1 008 772 305 1 008 772 305 1 008 772 305 Коефіцієнт циркуляції 72,72% Публічний блокчейн VEX

Поточна ринкова капіталізація Vexanium — ₴ 1,72M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 19,47K. Циркуляційна пропозиція VEX — 733,64M, зі загальною пропозицією 1008772305. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2,37M.