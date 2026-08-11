Сьогоднішня ціна GPU

Поточна ціна GPU (GPUBSC) сьогодні становить ₴ 0,001316, зі зміною 9,79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GPUBSC до UAH становить ₴ 0,001316 за GPUBSC.

GPU наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- GPUBSC. Протягом останніх 24 годин GPUBSC торгувався між ₴ 0,001252 (мінімум) та ₴ 0,002171 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці GPUBSC змінився на +2,73% за останню годину та на -89,05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 64,48K.

Ринкова інформація щодо GPU (GPUBSC)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 64,48K₴ 64,48K ₴ 64,48K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1,32M₴ 1,32M ₴ 1,32M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація GPU — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 64,48K. Циркуляційна пропозиція GPUBSC — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,32M.