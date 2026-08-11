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Поточна ціна GPU сьогодні становить 0,001316 UAH. Ринкова капіталізація GPUBSC становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін GPUBSC до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна GPU сьогодні становить 0,001316 UAH. Ринкова капіталізація GPUBSC становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін GPUBSC до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про GPUBSC

Інформація про ціну GPUBSC

Що таке GPUBSC

Токеноміка GPUBSC

Прогноз ціни GPUBSC

Історія GPUBSC

Посібник з купівлі GPUBSC

Конвертація GPUBSC у фіатну валюту

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Курс GPU (GPUBSC)

Актуальна ціна 1 GPUBSC до UAH:

₴0,05912013
₴0,05912013₴0,05912013
-9,79%1D
UAH
Графік ціни GPU (GPUBSC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:29:58 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна GPU

Поточна ціна GPU (GPUBSC) сьогодні становить ₴ 0,001316, зі зміною 9,79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GPUBSC до UAH становить ₴ 0,001316 за GPUBSC.

GPU наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- GPUBSC. Протягом останніх 24 годин GPUBSC торгувався між ₴ 0,001252 (мінімум) та ₴ 0,002171 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці GPUBSC змінився на +2,73% за останню годину та на -89,05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 64,48K.

Ринкова інформація щодо GPU (GPUBSC)

--
----

₴ 64,48K
₴ 64,48K₴ 64,48K

₴ 1,32M
₴ 1,32M₴ 1,32M

--
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1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація GPU — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 64,48K. Циркуляційна пропозиція GPUBSC — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,32M.

Історія ціни GPU у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,001252
₴ 0,001252₴ 0,001252
Мін. за 24 год
₴ 0,002171
₴ 0,002171₴ 0,002171
Макс. за 24 год

₴ 0,001252
₴ 0,001252₴ 0,001252

₴ 0,002171
₴ 0,002171₴ 0,002171

--
----

--
----

+2,73%

-9,79%

-89,05%

-89,05%

Історія ціни GPU (GPUBSC) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на GPU за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,00641599-9,79%
30 днів₴ -0,003684-73,68%
60 днів₴ -0,003684-73,68%
90 днів₴ -0,003684-73,68%
Зміна ціни GPU сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни GPUBSC на ₴ -0,00641599 (-9,79%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни GPU за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,003684 (-73,68%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни GPU за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник GPUBSC змінився на ₴ -0,003684 (-73,68%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни GPU за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,003684 (-73,68%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для GPU (GPUBSC)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни GPU зараз.

Аналіз для GPU

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для GPU. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд GPU сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку GPUBSC: бичачі, бичачі 65% | ведмежі 35%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
StochRSI> 80Зона перекупленостіКороткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Перепроданість< 30Падіння дещо прискорюється, у короткостроковій перспективі можливий відскок.

GPUBSC_USDT на 4-годинному таймфреймі торгуватиметься вище центрального рівня 0,00235, при поточній ціні 0,00239, що знаходиться нижче зони опору R1. Цінова структура залишається між центральним рівнем і першим опором, а система ключових рівнів свідчить про те, що бичі тримають короткострокову перевагу. Система скользящих середніх та EMA демонструє послідовну сигнальну конфігурацію для покупок, а показники підтверджують стабільність короткострокової зростаючої структури. MACD сформував золоте перетинання, а індикатор імпульсу змінив напрямок з негативного на позитивний. RSI перебуває у фазі відновлення після зони надмірної продажу, що свідчить про поступове ослаблення спадового імпульсу. Швидкі та повільні індикатори розвивають односторонню дивергенцію, а волатильність зберігається в звичайному діапазоні, без екстремальних збільшень чи зменшень. Покупці активно вивільняють свої позиції на низьких рівнях, що сприяє виходу ціни з зони надмірної продажу. Близькі ключові рівні: опір R1 — 0,00246, що знаходиться приблизно на 2,9% вище поточної ціни; найближча підтримка — центральний рівень 0,00235, який розташований приблизно на 1,7% нижче поточної ціни. Далекі рівні для аналізу включають підтримку S1 — 0,00219 та опір R2 — 0,00262. Якщо ціна подолає R1, очікується тест вищих опірних зон, а при пробої центрального рівня можна очікувати перевірки ефективності підтримки S1.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни GPU

Прогноз ціни GPU (GPUBSC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GPUBSC у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни GPU (GPUBSC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна GPU потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне GPU у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни GPUBSC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни GPU.

Як купити та інвестувати GPU в Україна

Готові розпочати торгівлю з GPU? Купівля GPUBSC на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити GPU. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі GPU (GPUBSC).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і GPU буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі GPU (GPUBSC)

Що ви можете зробити з GPU

Володіння GPU відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке GPU (GPUBSC)

GPUBSC — це мемкоїн.

Ресурс GPU

Щоб дізнатися більше про GPU, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:29:58 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для GPU (GPUBSC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про GPU

GPUBSC USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію GPUBSC з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю GPUBSCUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках GPU (GPUBSC) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги GPU у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
GPUBSC/USD1
₴0,05853656
₴0,05853656₴0,05853656
-9,62%
36.66M (USDT)
GPUBSC/USDT
₴0,0579081
₴0,0579081₴0,0579081
-9,15%
42.80M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 GPUBSC = 0,05907524 UAH