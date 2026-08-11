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Поточна ціна MWX AI сьогодні становить 0,05574 UAH. Ринкова капіталізація MWXT становить 9 355 785,5423001589968 UAH. Відстежуйте оновлення цін MWXT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна MWX AI сьогодні становить 0,05574 UAH. Ринкова капіталізація MWXT становить 9 355 785,5423001589968 UAH. Відстежуйте оновлення цін MWXT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про MWXT

Інформація про ціну MWXT

Що таке MWXT

Whitepaper MWXT

Офіційний вебсайт MWXT

Токеноміка MWXT

Прогноз ціни MWXT

Історія MWXT

Посібник з купівлі MWXT

Конвертація MWXT у фіатну валюту

Спот MWXT

Премаркет торгівля

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Логотип MWX AI

Курс MWX AI (MWXT)

Актуальна ціна 1 MWXT до UAH:

₴2,5026175
₴2,5026175₴2,5026175
+0,68%1D
UAH
Графік ціни MWX AI (MWXT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:49:04 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна MWX AI

Поточна ціна MWX AI (MWXT) сьогодні становить ₴ 0,05574, зі зміною 0,68% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MWXT до UAH становить ₴ 0,05574 за MWXT.

MWX AI наразі посідає №965 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 9,36M, з циркуляційною пропозицією у 167,85M MWXT. Протягом останніх 24 годин MWXT торгувався між ₴ 0,05506 (мінімум) та ₴ 0,05618 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 13,644473720723373913, тоді як історичний мінімум — ₴ 1,9612804785834687699.

У короткостроковій динаміці MWXT змінився на -0,04% за останню годину та на -0,96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 91,56K.

Ринкова інформація щодо MWX AI (MWXT)

No.965

₴ 9,36M
₴ 9,36M₴ 9,36M

₴ 91,56K
₴ 91,56K₴ 91,56K

₴ 55,74M
₴ 55,74M₴ 55,74M

167,85M
167,85M 167,85M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

16,78%

BASE

Поточна ринкова капіталізація MWX AI — ₴ 9,36M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 91,56K. Циркуляційна пропозиція MWXT — 167,85M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 55,74M.

Історія ціни MWX AI у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,05506
₴ 0,05506₴ 0,05506
Мін. за 24 год
₴ 0,05618
₴ 0,05618₴ 0,05618
Макс. за 24 год

₴ 0,05506
₴ 0,05506₴ 0,05506

₴ 0,05618
₴ 0,05618₴ 0,05618

₴ 13,644473720723373913
₴ 13,644473720723373913₴ 13,644473720723373913

₴ 1,9612804785834687699
₴ 1,9612804785834687699₴ 1,9612804785834687699

-0,04%

+0,68%

-0,96%

-0,96%

Історія ціни MWX AI (MWXT) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на MWX AI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,0169029+0,68%
30 днів₴ -0,0069-11,02%
60 днів₴ -0,00569-9,27%
90 днів₴ -0,02247-28,74%
Зміна ціни MWX AI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни MWXT на ₴ +0,0169029 (+0,68%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни MWX AI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0069 (-11,02%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни MWX AI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник MWXT змінився на ₴ -0,00569 (-9,27%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни MWX AI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,02247 (-28,74%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для MWX AI (MWXT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни MWX AI зараз.

Аналіз для MWX AI

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для MWX AI. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни MWX AI?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токенів MWX AI (MWXT):

1. Настрій ринку та загальні тренди криптовалютного ринку.
2. Ефективність та рівень прийняття штучного інтелекту у галузі.
3. Корисність платформи та реальні випадки її використання.
4. Динаміка попиту та пропозиції токенів.
5. Оголошення про партнерства та інтеграції.
6. Регуляторні зміни, що впливають на токени ШІ.
7. Обсяги торгівлі та рівень ліквідності.
8. Розвиток спільноти та активність розробників.
9. Конкурентне становище порівняно з іншими проектами, пов’язаними зі штучним інтелектом.
10. Технічний розвиток та прогрес у виконанні дорожньої карти.

Ці фактори взаємодіють між собою й створюють цінову волатильність, характерну для нових криптовалютних проектів у сфері штучного інтелекту.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну MWX AI?

Люди хочуть знати ціну MWX AI (MWXT) на сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих торгівельних рішень, відстеження вартості портфелю, визначення оптимальних моментів входу чи виходу з ринку, аналіз цінових тенденцій та волатильності, оцінка результатів інвестицій та отримання актуальної інформації про настрій ринку.

Прогноз ціни MWX AI

Прогноз ціни MWX AI (MWXT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MWXT у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни MWX AI (MWXT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна MWX AI потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне MWX AI у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни MWXT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни MWX AI.

Як купити та інвестувати MWX AI в Україна

Готові розпочати торгівлю з MWX AI? Купівля MWXT на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити MWX AI. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі MWX AI (MWXT).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і MWX AI буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі MWX AI (MWXT)

Що ви можете зробити з MWX AI

Володіння MWX AI відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

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    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля MWX AI (MWXT) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Що таке MWX AI (MWXT)

Ми — технологічна компанія, яка створює ринок штучного інтелекту. Наша екосистема складається з продавців, які пропонують готові до використання рішення на основі штучного інтелекту.

Ресурс MWX AI

Щоб дізнатися більше про MWX AI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтMWX AI
Оглядач блокчейну

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:49:04 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для MWX AI (MWXT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про MWX AI

MWXT USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію MWXT з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю MWXTUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках MWX AI (MWXT) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги MWX AI у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
MWXT/USDT
₴2,5008219
₴2,5008219₴2,5008219
+0,70%
1.65M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 MWXT = 2,5021686 UAH