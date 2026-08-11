Сьогоднішня ціна MWX AI

Поточна ціна MWX AI (MWXT) сьогодні становить ₴ 0,05574, зі зміною 0,68% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MWXT до UAH становить ₴ 0,05574 за MWXT.

MWX AI наразі посідає №965 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 9,36M, з циркуляційною пропозицією у 167,85M MWXT. Протягом останніх 24 годин MWXT торгувався між ₴ 0,05506 (мінімум) та ₴ 0,05618 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 13,644473720723373913, тоді як історичний мінімум — ₴ 1,9612804785834687699.

У короткостроковій динаміці MWXT змінився на -0,04% за останню годину та на -0,96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 91,56K.

Ринкова інформація щодо MWX AI (MWXT)

Рейтинг No.965 Ринкова капіталізація ₴ 9,36M₴ 9,36M ₴ 9,36M Обсяг (за 24 год) ₴ 91,56K₴ 91,56K ₴ 91,56K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 55,74M₴ 55,74M ₴ 55,74M Циркуляційне постачання 167,85M 167,85M 167,85M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 16,78% Публічний блокчейн BASE

Поточна ринкова капіталізація MWX AI — ₴ 9,36M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 91,56K. Циркуляційна пропозиція MWXT — 167,85M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 55,74M.