Що таке XDB CHAIN ( XDB)

XDB — це нативна монета XDB CHAIN, класифікована як реальний актив (RWA). XDB CHAIN представляє інноваційний рівень протоколу, який часто називають технологією, яка «розширює можливості брендів і споживачів майбутнього». Ця платформа спеціально розроблена, щоб полегшити швидку та економічно ефективну передачу брендованих монет (BCO), що лежить в основі унікальної структури токеноміки, яка реалізує механізми постійного спалювання токенів, пов’язані з реальною корисністю (RWU). XDB CHAIN працює на основі передової децентралізованої інфраструктури, яка є зручною для користувача та легко інтегрується з відкритими API. Ця мережа складається з взаємопов'язаних вузлів, відомих як "ядра XDB CHAIN", якими керують різні фізичні та юридичні особи по всьому світу. Завдяки XDB CHAIN користувачі мають можливість розробляти платіжні застосунки та пристрої. Крім того, це дозволяє користувачам майнити власні цифрові активи в мережі, які можуть бути використані для більшого залучення аудиторії для різних брендів.

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Прогноз ціни XDB CHAIN

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