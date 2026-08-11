Сьогоднішня ціна Audiera

Поточна ціна Audiera (BEAT) сьогодні становить ₴ 1,29954, зі зміною 39,12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BEAT до UAH становить ₴ 1,29954 за BEAT.

Audiera наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 208,60M, з циркуляційною пропозицією у 160,52M BEAT. Протягом останніх 24 годин BEAT торгувався між ₴ 1,21918 (мінімум) та ₴ 2,82 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці BEAT змінився на -5,23% за останню годину та на -57,70% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 5,54M.

Ринкова інформація щодо Audiera (BEAT)

Ринкова капіталізація ₴ 208,60M₴ 208,60M ₴ 208,60M Обсяг (за 24 год) ₴ 5,54M₴ 5,54M ₴ 5,54M Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1,30B₴ 1,30B ₴ 1,30B Циркуляційне постачання 160,52M 160,52M 160,52M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 16,05% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Audiera — ₴ 208,60M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 5,54M. Циркуляційна пропозиція BEAT — 160,52M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,30B.