Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSMCIEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Audiera сьогодні становить 1,29954 UAH. Ринкова капіталізація BEAT становить 208 597 828,13364 UAH. Відстежуйте оновлення цін BEAT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Audiera сьогодні становить 1,29954 UAH. Ринкова капіталізація BEAT становить 208 597 828,13364 UAH. Відстежуйте оновлення цін BEAT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BEAT

Інформація про ціну BEAT

Що таке BEAT

Whitepaper BEAT

Офіційний вебсайт BEAT

Токеноміка BEAT

Прогноз ціни BEAT

Історія BEAT

Посібник з купівлі BEAT

Конвертація BEAT у фіатну валюту

Спот BEAT

Ф'ючерси BEAT USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Audiera

Курс Audiera (BEAT)

Актуальна ціна 1 BEAT до UAH:

₴58,3363506
₴58,3363506₴58,3363506
-39,12%1D
UAH
Графік ціни Audiera (BEAT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:59:14 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Audiera

Поточна ціна Audiera (BEAT) сьогодні становить ₴ 1,29954, зі зміною 39,12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BEAT до UAH становить ₴ 1,29954 за BEAT.

Audiera наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 208,60M, з циркуляційною пропозицією у 160,52M BEAT. Протягом останніх 24 годин BEAT торгувався між ₴ 1,21918 (мінімум) та ₴ 2,82 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці BEAT змінився на -5,23% за останню годину та на -57,70% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 5,54M.

Ринкова інформація щодо Audiera (BEAT)

₴ 208,60M
₴ 208,60M₴ 208,60M

₴ 5,54M
₴ 5,54M₴ 5,54M

₴ 1,30B
₴ 1,30B₴ 1,30B

160,52M
160,52M 160,52M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

16,05%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Audiera — ₴ 208,60M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 5,54M. Циркуляційна пропозиція BEAT — 160,52M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,30B.

Історія ціни Audiera у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 1,21918
₴ 1,21918₴ 1,21918
Мін. за 24 год
₴ 2,82
₴ 2,82₴ 2,82
Макс. за 24 год

₴ 1,21918
₴ 1,21918₴ 1,21918

₴ 2,82
₴ 2,82₴ 2,82

--
----

--
----

-5,23%

-39,12%

-57,70%

-57,70%

Історія ціни Audiera (BEAT) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Audiera за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -37,4855131-39,12%
30 днів₴ -0,95001-42,24%
60 днів₴ -6,85502-84,07%
90 днів₴ +0,74212+133,13%
Зміна ціни Audiera сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BEAT на ₴ -37,4855131 (-39,12%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Audiera за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,95001 (-42,24%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Audiera за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BEAT змінився на ₴ -6,85502 (-84,07%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Audiera за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,74212 (+133,13%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Audiera (BEAT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Audiera зараз.

Аналіз для Audiera

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Audiera. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Audiera сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку BEAT: бичачі, бичачі 65% | ведмежі 35%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

BEAT_USDT на 4-годинному таймфреймі торгуватиметься в діапазоні між опорною точкою S1 (2,3493) та центральним рівнем (2,5326). Текуща ціна 2,42794 знаходиться вище нижньої межі діапазону, приблизно на 4,3% вище рівня опору центрального рівня. Цінова структура перебуває у фазі корекції, і поки що не вдалося пробити осьовий рівень, щоб підтвердити перевагу бичачих настроїв. Система скользящих середніх демонструє одностайний сигнал на покупку: сім груп MA та EMA всі спрямовані у бичачому напрямку. MACD сформував золоте перетинання, а краткострокова динаміка рухається вгору. RSI перебуває в нейтральній зоні, без прояву екстремальних значень перекупленості чи перепроданості. Швидкі та повільні індикатори рухаються в однаковому напрямку, а волатильність залишається стабільною, без явних ознак масштабного об’єму та прориву. Ближчий ключовий рівень підтримки — S1 на 2,3493, що знаходиться на відстані 3,2% від поточної ціни й становить першу лінію оборони знизу. Безпосередній опір зверху розташований на центральному рівні 2,5326, що відстає від поточної ціни на 4,3% і визначає короткострокову межу між бичачими та ведмежими настроями. Далекий рівень опору R1 — 2,6993, що знаходиться на відстані 11,1% від поточної ціни, служить довгостроковим орієнтиром для середньострокових цілей. Рівень підтримки S2 на 2,1826 розташований ще нижче, на відстані 10,1% від поточної ціни, і може використовуватися як запасний контрольний пункт у разі екстремальних ринкових ситуацій. Наразі ціна знаходиться між ближнім рівнем підтримки та центральним рівнем опору, тому простір для коливань обмежений.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Audiera?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токенів Audiera (BEAT):

1. Ринковий настрій та загальні тренди криптовалютного ринку
2. Обсяг торгів та ліквідність на біржах
3. Прийняття платформи та зростання користувачів у аудіо/музичному екосистемі
4. Оголошення партнерств та інтеграції
5. Корисність токенів та нагороди за стейкінг
6. Динаміка пропозиції та токеноміка
7. Регуляторні новини, що впливають на музичні/аудіо-токени
8. Конкуренція з іншими криптовалютами, орієнтованими на музику
9. Технічні розробки та оновлення платформи
10. Загальний ризик-апетит інвесторів до альткоїнів

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Audiera?

Люди хочуть знати ціну Audiera (BEAT) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих торгівельних рішень, відстеження ефективності портфелю, визначення оптимальних моментів входу/виходу з ринку, оцінка інвестиційних прибутків/збитків та отримання актуальної інформації про волатильність ринку. Активним трейдерам необхідні дані про ціни у реальному часі.

Прогноз ціни Audiera

Прогноз ціни Audiera (BEAT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BEAT у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Audiera (BEAT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Audiera потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Audiera у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BEAT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Audiera.

Як купити та інвестувати Audiera в Україна

Готові розпочати торгівлю з Audiera? Купівля BEAT на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Audiera. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Audiera (BEAT).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Audiera буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Audiera (BEAT)

Що ви можете зробити з Audiera

Володіння Audiera відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Audiera (BEAT) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

Комісія за спотову торгівлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комісії за торгівлю ф'ючерсами:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC

Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Audiera (BEAT)

Audiera ($BEAT) започатковує економіку участі нового типу: люди та автономні AI-агенти як рівноправні учасники. Агенти мають гаманці, заробляють і витрачають ончейн, створюють музику та беруть участь у ритм-батлах — це вже не просто інструменти. Працює на $BEAT у мережі BNB Chain для стимулів і спільного процвітання.

Ресурс Audiera

Щоб дізнатися більше про Audiera, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтAudiera
Оглядач блокчейну

Категорія :

AI ApplicationsArcade GamesArtificial Intelligence (AI)

Люди також запитують: Інші запитання про Audiera

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:59:14 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Audiera (BEAT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Audiera

BEAT USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію BEAT з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю BEATUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Audiera (BEAT) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Audiera у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
BEAT/USDT
₴59,1174366
₴59,1174366₴59,1174366
-38,31%
3.22M (USDT)

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

₴16,281603
₴16,281603₴16,281603

+262,70%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴21,8053175
₴21,8053175₴21,8053175

+871,50%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0,7698635
₴0,7698635₴0,7698635

+36,87%

AurumX

AurumX

UMX

₴7,9361031
₴7,9361031₴7,9361031

-12,43%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴181,225419
₴181,225419₴181,225419

+124,14%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴21,8053175
₴21,8053175₴21,8053175

+871,50%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴181,225419
₴181,225419₴181,225419

+124,14%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

₴1,30037352
₴1,30037352₴1,30037352

+94,45%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₴0,300763
₴0,300763₴0,300763

+11,85%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

₴0,01647463
₴0,01647463₴0,01647463

+17,62%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор BEAT до UAH

Сума

BEAT
BEAT
UAH
UAH

1 BEAT = 58,3363506 UAH