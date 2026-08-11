Сьогоднішня ціна Medieval Empires

Поточна ціна Medieval Empires (MEE) сьогодні становить ₴ 0,0001917, зі зміною 1,64% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MEE до UAH становить ₴ 0,0001917 за MEE.

Medieval Empires наразі посідає №2881 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 107,24K, з циркуляційною пропозицією у 559,41M MEE. Протягом останніх 24 годин MEE торгувався між ₴ 0,0001891 (мінімум) та ₴ 0,0001969 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,4329975778869842479, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0071528154605536252.

У короткостроковій динаміці MEE змінився на +0,10% за останню годину та на -0,83% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 10,26K.

Ринкова інформація щодо Medieval Empires (MEE)

Рейтинг No.2881 Ринкова капіталізація ₴ 107,24K₴ 107,24K ₴ 107,24K Обсяг (за 24 год) ₴ 10,26K₴ 10,26K ₴ 10,26K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 541,49K₴ 541,49K ₴ 541,49K Циркуляційне постачання 559,41M 559,41M 559,41M Загальна пропозиція 2 824 686 939,97575758 2 824 686 939,97575758 2 824 686 939,97575758 Публічний блокчейн MATIC

Поточна ринкова капіталізація Medieval Empires — ₴ 107,24K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 10,26K. Циркуляційна пропозиція MEE — 559,41M, зі загальною пропозицією 2824686939.97575758. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 541,49K.