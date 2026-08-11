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Поточна ціна Medieval Empires сьогодні становить 0,0001917 UAH. Ринкова капіталізація MEE становить 107 239,1736231 UAH. Відстежуйте оновлення цін MEE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Medieval Empires сьогодні становить 0,0001917 UAH. Ринкова капіталізація MEE становить 107 239,1736231 UAH. Відстежуйте оновлення цін MEE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про MEE

Інформація про ціну MEE

Що таке MEE

Whitepaper MEE

Офіційний вебсайт MEE

Токеноміка MEE

Прогноз ціни MEE

Історія MEE

Посібник з купівлі MEE

Конвертація MEE у фіатну валюту

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Курс Medieval Empires (MEE)

Актуальна ціна 1 MEE до UAH:

₴0,008605413
₴0,008605413₴0,008605413
-1,64%1D
UAH
Графік ціни Medieval Empires (MEE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:47:18 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Medieval Empires

Поточна ціна Medieval Empires (MEE) сьогодні становить ₴ 0,0001917, зі зміною 1,64% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MEE до UAH становить ₴ 0,0001917 за MEE.

Medieval Empires наразі посідає №2881 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 107,24K, з циркуляційною пропозицією у 559,41M MEE. Протягом останніх 24 годин MEE торгувався між ₴ 0,0001891 (мінімум) та ₴ 0,0001969 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,4329975778869842479, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0071528154605536252.

У короткостроковій динаміці MEE змінився на +0,10% за останню годину та на -0,83% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 10,26K.

Ринкова інформація щодо Medieval Empires (MEE)

No.2881

₴ 107,24K
₴ 107,24K₴ 107,24K

₴ 10,26K
₴ 10,26K₴ 10,26K

₴ 541,49K
₴ 541,49K₴ 541,49K

559,41M
559,41M 559,41M

2 824 686 939,97575758
2 824 686 939,97575758 2 824 686 939,97575758

MATIC

Поточна ринкова капіталізація Medieval Empires — ₴ 107,24K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 10,26K. Циркуляційна пропозиція MEE — 559,41M, зі загальною пропозицією 2824686939.97575758. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 541,49K.

Історія ціни Medieval Empires у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,0001891
₴ 0,0001891₴ 0,0001891
Мін. за 24 год
₴ 0,0001969
₴ 0,0001969₴ 0,0001969
Макс. за 24 год

₴ 0,0001891
₴ 0,0001891₴ 0,0001891

₴ 0,0001969
₴ 0,0001969₴ 0,0001969

₴ 1,4329975778869842479
₴ 1,4329975778869842479₴ 1,4329975778869842479

₴ 0,0071528154605536252
₴ 0,0071528154605536252₴ 0,0071528154605536252

+0,10%

-1,64%

-0,83%

-0,83%

Історія ціни Medieval Empires (MEE) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Medieval Empires за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,000143482-1,64%
30 днів₴ +0,0000222+13,09%
60 днів₴ +0,0000249+14,92%
90 днів₴ -0,0000933-32,74%
Зміна ціни Medieval Empires сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни MEE на ₴ -0,000143482 (-1,64%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Medieval Empires за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,0000222 (+13,09%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Medieval Empires за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник MEE змінився на ₴ +0,0000249 (+14,92%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Medieval Empires за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0000933 (-32,74%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Medieval Empires (MEE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Medieval Empires зараз.

Аналіз для Medieval Empires

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Medieval Empires. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Medieval Empires?

Ціни на токени MEE залежать від таких факторів: прийняття гри серед користувачів та зростання бази гравців, токеноміка, у тому числі динаміка попиту й пропозиції, оновлення геймплею та нові функції, оголошення про партнерства, загальний настрій на криптовалютному ринку, обсяги торгівлі на біржах, нагороди за стекінг та корисність у межах ігрового екосистеми, рівень залученості спільноти, а також загальні тренди у секторі NFT-ігор.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Medieval Empires?

Люди хочуть знати сьогоднішню ціну MEE (Medieval Empires) з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення часу інвестування, аналіз настроїв ринку та відстеження прибутків і збитків. Як геймінг-токен, ціна MEE впливає на внутрішньоігрову економіку та вартість NFT. Трейдери використовують поточні ціни для технічного аналізу та визначення точок входу й виходу зі ставок.

Прогноз ціни Medieval Empires

Прогноз ціни Medieval Empires (MEE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MEE у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Medieval Empires (MEE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Medieval Empires потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Medieval Empires у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни MEE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Medieval Empires.

Як купити та інвестувати Medieval Empires в Україна

Готові розпочати торгівлю з Medieval Empires? Купівля MEE на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Medieval Empires. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Medieval Empires (MEE).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Medieval Empires буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Medieval Empires (MEE)

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Що таке Medieval Empires (MEE)

Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe.

Ресурс Medieval Empires

Щоб дізнатися більше про Medieval Empires, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтMedieval Empires
Оглядач блокчейну

Категорія :

Gaming (GameFi)Gaming Governance TokenGaming Utility Token

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:47:18 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Medieval Empires (MEE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Medieval Empires

MEE USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію MEE з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю MEEUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Medieval Empires (MEE) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Medieval Empires у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
MEE/USDT
₴0,008600924
₴0,008600924₴0,008600924
-1,69%
53.32M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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