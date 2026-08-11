Сьогоднішня ціна Neptune

Поточна ціна Neptune (XNT) сьогодні становить ₴ 0,193, зі зміною 0,05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XNT до UAH становить ₴ 0,193 за XNT.

Neptune наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- XNT. Протягом останніх 24 годин XNT торгувався між ₴ 0,1897 (мінімум) та ₴ 0,1944 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці XNT змінився на -0,37% за останню годину та на -2,43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 20,47K.

Ринкова інформація щодо Neptune (XNT)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 20,47K₴ 20,47K ₴ 20,47K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 471,97K₴ 471,97K ₴ 471,97K Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 2 445 421 2 445 421 2 445 421 Публічний блокчейн NEPTUNE

Поточна ринкова капіталізація Neptune — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 20,47K. Циркуляційна пропозиція XNT — --, зі загальною пропозицією 2445421. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 471,97K.