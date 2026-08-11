Сьогоднішня ціна MAGIC

Поточна ціна MAGIC (MAGIC) сьогодні становить ₴ 0.04095, зі зміною 1.91% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MAGIC до UAH становить ₴ 0.04095 за MAGIC.

MAGIC наразі посідає №795 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 13,76M, з циркуляційною пропозицією у 336,02M MAGIC. Протягом останніх 24 годин MAGIC торгувався між ₴ 0.04094 (мінімум) та ₴ 0.04228 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 283.5928726212826722, тоді як історичний мінімум — ₴ 1.9366957383248959956.

У короткостроковій динаміці MAGIC змінився на -0.78% за останню годину та на -0.97% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 57,03K.

Ринкова інформація щодо MAGIC (MAGIC)

Рейтинг No.795 Ринкова капіталізація ₴ 13,76M₴ 13,76M ₴ 13,76M Обсяг (за 24 год) ₴ 57,03K₴ 57,03K ₴ 57,03K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 14.24M₴ 14.24M ₴ 14.24M Циркуляційне постачання 336,02M 336,02M 336,02M Загальна пропозиція 347,687,042.97175324 347,687,042.97175324 347,687,042.97175324 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація MAGIC — ₴ 13,76M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 57,03K. Циркуляційна пропозиція MAGIC — 336,02M, зі загальною пропозицією 347687042.97175324. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 14.24M.