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Поточна ціна MAGIC сьогодні становить 0.04095 UAH. Ринкова капіталізація MAGIC становить 13,759,976.917395731295 UAH. Відстежуйте оновлення цін MAGIC до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна MAGIC сьогодні становить 0.04095 UAH. Ринкова капіталізація MAGIC становить 13,759,976.917395731295 UAH. Відстежуйте оновлення цін MAGIC до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про MAGIC

Інформація про ціну MAGIC

Що таке MAGIC

Whitepaper MAGIC

Офіційний вебсайт MAGIC

Токеноміка MAGIC

Прогноз ціни MAGIC

Історія MAGIC

Посібник з купівлі MAGIC

Конвертація MAGIC у фіатну валюту

Спот MAGIC

Ф'ючерси MAGIC USDT-M

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Курс MAGIC (MAGIC)

Актуальна ціна 1 MAGIC до UAH:

₴1.8382455
₴1.8382455₴1.8382455
-1,91%1D
UAH
Графік ціни MAGIC (MAGIC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:45:11 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна MAGIC

Поточна ціна MAGIC (MAGIC) сьогодні становить ₴ 0.04095, зі зміною 1.91% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MAGIC до UAH становить ₴ 0.04095 за MAGIC.

MAGIC наразі посідає №795 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 13,76M, з циркуляційною пропозицією у 336,02M MAGIC. Протягом останніх 24 годин MAGIC торгувався між ₴ 0.04094 (мінімум) та ₴ 0.04228 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 283.5928726212826722, тоді як історичний мінімум — ₴ 1.9366957383248959956.

У короткостроковій динаміці MAGIC змінився на -0.78% за останню годину та на -0.97% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 57,03K.

Ринкова інформація щодо MAGIC (MAGIC)

No.795

₴ 13,76M
₴ 13,76M₴ 13,76M

₴ 57,03K
₴ 57,03K₴ 57,03K

₴ 14.24M
₴ 14.24M₴ 14.24M

336,02M
336,02M 336,02M

347,687,042.97175324
347,687,042.97175324 347,687,042.97175324

ETH

Поточна ринкова капіталізація MAGIC — ₴ 13,76M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 57,03K. Циркуляційна пропозиція MAGIC — 336,02M, зі загальною пропозицією 347687042.97175324. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 14.24M.

Історія ціни MAGIC у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.04094
₴ 0.04094₴ 0.04094
Мін. за 24 год
₴ 0.04228
₴ 0.04228₴ 0.04228
Макс. за 24 год

₴ 0.04094
₴ 0.04094₴ 0.04094

₴ 0.04228
₴ 0.04228₴ 0.04228

₴ 283.5928726212826722
₴ 283.5928726212826722₴ 283.5928726212826722

₴ 1.9366957383248959956
₴ 1.9366957383248959956₴ 1.9366957383248959956

-0.78%

-1.91%

-0.97%

-0.97%

Історія ціни MAGIC (MAGIC) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на MAGIC за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.0357942-1.91%
30 днів₴ -0.00214-4.97%
60 днів₴ -0.00512-11.12%
90 днів₴ -0.03202-43.89%
Зміна ціни MAGIC сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни MAGIC на ₴ -0.0357942 (-1.91%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни MAGIC за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.00214 (-4.97%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни MAGIC за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник MAGIC змінився на ₴ -0.00512 (-11.12%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни MAGIC за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.03202 (-43.89%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для MAGIC (MAGIC)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни MAGIC зараз.

Аналіз для MAGIC

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для MAGIC. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд MAGIC сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку MAGIC: ведмежі, бичачі 40% | ведмежі 60%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

MAGIC_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі вище центральної точки 0,04181. Ціна знаходиться дуже близько до рівня опору R1 — 0,04217. Система хабів свідчить про те, що ціна перебуває на верхній межі коливального діапазону. На цій території триває жорстка боротьба між биками та ведмедями. Структура поки не демонструє чітких сигналів пробою. Індикатор MACD перебуває у стані «мертвої схрещення»: швидка і повільна лінії розходяться вниз. Напрямок імпульсу спрямований на сторону ведмедів. Індекс RSI знаходиться в нейтральній зоні. Показники KDJ та StochRSI не формують резонансу. Група скользящих середніх не має явної підтримки з боку покупців. Волатильність залишається на низькому рівні. Короткостроковий імпульс демонструє розрізнений характер, відсутній односторонній рушійний фактор. Ближній рівень опору знаходиться на позначці 0,04217, відстань до поточної ціни становить 0,00003. У разі пробою рекомендовано орієнтуватися на рівень R2 — 0,04251. Ближній рівень підтримки розташований на центральній точці 0,04181; відстань до поточної ціни — 0,00033. У разі подолання цього рівня слід звернути увагу на рівень S1 — 0,04148. Далекий рівень підтримки — S2, на позначці 0,04112. Рівні ключових точок розташовані досить компактно. Ринок перебуває у фазі вузького консолідаційного діапазону.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни MAGIC?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токенів MAGIC:

1. Впровадження екосистеми Treasure — Використання MAGIC у геймінговому метавсесві Treasure безпосередньо впливає на попит.

2. Партнерства у геймінгу — Нові інтеграції та співпраця з іграми розширюють його корисність.

3. Активність на NFT-маркетплейсі — MAGIC є основною валютою для NFT-транзакцій у Treasure.

4. Винагороди за стейкінг — Механізми стейкінгу токенів впливають на обігове пропонування.

5. Ринковий настрій — Загальні тренди у світі криптовалют та геймінгових токенів.

6. Оновлення розробки — Покращення платформи та нові функції.

7. Конкуренція — Інші геймінгові криптовалути та проекти метавсесвіту.

8. Регуляторні новини — Регулювання криптовалют, що впливає на геймінгові токени.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну MAGIC?

Люди хочуть знати ціну токена MAGIC сьогодні з кількох причин: 1) Прийняття інвестиційних рішень — покупка, продаж або утримання позицій; 2) Відстеження та оцінка портфелю; 3) Торгові можливості та визначення оптимального часу для входження на ринок; 4) Зрозуміння настроїв ринку щодо екосистеми Treasure DAO; 5) Розрахунки по фермінгу доходності у DeFi.

Прогноз ціни MAGIC

Прогноз ціни MAGIC (MAGIC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MAGIC у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни MAGIC (MAGIC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна MAGIC потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне MAGIC у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни MAGIC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни MAGIC.

Як купити та інвестувати MAGIC в Україна

Готові розпочати торгівлю з MAGIC? Купівля MAGIC на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити MAGIC. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі MAGIC (MAGIC).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і MAGIC буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі MAGIC (MAGIC)

Що ви можете зробити з MAGIC

Володіння MAGIC відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке MAGIC (MAGIC)

Initially a Loot derivative, Treasure has transformed into a sprawling ecosystem that sits at the intersection of DeFi, NFTs, and Gaming. Our dual resource economy--composed of MAGIC and treasures--are meant as a bridge between wider crypto metaverses.

Ресурс MAGIC

Щоб дізнатися більше про MAGIC, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтMAGIC
Оглядач блокчейну

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Люди також запитують: Інші запитання про MAGIC

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:45:11 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для MAGIC (MAGIC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про MAGIC

MAGIC USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію MAGIC з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю MAGICUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках MAGIC (MAGIC) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги MAGIC у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
MAGIC/USDT
₴1.8391433
₴1.8391433₴1.8391433
-1.82%
1.36M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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