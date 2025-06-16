Що таке Trac Network (TNK)

Trac Core — це універсальний інструмент, розроблений для екосистеми Bitcoin. Він спрощує доступ до даних Bitcoin, одержуючи оновлення з блокчейну, систематично сортуючи їх і надаючи їх для пошуку та аналізу через API. Окрім індексатора, Trac Core виступає як оракул для Bitcoin, встановлюючи надійний зв'язок із зовнішнім світом за межами блокчейну. По суті, це ваш Chainlink для екосистеми Bitcoin.

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Прогноз курсу Trac Network

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Trac Network, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна TNK? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Trac Network.

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Токеноміка Trac Network (TNK)

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TNK до місцевих валют

1 TNK до VND ₫ 10 091,8025 1 TNK до AUD A$ 0,58292 1 TNK до GBP ￡ 0,279955 1 TNK до EUR € 0,32981 1 TNK до USD $ 0,3835 1 TNK до MYR RM 1,62604 1 TNK до TRY ₺ 15,09456 1 TNK до JPY ¥ 55,33905 1 TNK до RUB ₽ 30,15077 1 TNK до INR ₹ 32,977165 1 TNK до IDR Rp 6 286,88424 1 TNK до KRW ₩ 521,057615 1 TNK до PHP ₱ 21,62173 1 TNK до EGP ￡E. 19,270875 1 TNK до BRL R$ 2,113085 1 TNK до CAD C$ 0,517725 1 TNK до BDT ৳ 46,87904 1 TNK до NGN ₦ 592,733765 1 TNK до UAH ₴ 15,934425 1 TNK до VES Bs 38,35 1 TNK до PKR Rs 108,51516 1 TNK до KZT ₸ 196,562925 1 TNK до THB ฿ 12,429235 1 TNK до TWD NT$ 11,29024 1 TNK до AED د.إ 1,407445 1 TNK до CHF Fr 0,310635 1 TNK до HKD HK$ 3,00664 1 TNK до MAD .د.م 3,48985 1 TNK до MXN $ 7,25582

Ресурс Trac Network

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Люди також запитують: Інші запитання про Trac Network Яка сьогодні ціна Trac Network (TNK)? Поточна ціна Trac Network (TNK) становить 0,3835 USD . Яка ринкова капіталізація Trac Network (TNK)? Поточна ринкова капіталізація Trac Network становить $ 8,05M USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції TNK на ринкову ціну в реальному часі 0,3835 USD . Яка циркуляційна пропозиція Trac Network (TNK)? Поточна циркуляційна пропозиція Trac Network (TNK) становить 21,00M USD . Яка була найвища ціна Trac Network (TNK)? Станом на 2025-06-17 , найвища ціна Trac Network (TNK) становить 2,61 USD . Який обсяг торгівлі Trac Network (TNK) за 24 год? Обсяг торгівлі Trac Network (TNK) за 24 год становить $ 57,13K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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