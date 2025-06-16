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Курс Trac Network (TNK)

USD

Графік ціни Trac Network (TNK) в реальному часі

$0,3835
$0,3835$0,3835
-0,10%(1D)

Дані та інформація про ціну TNK в реальному часі

Поточна ціна Trac Network (TNK) сьогодні становить 0,3835 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 8,05M USD. Ціна TNK у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Trac Network:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 57,13K USD
- Зміна ціни Trac Network протягом дня – -0,10%
- Циркуляційна пропозиція – 21,00M USD

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Цінові показники TNKUSD

Відстежуйте зміни ціни на Trac Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000384-0,10%
30 днів$ -0,1187-23,64%
60 днів$ -0,0288-6,99%
90 днів$ -0,0066-1,70%
Зміна ціни Trac Network сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TNK на $ -0,000384 (-0,10%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Trac Network за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,1187 (-23,64%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Trac Network за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TNK змінився на $ -0,0288 (-6,99%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Trac Network за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,0066 (-1,70%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну TNK

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Trac Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,3637
$ 0,3637$ 0,3637

$ 0,4
$ 0,4$ 0,4

$ 2,61
$ 2,61$ 2,61

+0,52%

-0,10%

-4,27%

Ринкова інформація TNK

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 8,05M
$ 8,05M$ 8,05M

$ 57,13K
$ 57,13K$ 57,13K

21,00M
21,00M 21,00M

Що таке Trac Network (TNK)

Trac Core — це універсальний інструмент, розроблений для екосистеми Bitcoin. Він спрощує доступ до даних Bitcoin, одержуючи оновлення з блокчейну, систематично сортуючи їх і надаючи їх для пошуку та аналізу через API. Окрім індексатора, Trac Core виступає як оракул для Bitcoin, встановлюючи надійний зв'язок із зовнішнім світом за межами блокчейну. По суті, це ваш Chainlink для екосистеми Bitcoin.

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Прогноз курсу Trac Network

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Trac Network, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна TNK? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Trac Network.

Історія ціни Trac Network

Відстеження траєкторії ціни TNK надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії TNK. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Trac Network.

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TNK до місцевих валют

1 TNK до VND
10 091,8025
1 TNK до AUD
A$0,58292
1 TNK до GBP
0,279955
1 TNK до EUR
0,32981
1 TNK до USD
$0,3835
1 TNK до MYR
RM1,62604
1 TNK до TRY
15,09456
1 TNK до JPY
¥55,33905
1 TNK до RUB
30,15077
1 TNK до INR
32,977165
1 TNK до IDR
Rp6 286,88424
1 TNK до KRW
521,057615
1 TNK до PHP
21,62173
1 TNK до EGP
￡E.19,270875
1 TNK до BRL
R$2,113085
1 TNK до CAD
C$0,517725
1 TNK до BDT
46,87904
1 TNK до NGN
592,733765
1 TNK до UAH
15,934425
1 TNK до VES
Bs38,35
1 TNK до PKR
Rs108,51516
1 TNK до KZT
196,562925
1 TNK до THB
฿12,429235
1 TNK до TWD
NT$11,29024
1 TNK до AED
د.إ1,407445
1 TNK до CHF
Fr0,310635
1 TNK до HKD
HK$3,00664
1 TNK до MAD
.د.م3,48985
1 TNK до MXN
$7,25582

Ресурс Trac Network

Щоб дізнатися більше про Trac Network, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтTrac Network
Оглядач блокчейну

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1 TNK = 0,3835 USD

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