Актуальна ціна AdEx сьогодні становить 0.0924 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ADX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ADX на MEXC вже зараз.

Курс AdEx (ADX)

Актуальна ціна 1 ADX до USD:

$0,0924
$0,0924$0,0924
-0,53%1D
USD
Графік ціни AdEx (ADX) в реальному часі
Інформація щодо ціни AdEx (ADX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0891
$ 0,0891$ 0,0891
Мін. за 24 год
$ 0,0943
$ 0,0943$ 0,0943
Макс. за 24 год

$ 0,0891
$ 0,0891$ 0,0891

$ 0,0943
$ 0,0943$ 0,0943

$ 3,708280086517334
$ 3,708280086517334$ 3,708280086517334

$ 0,034879632974
$ 0,034879632974$ 0,034879632974

0,00%

-0,53%

-4,25%

-4,25%

Актуальна ціна AdEx (ADX) становить $ 0,0924. За останні 24 години ADX торгувався між мінімумом у $ 0,0891 і максимумом у $ 0,0943, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ADX становить $ 3,708280086517334, тоді як його історичний мінімум — $ 0,034879632974.

Що стосується короткострокових результатів, то ADX змінився на 0,00% за останню годину, -0,53% за 24 години та на -4,25% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AdEx (ADX)

No.1013

$ 13,67M
$ 13,67M$ 13,67M

$ 678,71
$ 678,71$ 678,71

$ 13,86M
$ 13,86M$ 13,86M

147,90M
147,90M 147,90M

150 000 000
150 000 000 150 000 000

150 000 000
150 000 000 150 000 000

98,60%

ETH

Поточна ринкова капіталізація AdEx — $ 13,67M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 678,71. Циркуляційна пропозиція ADX — 147,90M, зі загальною пропозицією 150000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,86M.

Історія ціни AdEx (ADX) у USD

Відстежуйте зміни ціни на AdEx за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000492-0,53%
30 днів$ -0,0175-15,93%
60 днів$ -0,0533-36,59%
90 днів$ +0,0324+54,00%
Зміна ціни AdEx сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ADX на $ -0,000492 (-0,53%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни AdEx за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0175 (-15,93%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни AdEx за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ADX змінився на $ -0,0533 (-36,59%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни AdEx за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,0324 (+54,00%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для AdEx (ADX)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни AdEx зараз.

Що таке AdEx (ADX)

AURA — це ваш персональний ШІ-агент, завдяки якому залишатися попереду у світі Web3 простіше, ніж будь-коли. Він стежить за ринком, рекомендує можливості та виконує дії від вашого імені — і все це на основі вашої ончейн-активності та профілю ризику. Незалежно від того, чи це пошук найкращих протоколів кредитування, отримання аірдропів, карбування NFT або максимізація прибутковості DeFi, AURA виконує важку роботу, щоб вам не довелося її робити. Фреймворк ШІ-агентів AURA також може забезпечити персоналізовані стратегії та автоматизацію у застосунках і гаманцях Web3, ще більше покращуючи користувацький досвід.

Проєкт AdEx доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями AdEx. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу ADX, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про AdEx у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі AdEx безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни AdEx (USD)

Скільки коштуватиме AdEx (ADX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів AdEx (ADX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо AdEx.

Перегляньте прогноз ціни AdEx вже зараз!

Токеноміка AdEx (ADX)

Розуміння токеноміки AdEx (ADX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ADX зараз!

Як купити AdEx (ADX)

Шукаєте як купити AdEx? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати AdEx на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

ADX до місцевих валют

1 AdEx (ADX) до VND
2 431,506
1 AdEx (ADX) до AUD
A$0,141372
1 AdEx (ADX) до GBP
0,0693
1 AdEx (ADX) до EUR
0,079464
1 AdEx (ADX) до USD
$0,0924
1 AdEx (ADX) до MYR
RM0,389928
1 AdEx (ADX) до TRY
3,88542
1 AdEx (ADX) до JPY
¥14,0448
1 AdEx (ADX) до ARS
ARS$137,091108
1 AdEx (ADX) до RUB
7,523208
1 AdEx (ADX) до INR
8,116416
1 AdEx (ADX) до IDR
Rp1 539,999384
1 AdEx (ADX) до PHP
5,421108
1 AdEx (ADX) до EGP
￡E.4,397316
1 AdEx (ADX) до BRL
R$0,497112
1 AdEx (ADX) до CAD
C$0,12936
1 AdEx (ADX) до BDT
11,29128
1 AdEx (ADX) до NGN
134,89014
1 AdEx (ADX) до COP
$360,9375
1 AdEx (ADX) до ZAR
R.1,602216
1 AdEx (ADX) до UAH
3,861396
1 AdEx (ADX) до TZS
T.Sh.229,850544
1 AdEx (ADX) до VES
Bs19,5888
1 AdEx (ADX) до CLP
$87,4104
1 AdEx (ADX) до PKR
Rs26,086368
1 AdEx (ADX) до KZT
49,596624
1 AdEx (ADX) до THB
฿3,032568
1 AdEx (ADX) до TWD
NT$2,847768
1 AdEx (ADX) до AED
د.إ0,339108
1 AdEx (ADX) до CHF
Fr0,072996
1 AdEx (ADX) до HKD
HK$0,717948
1 AdEx (ADX) до AMD
֏35,253372
1 AdEx (ADX) до MAD
.د.م0,852852
1 AdEx (ADX) до MXN
$1,70016
1 AdEx (ADX) до SAR
ريال0,3465
1 AdEx (ADX) до ETB
Br13,953324
1 AdEx (ADX) до KES
KSh11,906664
1 AdEx (ADX) до JOD
د.أ0,0655116
1 AdEx (ADX) до PLN
0,336336
1 AdEx (ADX) до RON
лв0,403788
1 AdEx (ADX) до SEK
kr0,867636
1 AdEx (ADX) до BGN
лв0,155232
1 AdEx (ADX) до HUF
Ft31,048248
1 AdEx (ADX) до CZK
1,934856
1 AdEx (ADX) до KWD
د.ك0,0282744
1 AdEx (ADX) до ILS
0,303996
1 AdEx (ADX) до BOB
Bs0,636636
1 AdEx (ADX) до AZN
0,15708
1 AdEx (ADX) до TJS
SM0,852852
1 AdEx (ADX) до GEL
0,250404
1 AdEx (ADX) до AOA
Kz84,537684
1 AdEx (ADX) до BHD
.د.ب0,0347424
1 AdEx (ADX) до BMD
$0,0924
1 AdEx (ADX) до DKK
kr0,594132
1 AdEx (ADX) до HNL
L2,419956
1 AdEx (ADX) до MUR
4,206048
1 AdEx (ADX) до NAD
$1,600368
1 AdEx (ADX) до NOK
kr0,922152
1 AdEx (ADX) до NZD
$0,160776
1 AdEx (ADX) до PAB
B/.0,0924
1 AdEx (ADX) до PGK
K0,389004
1 AdEx (ADX) до QAR
ر.ق0,335412
1 AdEx (ADX) до RSD
дин.9,330552
1 AdEx (ADX) до UZS
soʻm1 113,252756
1 AdEx (ADX) до ALL
L7,68768
1 AdEx (ADX) до ANG
ƒ0,165396
1 AdEx (ADX) до AWG
ƒ0,16632
1 AdEx (ADX) до BBD
$0,1848
1 AdEx (ADX) до BAM
KM0,155232
1 AdEx (ADX) до BIF
Fr271,7484
1 AdEx (ADX) до BND
$0,119196
1 AdEx (ADX) до BSD
$0,0924
1 AdEx (ADX) до JMD
$14,78862
1 AdEx (ADX) до KHR
371,083944
1 AdEx (ADX) до KMF
Fr39,1776
1 AdEx (ADX) до LAK
2 008,695612
1 AdEx (ADX) до LKR
රු27,965784
1 AdEx (ADX) до MDL
L1,563408
1 AdEx (ADX) до MGA
Ar412,499472
1 AdEx (ADX) до MOP
P0,737352
1 AdEx (ADX) до MVR
1,41372
1 AdEx (ADX) до MWK
MK159,86124
1 AdEx (ADX) до MZN
MT5,905284
1 AdEx (ADX) до NPR
रु12,951708
1 AdEx (ADX) до PYG
650,6808
1 AdEx (ADX) до RWF
Fr133,8876
1 AdEx (ADX) до SBD
$0,759528
1 AdEx (ADX) до SCR
1,276044
1 AdEx (ADX) до SRD
$3,667356
1 AdEx (ADX) до SVC
$0,805728
1 AdEx (ADX) до SZL
L1,599444
1 AdEx (ADX) до TMT
m0,3234
1 AdEx (ADX) до TND
د.ت0,270732
1 AdEx (ADX) до TTD
$0,624624
1 AdEx (ADX) до UGX
Sh321,9216
1 AdEx (ADX) до XAF
Fr52,1136
1 AdEx (ADX) до XCD
$0,24948
1 AdEx (ADX) до XOF
Fr52,1136
1 AdEx (ADX) до XPF
Fr9,4248
1 AdEx (ADX) до BWP
P1,235388
1 AdEx (ADX) до BZD
$0,1848
1 AdEx (ADX) до CVE
$8,76876
1 AdEx (ADX) до DJF
Fr16,3548
1 AdEx (ADX) до DOP
$5,884032
1 AdEx (ADX) до DZD
د.ج12,02124
1 AdEx (ADX) до FJD
$0,211596
1 AdEx (ADX) до GNF
Fr796,488
1 AdEx (ADX) до GTQ
Q0,705936
1 AdEx (ADX) до GYD
$19,277412
1 AdEx (ADX) до ISK
kr11,2728

Ресурс AdEx

Щоб дізнатися більше про AdEx, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтAdEx
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про AdEx

Скільки сьогодні коштує AdEx (ADX)?
Актуальна ціна ADX у USD становить 0,0924 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ADX до USD?
Поточна ціна ADX до USD — $ 0,0924. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація AdEx?
Ринкова капіталізація ADX — $ 13,67M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ADX?
Циркуляційна пропозиція ADX — 147,90M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ADX?
ADX досяг історичної максимальної ціни у 3,708280086517334 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ADX?
Історична мінімальна ціна ADX становила 0,034879632974 USD.
Який обсяг торгівлі ADX?
Актуальний обсяг торгівлі ADX за 24 години — $ 678,71 USD.
Чи підніметься ціна ADX цього року?
ADX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ADX для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор ADX до USD

Сума

ADX
ADX
USD
USD

1 ADX = 0,0924 USD

Торгувати ADX

ADX/USDT
$0,0924
$0,0924$0,0924
-0,53%

