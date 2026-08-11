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Поточна ціна Cobak Token сьогодні становить 0,1672 UAH. Ринкова капіталізація CBK становить 16 720 000 UAH. Відстежуйте оновлення цін CBK до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Cobak Token сьогодні становить 0,1672 UAH. Ринкова капіталізація CBK становить 16 720 000 UAH. Відстежуйте оновлення цін CBK до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CBK

Інформація про ціну CBK

Що таке CBK

Whitepaper CBK

Офіційний вебсайт CBK

Токеноміка CBK

Прогноз ціни CBK

Історія CBK

Посібник з купівлі CBK

Конвертація CBK у фіатну валюту

Спот CBK

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Курс Cobak Token (CBK)

Актуальна ціна 1 CBK до UAH:

₴7,505608
₴7,505608₴7,505608
+0,48%1D
UAH
Графік ціни Cobak Token (CBK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:04:50 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Cobak Token

Поточна ціна Cobak Token (CBK) сьогодні становить ₴ 0,1672, зі зміною 0,48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CBK до UAH становить ₴ 0,1672 за CBK.

Cobak Token наразі посідає №730 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 16,72M, з циркуляційною пропозицією у 100,00M CBK. Протягом останніх 24 годин CBK торгувався між ₴ 0,1658 (мінімум) та ₴ 0,1691 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 732,2991417455, тоді як історичний мінімум — ₴ 8,3805661726259012937.

У короткостроковій динаміці CBK змінився на -0,84% за останню годину та на +1,76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,14K.

Ринкова інформація щодо Cobak Token (CBK)

No.730

₴ 16,72M
₴ 16,72M₴ 16,72M

₴ 55,14K
₴ 55,14K₴ 55,14K

₴ 16,72M
₴ 16,72M₴ 16,72M

100,00M
100,00M 100,00M

100 000 000
100 000 000 100 000 000

100 000 000
100 000 000 100 000 000

100,00%

2021-07-08 00:00:00

ETH

Поточна ринкова капіталізація Cobak Token — ₴ 16,72M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,14K. Циркуляційна пропозиція CBK — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 16,72M.

Історія ціни Cobak Token у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,1658
₴ 0,1658₴ 0,1658
Мін. за 24 год
₴ 0,1691
₴ 0,1691₴ 0,1691
Макс. за 24 год

₴ 0,1658
₴ 0,1658₴ 0,1658

₴ 0,1691
₴ 0,1691₴ 0,1691

₴ 732,2991417455
₴ 732,2991417455₴ 732,2991417455

₴ 8,3805661726259012937
₴ 8,3805661726259012937₴ 8,3805661726259012937

-0,84%

+0,48%

+1,76%

+1,76%

Історія ціни Cobak Token (CBK) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Cobak Token за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,035855+0,48%
30 днів₴ -0,016-8,74%
60 днів₴ -0,0379-18,48%
90 днів₴ -0,096-36,48%
Зміна ціни Cobak Token сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CBK на ₴ +0,035855 (+0,48%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Cobak Token за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,016 (-8,74%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Cobak Token за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CBK змінився на ₴ -0,0379 (-18,48%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Cobak Token за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,096 (-36,48%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Cobak Token (CBK)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Cobak Token зараз.

Аналіз для Cobak Token

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Cobak Token. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Cobak Token?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токену Cobak (CBK):

1. Настрій ринку та загальні тренди крипторинку
2. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах
3. Прийняття та використання у екосистемі платформи Cobak
4. Корисність токену та нагороди за стейкінг
5. Оголошення про партнерства та розвиток платформи
6. Новини щодо регулювання, які впливають на крипторинки
7. Динаміка попиту та пропозиції
8. Залучення спільноти та активність у соціальних мережах
9. Патерни технічного аналізу
10. Більш широкі економічні умови та ризикова готовність інвесторів

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Cobak Token?

Люди хочуть знати ціну токена Cobak (CBK) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, відстеження ефективності портфелю, точне визначення часу входу/виходу на ринок, оцінка інвестиційних збитків/прибутків, а також отримання актуальних відомостей про ринкові тенденції. Дані про ціну у реальному часі допомагають трейдерам максимально використати волатильність та ефективно управляти ризиками.

Прогноз ціни Cobak Token

Прогноз ціни Cobak Token (CBK) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CBK у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Cobak Token (CBK) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Cobak Token потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Cobak Token у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CBK на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Cobak Token.

Як купити та інвестувати Cobak Token в Україна

Готові розпочати торгівлю з Cobak Token? Купівля CBK на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Cobak Token. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Cobak Token (CBK).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Cobak Token буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Cobak Token (CBK)

Що ви можете зробити з Cobak Token

Володіння Cobak Token відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Cobak Token (CBK) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Cobak Token (CBK)

Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

Ресурс Cobak Token

Щоб дізнатися більше про Cobak Token, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтCobak Token
Оглядач блокчейну

Категорія :

Ethereum EcosystemPolygon Ecosystem

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:04:50 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Cobak Token (CBK)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Cobak Token

CBK USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію CBK з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю CBKUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Cobak Token (CBK) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Cobak Token у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
CBK/USDT
₴7,505608
₴7,505608₴7,505608
+0,60%
330.06K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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