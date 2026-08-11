Сьогоднішня ціна Cobak Token

Поточна ціна Cobak Token (CBK) сьогодні становить ₴ 0,1672, зі зміною 0,48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CBK до UAH становить ₴ 0,1672 за CBK.

Cobak Token наразі посідає №730 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 16,72M, з циркуляційною пропозицією у 100,00M CBK. Протягом останніх 24 годин CBK торгувався між ₴ 0,1658 (мінімум) та ₴ 0,1691 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 732,2991417455, тоді як історичний мінімум — ₴ 8,3805661726259012937.

У короткостроковій динаміці CBK змінився на -0,84% за останню годину та на +1,76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,14K.

Ринкова інформація щодо Cobak Token (CBK)

Рейтинг No.730 Ринкова капіталізація ₴ 16,72M₴ 16,72M ₴ 16,72M Обсяг (за 24 год) ₴ 55,14K₴ 55,14K ₴ 55,14K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 16,72M₴ 16,72M ₴ 16,72M Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Максимальна пропозиція 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Загальна пропозиція 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Коефіцієнт циркуляції 100,00% Дата випуску 2021-07-08 00:00:00 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Cobak Token — ₴ 16,72M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,14K. Циркуляційна пропозиція CBK — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 16,72M.