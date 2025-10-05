Актуальна ціна TICS сьогодні становить 0.0278 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TICS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TICS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна TICS сьогодні становить 0.0278 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TICS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TICS на MEXC вже зараз.

Графік ціни TICS (TICS) в реальному часі
Інформація щодо ціни TICS (TICS) (USD)

Актуальна ціна TICS (TICS) становить $ 0,0278. За останні 24 години TICS торгувався між мінімумом у $ 0,0275 і максимумом у $ 0,03, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TICS становить $ 2,5719853250516347, тоді як його історичний мінімум — $ 0,030720054210987374.

Що стосується короткострокових результатів, то TICS змінився на +0,61% за останню годину, -1,31% за 24 години та на -5,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TICS (TICS)

QUBETICS

Поточна ринкова капіталізація TICS — $ 2,29M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 131,40K. Циркуляційна пропозиція TICS — 82,26M, зі загальною пропозицією 1361867964. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,86M.

Історія ціни TICS (TICS) у USD

Відстежуйте зміни ціни на TICS за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000369-1,31%
30 днів$ -0,0102-26,85%
60 днів$ -0,0336-54,73%
90 днів$ -1,6811-98,38%
Зміна ціни TICS сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TICS на $ -0,000369 (-1,31%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни TICS за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0102 (-26,85%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни TICS за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TICS змінився на $ -0,0336 (-54,73%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни TICS за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -1,6811 (-98,38%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для TICS (TICS)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни TICS зараз.

Що таке TICS (TICS)

Qubetics — це децентралізований протокол блокчейну рівня 1, призначений для об'єднання основних мереж Web3 в єдину сумісну екосистему. Qubetics повністю сумісний з EVM і побудований на базі Cosmos SDK, що дозволяє користувачам безперешкодно взаємодіяти в декількох мережах, зберігаючи повний контроль над своїми активами за допомогою некастодіальних гаманців.

Проєкт TICS доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями TICS. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу TICS, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про TICS у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі TICS безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни TICS (USD)

Скільки коштуватиме TICS (TICS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів TICS (TICS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо TICS.

Перегляньте прогноз ціни TICS вже зараз!

Токеноміка TICS (TICS)

Розуміння токеноміки TICS (TICS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TICS зараз!

Як купити TICS (TICS)

Шукаєте як купити TICS? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати TICS на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

TICS до місцевих валют

Ресурс TICS

Щоб дізнатися більше про TICS, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтTICS
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про TICS

Скільки сьогодні коштує TICS (TICS)?
Актуальна ціна TICS у USD становить 0,0278 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TICS до USD?
Поточна ціна TICS до USD — $ 0,0278. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація TICS?
Ринкова капіталізація TICS — $ 2,29M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TICS?
Циркуляційна пропозиція TICS — 82,26M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TICS?
TICS досяг історичної максимальної ціни у 2,5719853250516347 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TICS?
Історична мінімальна ціна TICS становила 0,030720054210987374 USD.
Який обсяг торгівлі TICS?
Актуальний обсяг торгівлі TICS за 24 години — $ 131,40K USD.
Чи підніметься ціна TICS цього року?
TICS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TICS для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:46:44 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

