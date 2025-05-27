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Курс RWA Inc. (RWAINC)

USD

Графік ціни RWA Inc. (RWAINC) в реальному часі

$0,01226
$0,01226$0,01226
+2,25%(1D)

Дані та інформація про ціну RWAINC в реальному часі

Поточна ціна RWA Inc. (RWAINC) сьогодні становить 0,01226 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 4,19M USD. Ціна RWAINC у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку RWA Inc.:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 29,42K USD
- Зміна ціни RWA Inc. протягом дня – +2,25%
- Циркуляційна пропозиція – 341,63M USD

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Цінові показники RWAINCUSD

Відстежуйте зміни ціни на RWA Inc. за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0002698+2,25%
30 днів$ -0,00169-12,12%
60 днів$ -0,00165-11,87%
90 днів$ -0,00554-31,13%
Зміна ціни RWA Inc. сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни RWAINC на $ +0,0002698 (+2,25%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни RWA Inc. за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,00169 (-12,12%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни RWA Inc. за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник RWAINC змінився на $ -0,00165 (-11,87%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни RWA Inc. за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,00554 (-31,13%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну RWAINC

Ознайомтеся з останніми даними про ціну RWA Inc.: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,01097
$ 0,01097$ 0,01097

$ 0,0124
$ 0,0124$ 0,0124

$ 0,1438
$ 0,1438$ 0,1438

+3,98%

+2,25%

-10,97%

Ринкова інформація RWAINC

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 4,19M
$ 4,19M$ 4,19M

$ 29,42K
$ 29,42K$ 29,42K

341,63M
341,63M 341,63M

Що таке RWA Inc. (RWAINC)

RWA Inc. — перша в світі наскрізна екосистема токенізації та торгівлі активами реального світу. RWA Inc. створює сервіс токенізації RWA, RWA Launchpad/платформу для стейкінгу RWA, біржу RWA та ринок RWA для торгівлі реальними активами на світовому ринку. Наразі RWA Inc. запустила RWA Launchpad, а біржа RWA запрацює в листопаді 2024 року. Ринок відкриється у 2025 році.

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Історія ціни RWA Inc.

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RWAINC до місцевих валют

1 RWAINC до VND
314,35866
1 RWAINC до AUD
A$0,019003
1 RWAINC до GBP
0,0090724
1 RWAINC до EUR
0,0107888
1 RWAINC до USD
$0,01226
1 RWAINC до MYR
RM0,0518598
1 RWAINC до TRY
0,4782626
1 RWAINC до JPY
¥1,7700988
1 RWAINC до RUB
0,9837424
1 RWAINC до INR
1,0460232
1 RWAINC до IDR
Rp200,9835744
1 RWAINC до KRW
16,8637526
1 RWAINC до PHP
0,6811656
1 RWAINC до EGP
￡E.0,6104254
1 RWAINC до BRL
R$0,0691464
1 RWAINC до CAD
C$0,0167962
1 RWAINC до BDT
1,4967008
1 RWAINC до NGN
19,4294028
1 RWAINC до UAH
0,5109968
1 RWAINC до VES
Bs1,15244
1 RWAINC до PKR
Rs3,4525386
1 RWAINC до KZT
6,2423016
1 RWAINC до THB
฿0,4020054
1 RWAINC до TWD
NT$0,3679226
1 RWAINC до AED
د.إ0,0449942
1 RWAINC до CHF
Fr0,0100532
1 RWAINC до HKD
HK$0,0959958
1 RWAINC до MAD
.د.م0,1131598
1 RWAINC до MXN
$0,2357598

Ресурс RWA Inc.

Щоб дізнатися більше про RWA Inc., ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтRWA Inc.
Оглядач блокчейну

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RWAINC
RWAINC
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1 RWAINC = 0,01226 USD

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RWAINCUSDT
$0,01226
$0,01226$0,01226
+3,19%

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