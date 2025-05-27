Що таке RWA Inc. (RWAINC)

RWA Inc. — перша в світі наскрізна екосистема токенізації та торгівлі активами реального світу. RWA Inc. створює сервіс токенізації RWA, RWA Launchpad/платформу для стейкінгу RWA, біржу RWA та ринок RWA для торгівлі реальними активами на світовому ринку. Наразі RWA Inc. запустила RWA Launchpad, а біржа RWA запрацює в листопаді 2024 року. Ринок відкриється у 2025 році.

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Прогноз курсу RWA Inc.

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RWAINC до місцевих валют

1 RWAINC до VND ₫ 314,35866 1 RWAINC до AUD A$ 0,019003 1 RWAINC до GBP ￡ 0,0090724 1 RWAINC до EUR € 0,0107888 1 RWAINC до USD $ 0,01226 1 RWAINC до MYR RM 0,0518598 1 RWAINC до TRY ₺ 0,4782626 1 RWAINC до JPY ¥ 1,7700988 1 RWAINC до RUB ₽ 0,9837424 1 RWAINC до INR ₹ 1,0460232 1 RWAINC до IDR Rp 200,9835744 1 RWAINC до KRW ₩ 16,8637526 1 RWAINC до PHP ₱ 0,6811656 1 RWAINC до EGP ￡E. 0,6104254 1 RWAINC до BRL R$ 0,0691464 1 RWAINC до CAD C$ 0,0167962 1 RWAINC до BDT ৳ 1,4967008 1 RWAINC до NGN ₦ 19,4294028 1 RWAINC до UAH ₴ 0,5109968 1 RWAINC до VES Bs 1,15244 1 RWAINC до PKR Rs 3,4525386 1 RWAINC до KZT ₸ 6,2423016 1 RWAINC до THB ฿ 0,4020054 1 RWAINC до TWD NT$ 0,3679226 1 RWAINC до AED د.إ 0,0449942 1 RWAINC до CHF Fr 0,0100532 1 RWAINC до HKD HK$ 0,0959958 1 RWAINC до MAD .د.م 0,1131598 1 RWAINC до MXN $ 0,2357598

Ресурс RWA Inc.

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