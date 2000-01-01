EDGE

Definitive — це передова торгова платформа для ончейн токенів, що дозволяє здійснювати кросчейн торгівлю активами з повним набором типів ордерів, включаючи маркет, лімітні, стоп-лос і TWAP (Time-Weighted Average Price). Завдяки інтелектуальній технології маршрутизації Definitive об'єднує ліквідність понад 100 децентралізованих бірж (DEX) та пулів, гарантуючи користувачам найкращі ціни та максимальну прибутковість. Заснована колишніми торговими лідерами Coinbase і підтримувана провідними інвесторами в галузі, Definitive пропонує ексклюзивні переваги платформи завдяки своєму утиліті токену $EDGE, який розблоковує преміум-функції при здійсненні стейкінгу.

Ім'яEDGE

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBASE

ОписDefinitive — це передова торгова платформа для ончейн токенів, що дозволяє здійснювати кросчейн торгівлю активами з повним набором типів ордерів, включаючи маркет, лімітні, стоп-лос і TWAP (Time-Weighted Average Price). Завдяки інтелектуальній технології маршрутизації Definitive об'єднує ліквідність понад 100 децентралізованих бірж (DEX) та пулів, гарантуючи користувачам найкращі ціни та максимальну прибутковість. Заснована колишніми торговими лідерами Coinbase і підтримувана провідними інвесторами в галузі, Definitive пропонує ексклюзивні переваги платформи завдяки своєму утиліті токену $EDGE, який розблоковує преміум-функції при здійсненні стейкінгу.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.