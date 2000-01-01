EDGE

Definitive — це передова торгова платформа для ончейн токенів, що дозволяє здійснювати кросчейн торгівлю активами з повним набором типів ордерів, включаючи маркет, лімітні, стоп-лос і TWAP (Time-Weighted Average Price). Завдяки інтелектуальній технології маршрутизації Definitive об'єднує ліквідність понад 100 децентралізованих бірж (DEX) та пулів, гарантуючи користувачам найкращі ціни та максимальну прибутковість. Заснована колишніми торговими лідерами Coinbase і підтримувана провідними інвесторами в галузі, Definitive пропонує ексклюзивні переваги платформи завдяки своєму утиліті токену $EDGE, який розблоковує преміум-функції при здійсненні стейкінгу.

Ім'яEDGE

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBASE

ОписDefinitive — це передова торгова платформа для ончейн токенів, що дозволяє здійснювати кросчейн торгівлю активами з повним набором типів ордерів, включаючи маркет, лімітні, стоп-лос і TWAP (Time-Weighted Average Price). Завдяки інтелектуальній технології маршрутизації Definitive об'єднує ліквідність понад 100 децентралізованих бірж (DEX) та пулів, гарантуючи користувачам найкращі ціни та максимальну прибутковість. Заснована колишніми торговими лідерами Coinbase і підтримувана провідними інвесторами в галузі, Definitive пропонує ексклюзивні переваги платформи завдяки своєму утиліті токену $EDGE, який розблоковує преміум-функції при здійсненні стейкінгу.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
Пошук
Обрані
EDGE/USDT
Edge
----
--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (EDGE)
--
Сума за 24г (USDT)
--
Графік
Інформація
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Спот
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
EDGE/USDT
Edge
--
--‎--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (EDGE)
--
Сума за 24г (USDT)
--
Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
network_iconМережева аномалія
Канал 1
Онлайн-служба підтримки клієнтів
Loading...