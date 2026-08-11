Сьогоднішня ціна Nebula3

Поточна ціна Nebula3 (SN3) сьогодні становить ₴ 0.0002892, зі зміною 1.47% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SN3 до UAH становить ₴ 0.0002892 за SN3.

Nebula3 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- SN3. Протягом останніх 24 годин SN3 торгувався між ₴ 0.0002794 (мінімум) та ₴ 0.0002918 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці SN3 змінився на +0.13% за останню годину та на -2.47% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 52,86K.

Ринкова інформація щодо Nebula3 (SN3)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 52,86K₴ 52,86K ₴ 52,86K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 289.20K₴ 289.20K ₴ 289.20K Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Nebula3 — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 52,86K. Циркуляційна пропозиція SN3 — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 289.20K.