Сьогоднішня ціна USAT

Поточна ціна USAT (USAT) сьогодні становить ₴ 0,9995, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації USAT до UAH становить ₴ 0,9995 за USAT.

USAT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 10,00M, з циркуляційною пропозицією у 10,00M USAT. Протягом останніх 24 годин USAT торгувався між ₴ 0,9989 (мінімум) та ₴ 0,9997 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці USAT змінився на +0,01% за останню годину та на +0,02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 51,39K.

Ринкова інформація щодо USAT (USAT)

Ринкова капіталізація ₴ 10,00M₴ 10,00M ₴ 10,00M Обсяг (за 24 год) ₴ 51,39K₴ 51,39K ₴ 51,39K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 10,00M₴ 10,00M ₴ 10,00M Циркуляційне постачання 10,00M 10,00M 10,00M Загальна пропозиція 10 002 050 10 002 050 10 002 050 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація USAT — ₴ 10,00M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 51,39K. Циркуляційна пропозиція USAT — 10,00M, зі загальною пропозицією 10002050. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 10,00M.