Сьогоднішня ціна Gram

Поточна ціна Gram (GRM) сьогодні становить ₴ 0,0008304, зі зміною 1,84% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GRM до UAH становить ₴ 0,0008304 за GRM.

Gram наразі посідає №3991 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 GRM. Протягом останніх 24 годин GRM торгувався між ₴ 0,000824 (мінімум) та ₴ 0,0008545 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 11,8307133845362742636, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,000177012833664.

У короткостроковій динаміці GRM змінився на +0,54% за останню годину та на -7,85% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,68K.

Ринкова інформація щодо Gram (GRM)

Рейтинг No.3991 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 55,68K₴ 55,68K ₴ 55,68K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 4,15M₴ 4,15M ₴ 4,15M Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Максимальна пропозиція 5 000 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000 Загальна пропозиція 2 456 041 797 2 456 041 797 2 456 041 797 Коефіцієнт циркуляції 0,00% Публічний блокчейн TONCOIN

Поточна ринкова капіталізація Gram — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,68K. Циркуляційна пропозиція GRM — 0,00, зі загальною пропозицією 2456041797. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 4,15M.