Сьогоднішня ціна HandlPay

Поточна ціна HandlPay (HANDL) сьогодні становить ₴ 0.0029021, зі зміною 0.96% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HANDL до UAH становить ₴ 0.0029021 за HANDL.

HandlPay наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- HANDL. Протягом останніх 24 годин HANDL торгувався між ₴ 0.0027185 (мінімум) та ₴ 0.00342 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці HANDL змінився на +2.88% за останню годину та на -15.69% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 538,23K.

Ринкова інформація щодо HandlPay (HANDL)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 538,23K₴ 538,23K ₴ 538,23K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 2.90M₴ 2.90M ₴ 2.90M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публічний блокчейн BASE

Поточна ринкова капіталізація HandlPay — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 538,23K. Циркуляційна пропозиція HANDL — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2.90M.