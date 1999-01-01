USDE

Ethena — це синтетичний доларовий протокол, побудований на Ethereum, який надасть криптосистемну альтернативу для грошей, незалежну від традиційної банківської інфраструктури, разом з глобально доступним інструментом заощаджень, деномінованим у доларах — «Інтернет-облігацією». Синтетичний долар Ethena, USDe, стане першим рішенням для грошей, яке є цензуростійким, масштабованим і стабільним, завдяки дельта-хеджуванню забезпечення в Ethereum. USDe буде повністю забезпечений прозорим ончейном і вільний для складання в рамках DeFi.

Ім'яUSDE

Макс. пропозиціяБезлімітний

Час випуску--

Циркуляційна пропозиція5,417,276,075.367259

Ціна випуску--