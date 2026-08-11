Сьогоднішня ціна Bitcoin Bam

Поточна ціна Bitcoin Bam (BTCBAM) сьогодні становить ₴ 0,05531, зі зміною 1,09% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BTCBAM до UAH становить ₴ 0,05531 за BTCBAM.

Bitcoin Bam наразі посідає №2113 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 568,41K, з циркуляційною пропозицією у 10,28M BTCBAM. Протягом останніх 24 годин BTCBAM торгувався між ₴ 0,05521 (мінімум) та ₴ 0,05595 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 899,9620433441307542, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,9004719967414127114.

У короткостроковій динаміці BTCBAM змінився на -0,06% за останню годину та на +0,76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 29,60K.

Ринкова інформація щодо Bitcoin Bam (BTCBAM)

Рейтинг No.2113 Ринкова капіталізація ₴ 568,41K₴ 568,41K ₴ 568,41K Обсяг (за 24 год) ₴ 29,60K₴ 29,60K ₴ 29,60K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1,16M₴ 1,16M ₴ 1,16M Циркуляційне постачання 10,28M 10,28M 10,28M Максимальна пропозиція 21 000 000 21 000 000 21 000 000 Загальна пропозиція 21 000 000 21 000 000 21 000 000 Коефіцієнт циркуляції 48,93% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Bitcoin Bam — ₴ 568,41K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 29,60K. Циркуляційна пропозиція BTCBAM — 10,28M, зі загальною пропозицією 21000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,16M.