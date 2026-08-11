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Поточна ціна Bitcoin Bam сьогодні становить 0,05531 UAH. Ринкова капіталізація BTCBAM становить 568 406,43409 UAH. Відстежуйте оновлення цін BTCBAM до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Bitcoin Bam сьогодні становить 0,05531 UAH. Ринкова капіталізація BTCBAM становить 568 406,43409 UAH. Відстежуйте оновлення цін BTCBAM до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BTCBAM

Інформація про ціну BTCBAM

Що таке BTCBAM

Whitepaper BTCBAM

Офіційний вебсайт BTCBAM

Токеноміка BTCBAM

Прогноз ціни BTCBAM

Історія BTCBAM

Посібник з купівлі BTCBAM

Конвертація BTCBAM у фіатну валюту

Спот BTCBAM

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Курс Bitcoin Bam (BTCBAM)

Актуальна ціна 1 BTCBAM до UAH:

₴2,4828659
₴2,4828659₴2,4828659
-1,09%1D
UAH
Графік ціни Bitcoin Bam (BTCBAM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:02:13 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Bitcoin Bam

Поточна ціна Bitcoin Bam (BTCBAM) сьогодні становить ₴ 0,05531, зі зміною 1,09% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BTCBAM до UAH становить ₴ 0,05531 за BTCBAM.

Bitcoin Bam наразі посідає №2113 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 568,41K, з циркуляційною пропозицією у 10,28M BTCBAM. Протягом останніх 24 годин BTCBAM торгувався між ₴ 0,05521 (мінімум) та ₴ 0,05595 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 899,9620433441307542, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,9004719967414127114.

У короткостроковій динаміці BTCBAM змінився на -0,06% за останню годину та на +0,76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 29,60K.

Ринкова інформація щодо Bitcoin Bam (BTCBAM)

No.2113

₴ 568,41K
₴ 568,41K₴ 568,41K

₴ 29,60K
₴ 29,60K₴ 29,60K

₴ 1,16M
₴ 1,16M₴ 1,16M

10,28M
10,28M 10,28M

21 000 000
21 000 000 21 000 000

21 000 000
21 000 000 21 000 000

48,93%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Bitcoin Bam — ₴ 568,41K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 29,60K. Циркуляційна пропозиція BTCBAM — 10,28M, зі загальною пропозицією 21000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,16M.

Історія ціни Bitcoin Bam у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,05521
₴ 0,05521₴ 0,05521
Мін. за 24 год
₴ 0,05595
₴ 0,05595₴ 0,05595
Макс. за 24 год

₴ 0,05521
₴ 0,05521₴ 0,05521

₴ 0,05595
₴ 0,05595₴ 0,05595

₴ 899,9620433441307542
₴ 899,9620433441307542₴ 899,9620433441307542

₴ 0,9004719967414127114
₴ 0,9004719967414127114₴ 0,9004719967414127114

-0,06%

-1,09%

+0,76%

+0,76%

Історія ціни Bitcoin Bam (BTCBAM) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Bitcoin Bam за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,0273615-1,09%
30 днів₴ -0,00173-3,04%
60 днів₴ -0,00451-7,54%
90 днів₴ +0,00091+1,67%
Зміна ціни Bitcoin Bam сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BTCBAM на ₴ -0,0273615 (-1,09%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Bitcoin Bam за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,00173 (-3,04%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Bitcoin Bam за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BTCBAM змінився на ₴ -0,00451 (-7,54%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Bitcoin Bam за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,00091 (+1,67%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Bitcoin Bam (BTCBAM)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Bitcoin Bam зараз.

Аналіз для Bitcoin Bam

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Bitcoin Bam. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Bitcoin Bam?

Ціни на Bitcoin Bam (BTCBAM) залежать від кількох ключових факторів: настрій ринку та довіра інвесторів, загальні тренди на ринку криптовалют, коливання ціни біткоїна, оскільки він часто корелюється з основними криптовалютами, обсяг торгів та ліквідність, регуляторні новини й державна політика, темпи прийняття та практичне використання криптовалют, активність у соціальних мережах та залученість спільноти, переміщення «китів» та великі транзакції, технічні розробки й оновлення проектів, макроекономічні фактори, такі як інфляція та процентні ставки, а також лістинг чи де-лістинг на біржах.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Bitcoin Bam?

Люди хочуть знати ціну Bitcoin Bam (BTCBAM) сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих торговельних рішень, відстеження вартості портфеля, виявлення ринкових тенденцій, точне визначення можливостей для покупки/продажу, управління ризиковою впливом та отримання оновленої інформації про результати інвестицій у реальному часі.

Прогноз ціни Bitcoin Bam

Прогноз ціни Bitcoin Bam (BTCBAM) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BTCBAM у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Bitcoin Bam (BTCBAM) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Bitcoin Bam потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Bitcoin Bam у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BTCBAM на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Bitcoin Bam.

Як купити та інвестувати Bitcoin Bam в Україна

Готові розпочати торгівлю з Bitcoin Bam? Купівля BTCBAM на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Bitcoin Bam. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Bitcoin Bam (BTCBAM).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Bitcoin Bam буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Bitcoin Bam (BTCBAM)

Що ви можете зробити з Bitcoin Bam

Володіння Bitcoin Bam відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Bitcoin Bam (BTCBAM)

Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.

Ресурс Bitcoin Bam

Щоб дізнатися більше про Bitcoin Bam, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтBitcoin Bam
Оглядач блокчейну

Категорія :

BNB Chain EcosystemLaunchpad

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:02:13 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Bitcoin Bam (BTCBAM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Bitcoin Bam

BTCBAM USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію BTCBAM з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю BTCBAMUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Bitcoin Bam (BTCBAM) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Bitcoin Bam у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
BTCBAM/USDT
₴2,4828659
₴2,4828659₴2,4828659
-1,02%
532.36K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 BTCBAM = 2,4828659 UAH