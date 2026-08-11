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Поточна ціна Cash Cat сьогодні становить 0.14974 UAH. Ринкова капіталізація CASHCAT становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін CASHCAT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Cash Cat сьогодні становить 0.14974 UAH. Ринкова капіталізація CASHCAT становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін CASHCAT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CASHCAT

Інформація про ціну CASHCAT

Що таке CASHCAT

Офіційний вебсайт CASHCAT

Токеноміка CASHCAT

Прогноз ціни CASHCAT

Історія CASHCAT

Посібник з купівлі CASHCAT

Конвертація CASHCAT у фіатну валюту

Спот CASHCAT

Ф'ючерси CASHCAT USDT-M

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Курс Cash Cat (CASHCAT)

Актуальна ціна 1 CASHCAT до UAH:

₴6.7218286
₴6.7218286₴6.7218286
+5,94%1D
UAH
Графік ціни Cash Cat (CASHCAT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:04:26 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Cash Cat

Поточна ціна Cash Cat (CASHCAT) сьогодні становить ₴ 0.14974, зі зміною 5.94% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CASHCAT до UAH становить ₴ 0.14974 за CASHCAT.

Cash Cat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- CASHCAT. Протягом останніх 24 годин CASHCAT торгувався між ₴ 0.13804 (мінімум) та ₴ 0.16738 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці CASHCAT змінився на +0.27% за останню годину та на +103.28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 1,65M.

Ринкова інформація щодо Cash Cat (CASHCAT)

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₴ 1,65M
₴ 1,65M₴ 1,65M

₴ 149.74M
₴ 149.74M₴ 149.74M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ROBINHOOD

Поточна ринкова капіталізація Cash Cat — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 1,65M. Циркуляційна пропозиція CASHCAT — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 149.74M.

Історія ціни Cash Cat у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.13804
₴ 0.13804₴ 0.13804
Мін. за 24 год
₴ 0.16738
₴ 0.16738₴ 0.16738
Макс. за 24 год

₴ 0.13804
₴ 0.13804₴ 0.13804

₴ 0.16738
₴ 0.16738₴ 0.16738

--
----

--
----

+0.27%

+5.94%

+103.28%

+103.28%

Історія ціни Cash Cat (CASHCAT) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Cash Cat за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0.3768894+5.94%
30 днів₴ -0.03626-19.50%
60 днів₴ +0.12474+498.96%
90 днів₴ +0.12474+498.96%
Зміна ціни Cash Cat сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CASHCAT на ₴ +0.3768894 (+5.94%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Cash Cat за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.03626 (-19.50%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Cash Cat за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CASHCAT змінився на ₴ +0.12474 (+498.96%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Cash Cat за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.12474 (+498.96%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Cash Cat (CASHCAT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Cash Cat зараз.

Аналіз для Cash Cat

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Cash Cat. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Cash Cat сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку CASHCAT: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJНейтральноK ≈ D (±1%)Чіткого короткострокового напряму немає, варто зачекати.
Група ЕМА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
StochRSI> 80Зона перекупленостіКороткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

CASHCAT_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі нижче півневого рівня 0,15147. Текуща ціна 0,14103 знаходиться поблизу рівня підтримки S1 — 0,14097. Ціна розташована у нижній частині діапазону, визначеного між центральним рівнем і рівнем S1. На цьому рівні спостерігається короткостроковий баланс між биками та ведмедями. Структура поки не зрушила з ключового обмеження системи опорних точок. Короткострокова група середніх ліній демонструє сигнали для покупки. Індикатор EMA одночасно підтверджує напрямок руху вгору. MACD сформував золоте перетинання. Показник RSI перебуває в нейтральній зоні. Розподіл енергії ринку характеризується чіткою ступеневою структурою швидких і повільних індикаторів. Волатильність залишається на звичайному рівні. Купівельний потенціал зосереджений переважно на короткострокових таймфреймах. Довгостроковий тренд ще не до кінця синхронізувався. У найближчій перспективі слід звернути увагу на рівень S1 — 0,14097. Цей рівень знаходиться на відстані менше 0,1% від поточної ціни. Нижче, як другорядний орієнтир, розташований рівень S2 — 0,13392. Угорі безпосереднім опором є центральний рівень 0,15147. Більш віддаленим опорним рівнем є рівень R1 — 0,15852. Відстані між ключовими рівнями чітко визначені. Коливання ціни обмежені межами поточного діапазону.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни Cash Cat

Прогноз ціни Cash Cat (CASHCAT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CASHCAT у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Cash Cat (CASHCAT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Cash Cat потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Cash Cat у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CASHCAT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Cash Cat.

Як купити та інвестувати Cash Cat в Україна

Готові розпочати торгівлю з Cash Cat? Купівля CASHCAT на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Cash Cat. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Cash Cat (CASHCAT).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Cash Cat буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Cash Cat (CASHCAT)

Що ви можете зробити з Cash Cat

Володіння Cash Cat відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Cash Cat (CASHCAT)

CASHCAT — це мемкоїн у мережі Robinhood Chain.

Ресурс Cash Cat

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Офіційний вебсайтCash Cat
Оглядач блокчейну

Категорія :

4chan-ThemedCat-ThemedMeme

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:04:26 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Cash Cat (CASHCAT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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CASHCAT USDT (ф'ючерсна торгівля)

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Торгівля на ринках Cash Cat (CASHCAT) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Cash Cat у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
CASHCAT/USDT
₴6.7276643
₴6.7276643₴6.7276643
+6.18%
10.99M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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