Сьогоднішня ціна Cash Cat

Поточна ціна Cash Cat (CASHCAT) сьогодні становить ₴ 0.14974, зі зміною 5.94% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CASHCAT до UAH становить ₴ 0.14974 за CASHCAT.

Cash Cat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- CASHCAT. Протягом останніх 24 годин CASHCAT торгувався між ₴ 0.13804 (мінімум) та ₴ 0.16738 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці CASHCAT змінився на +0.27% за останню годину та на +103.28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 1,65M.

Ринкова інформація щодо Cash Cat (CASHCAT)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 1,65M₴ 1,65M ₴ 1,65M Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 149.74M₴ 149.74M ₴ 149.74M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публічний блокчейн ROBINHOOD

Поточна ринкова капіталізація Cash Cat — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 1,65M. Циркуляційна пропозиція CASHCAT — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 149.74M.