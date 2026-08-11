Курс Cash Cat (CASHCAT)
Поточна ціна Cash Cat (CASHCAT) сьогодні становить ₴ 0.14974, зі зміною 5.94% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CASHCAT до UAH становить ₴ 0.14974 за CASHCAT.
Cash Cat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- CASHCAT. Протягом останніх 24 годин CASHCAT торгувався між ₴ 0.13804 (мінімум) та ₴ 0.16738 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці CASHCAT змінився на +0.27% за останню годину та на +103.28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 1,65M.
ROBINHOOD
Поточна ринкова капіталізація Cash Cat — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 1,65M. Циркуляційна пропозиція CASHCAT — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 149.74M.
+0.27%
+5.94%
+103.28%
+103.28%
Відстежуйте зміни ціни на Cash Cat за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0.3768894
|+5.94%
|30 днів
|₴ -0.03626
|-19.50%
|60 днів
|₴ +0.12474
|+498.96%
|90 днів
|₴ +0.12474
|+498.96%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни CASHCAT на ₴ +0.3768894 (+5.94%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.03626 (-19.50%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник CASHCAT змінився на ₴ +0.12474 (+498.96%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.12474 (+498.96%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Cash Cat (CASHCAT)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Cash Cat зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Cash Cat. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку CASHCAT: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Нейтрально
|K ≈ D (±1%)
|Чіткого короткострокового напряму немає, варто зачекати.
|Група ЕМА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленості
|Короткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|S1 ≤ ціна < точка розвороту
|Між S1 і точкою розвороту
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
CASHCAT_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі нижче півневого рівня 0,15147. Текуща ціна 0,14103 знаходиться поблизу рівня підтримки S1 — 0,14097. Ціна розташована у нижній частині діапазону, визначеного між центральним рівнем і рівнем S1. На цьому рівні спостерігається короткостроковий баланс між биками та ведмедями. Структура поки не зрушила з ключового обмеження системи опорних точок. Короткострокова група середніх ліній демонструє сигнали для покупки. Індикатор EMA одночасно підтверджує напрямок руху вгору. MACD сформував золоте перетинання. Показник RSI перебуває в нейтральній зоні. Розподіл енергії ринку характеризується чіткою ступеневою структурою швидких і повільних індикаторів. Волатильність залишається на звичайному рівні. Купівельний потенціал зосереджений переважно на короткострокових таймфреймах. Довгостроковий тренд ще не до кінця синхронізувався. У найближчій перспективі слід звернути увагу на рівень S1 — 0,14097. Цей рівень знаходиться на відстані менше 0,1% від поточної ціни. Нижче, як другорядний орієнтир, розташований рівень S2 — 0,13392. Угорі безпосереднім опором є центральний рівень 0,15147. Більш віддаленим опорним рівнем є рівень R1 — 0,15852. Відстані між ключовими рівнями чітко визначені. Коливання ціни обмежені межами поточного діапазону.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Cash Cat потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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CASHCAT — це мемкоїн у мережі Robinhood Chain.
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|Час (UTC+8)
|Тип
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