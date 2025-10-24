Що таке Griffin AI (GAIN)

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe's first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb's Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI's native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Токеноміка Griffin AI (GAIN)

Розуміння токеноміки Griffin AI (GAIN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GAIN зараз!

Люди також запитують: Інші запитання про Griffin AI Скільки сьогодні коштує Griffin AI (GAIN)? Актуальна ціна GAIN у USD становить 0,009538 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна GAIN до USD? $ 0,009538 . Перегляньте Поточна ціна GAIN до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація Griffin AI? Ринкова капіталізація GAIN — -- USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція GAIN? Циркуляційна пропозиція GAIN — -- USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) GAIN? GAIN досяг історичної максимальної ціни у -- USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GAIN? Історична мінімальна ціна GAIN становила -- USD . Який обсяг торгівлі GAIN? Актуальний обсяг торгівлі GAIN за 24 години — $ 76,78K USD . Чи підніметься ціна GAIN цього року? GAIN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GAIN для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для Griffin AI (GAIN)

Час (UTC+8) Тип Інформація 10-23 22:32:48 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху" 10-23 15:34:02 Оновлення в галузі Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня 10-23 01:13:05 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху" 10-22 21:14:27 Оновлення в галузі Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії 10-22 12:58:37 Оновлення в галузі Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона 10-21 22:34:24 Оновлення в галузі Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

