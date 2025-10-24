Актуальна ціна Griffin AI сьогодні становить 0.009538 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GAIN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GAIN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Griffin AI сьогодні становить 0.009538 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GAIN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GAIN на MEXC вже зараз.

Логотип Griffin AI

Курс Griffin AI (GAIN)

$0,009538
+1,61%1D
Графік ціни Griffin AI (GAIN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:48:29 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Griffin AI (GAIN) (USD)

$ 0,008546
$ 0,010106
$ 0,008546
$ 0,010106
-2,64%

+1,61%

-19,52%

-19,52%

Актуальна ціна Griffin AI (GAIN) становить $ 0,009538. За останні 24 години GAIN торгувався між мінімумом у $ 0,008546 і максимумом у $ 0,010106, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GAIN становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то GAIN змінився на -2,64% за останню годину, +1,61% за 24 години та на -19,52% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Griffin AI (GAIN)

----

$ 76,78K$ 76,78K

$ 9,54M$ 9,54M

----

1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація Griffin AI — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 76,78K. Циркуляційна пропозиція GAIN — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,54M.

Історія ціни Griffin AI (GAIN) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Griffin AI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00015113+1,61%
30 днів$ -0,010462-52,31%
60 днів$ -0,010462-52,31%
90 днів$ -0,010462-52,31%
Зміна ціни Griffin AI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни GAIN на $ +0,00015113 (+1,61%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Griffin AI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,010462 (-52,31%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Griffin AI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник GAIN змінився на $ -0,010462 (-52,31%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Griffin AI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,010462 (-52,31%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Griffin AI (GAIN)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Griffin AI зараз.

Що таке Griffin AI (GAIN)

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Проєкт Griffin AI доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Griffin AI. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу GAIN, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Griffin AI у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Griffin AI безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Griffin AI (USD)

Скільки коштуватиме Griffin AI (GAIN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Griffin AI (GAIN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Griffin AI.

Перегляньте прогноз ціни Griffin AI вже зараз!

Токеноміка Griffin AI (GAIN)

Розуміння токеноміки Griffin AI (GAIN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GAIN зараз!

Як купити Griffin AI (GAIN)

Шукаєте як купити Griffin AI? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Griffin AI на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

GAIN до місцевих валют

1 Griffin AI (GAIN) до VND
250,99247
1 Griffin AI (GAIN) до AUD
A$0,01459314
1 Griffin AI (GAIN) до GBP
0,0071535
1 Griffin AI (GAIN) до EUR
0,00820268
1 Griffin AI (GAIN) до USD
$0,009538
1 Griffin AI (GAIN) до MYR
RM0,04025036
1 Griffin AI (GAIN) до TRY
0,4010729
1 Griffin AI (GAIN) до JPY
¥1,449776
1 Griffin AI (GAIN) до ARS
ARS$14,15124446
1 Griffin AI (GAIN) до RUB
0,77658396
1 Griffin AI (GAIN) до INR
0,83734102
1 Griffin AI (GAIN) до IDR
Rp158,96660308
1 Griffin AI (GAIN) до PHP
0,55930832
1 Griffin AI (GAIN) до EGP
￡E.0,45381804
1 Griffin AI (GAIN) до BRL
R$0,05131444
1 Griffin AI (GAIN) до CAD
C$0,0133532
1 Griffin AI (GAIN) до BDT
1,1655436
1 Griffin AI (GAIN) до NGN
13,9240493
1 Griffin AI (GAIN) до COP
$37,2578125
1 Griffin AI (GAIN) до ZAR
R.0,16529354
1 Griffin AI (GAIN) до UAH
0,39859302
1 Griffin AI (GAIN) до TZS
T.Sh.23,72634728
1 Griffin AI (GAIN) до VES
Bs2,022056
1 Griffin AI (GAIN) до CLP
$9,022948
1 Griffin AI (GAIN) до PKR
Rs2,69276816
1 Griffin AI (GAIN) до KZT
5,11961688
1 Griffin AI (GAIN) до THB
฿0,31275102
1 Griffin AI (GAIN) до TWD
NT$0,29367502
1 Griffin AI (GAIN) до AED
د.إ0,03500446
1 Griffin AI (GAIN) до CHF
Fr0,00753502
1 Griffin AI (GAIN) до HKD
HK$0,07411026
1 Griffin AI (GAIN) до AMD
֏3,63903314
1 Griffin AI (GAIN) до MAD
.د.م0,08803574
1 Griffin AI (GAIN) до MXN
$0,1754992
1 Griffin AI (GAIN) до SAR
ريال0,0357675
1 Griffin AI (GAIN) до ETB
Br1,44033338
1 Griffin AI (GAIN) до KES
KSh1,22906668
1 Griffin AI (GAIN) до JOD
د.أ0,006762442
1 Griffin AI (GAIN) до PLN
0,03471832
1 Griffin AI (GAIN) до RON
лв0,04168106
1 Griffin AI (GAIN) до SEK
kr0,08956182
1 Griffin AI (GAIN) до BGN
лв0,01602384
1 Griffin AI (GAIN) до HUF
Ft3,20495876
1 Griffin AI (GAIN) до CZK
0,19972572
1 Griffin AI (GAIN) до KWD
د.ك0,002918628
1 Griffin AI (GAIN) до ILS
0,03138002
1 Griffin AI (GAIN) до BOB
Bs0,06571682
1 Griffin AI (GAIN) до AZN
0,0162146
1 Griffin AI (GAIN) до TJS
SM0,08803574
1 Griffin AI (GAIN) до GEL
0,02584798
1 Griffin AI (GAIN) до AOA
Kz8,72641158
1 Griffin AI (GAIN) до BHD
.د.ب0,003586288
1 Griffin AI (GAIN) до BMD
$0,009538
1 Griffin AI (GAIN) до DKK
kr0,06132934
1 Griffin AI (GAIN) до HNL
L0,24980022
1 Griffin AI (GAIN) до MUR
0,43416976
1 Griffin AI (GAIN) до NAD
$0,16519816
1 Griffin AI (GAIN) до NOK
kr0,09518924
1 Griffin AI (GAIN) до NZD
$0,01650074
1 Griffin AI (GAIN) до PAB
B/.0,009538
1 Griffin AI (GAIN) до PGK
K0,04015498
1 Griffin AI (GAIN) до QAR
ر.ق0,03462294
1 Griffin AI (GAIN) до RSD
дин.0,96257496
1 Griffin AI (GAIN) до UZS
soʻm114,91563622
1 Griffin AI (GAIN) до ALL
L0,7935616
1 Griffin AI (GAIN) до ANG
ƒ0,01707302
1 Griffin AI (GAIN) до AWG
ƒ0,0171684
1 Griffin AI (GAIN) до BBD
$0,019076
1 Griffin AI (GAIN) до BAM
KM0,01602384
1 Griffin AI (GAIN) до BIF
Fr28,051258
1 Griffin AI (GAIN) до BND
$0,01230402
1 Griffin AI (GAIN) до BSD
$0,009538
1 Griffin AI (GAIN) до JMD
$1,5265569
1 Griffin AI (GAIN) до KHR
38,30518028
1 Griffin AI (GAIN) до KMF
Fr4,044112
1 Griffin AI (GAIN) до LAK
207,34782194
1 Griffin AI (GAIN) до LKR
රු2,88677108
1 Griffin AI (GAIN) до MDL
L0,16138296
1 Griffin AI (GAIN) до MGA
Ar42,58030264
1 Griffin AI (GAIN) до MOP
P0,07611324
1 Griffin AI (GAIN) до MVR
0,1459314
1 Griffin AI (GAIN) до MWK
MK16,5016938
1 Griffin AI (GAIN) до MZN
MT0,60957358
1 Griffin AI (GAIN) до NPR
रु1,33694146
1 Griffin AI (GAIN) до PYG
67,166596
1 Griffin AI (GAIN) до RWF
Fr13,820562
1 Griffin AI (GAIN) до SBD
$0,07840236
1 Griffin AI (GAIN) до SCR
0,13171978
1 Griffin AI (GAIN) до SRD
$0,37856322
1 Griffin AI (GAIN) до SVC
$0,08317136
1 Griffin AI (GAIN) до SZL
L0,16510278
1 Griffin AI (GAIN) до TMT
m0,033383
1 Griffin AI (GAIN) до TND
د.ت0,02794634
1 Griffin AI (GAIN) до TTD
$0,06447688
1 Griffin AI (GAIN) до UGX
Sh33,230392
1 Griffin AI (GAIN) до XAF
Fr5,379432
1 Griffin AI (GAIN) до XCD
$0,0257526
1 Griffin AI (GAIN) до XOF
Fr5,379432
1 Griffin AI (GAIN) до XPF
Fr0,972876
1 Griffin AI (GAIN) до BWP
P0,12752306
1 Griffin AI (GAIN) до BZD
$0,019076
1 Griffin AI (GAIN) до CVE
$0,9051562
1 Griffin AI (GAIN) до DJF
Fr1,688226
1 Griffin AI (GAIN) до DOP
$0,60737984
1 Griffin AI (GAIN) до DZD
د.ج1,2408938
1 Griffin AI (GAIN) до FJD
$0,02184202
1 Griffin AI (GAIN) до GNF
Fr82,21756
1 Griffin AI (GAIN) до GTQ
Q0,07287032
1 Griffin AI (GAIN) до GYD
$1,98991294
1 Griffin AI (GAIN) до ISK
kr1,163636

Ресурс Griffin AI

Щоб дізнатися більше про Griffin AI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтGriffin AI
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Griffin AI

Скільки сьогодні коштує Griffin AI (GAIN)?
Актуальна ціна GAIN у USD становить 0,009538 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GAIN до USD?
Поточна ціна GAIN до USD — $ 0,009538. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Griffin AI?
Ринкова капіталізація GAIN — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GAIN?
Циркуляційна пропозиція GAIN — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GAIN?
GAIN досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GAIN?
Історична мінімальна ціна GAIN становила -- USD.
Який обсяг торгівлі GAIN?
Актуальний обсяг торгівлі GAIN за 24 години — $ 76,78K USD.
Чи підніметься ціна GAIN цього року?
GAIN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GAIN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:48:29 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Griffin AI (GAIN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

