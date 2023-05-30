Оновлення ціни до USD у режимі реального часу на MEXC надає інвесторам і спостерігачам за ринком найновішу інформацію, яка є важливою для прийняття обґрунтованих торгових рішень у швидкоплинному світі криптовалют. Ця комбінація даних у режимі реального часу та всебічного аналізу ринку робить MEXC ідеальною платформою для тих, хто хоче залишатися попереду на крипторинку, що розвивається.

Що таке ( )

GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation.

Проєкт доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Щоб дізнатися більше про цей токен, перегляньте нашу сторінку ознайомлення з цифровими активами.



Ви також можете:

- перевірити чи доступний стейкінг для

- переглянути відгуки та аналітику щодо у нашому блозі

Як купити ()

Шукаєте, як купити токени ? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати їх на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника Як купити . Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео з вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

Приєднуйтеся до торгівлі безстроковими ф’ючерсами

Після того, як ви зареєструєтеся на MEXC і придбаєте токени USDT або , ви можете почати торгувати деривативами, такими як ф'ючерси , які пропонують потенціал для збільшення прибутку. Маючи більш ніж чотирирічний досвід у ф'ючерсних продуктах та операціях з ними, біржа MEXC визнана номером один за ліквідністю у світі. Відчуйте перевагу кредитного плеча до 200х, а також більш повні та менші спреди.

Торгівля ф'ючерсами

Що таке ф’ючерси на ?

Безстрокові ф’ючерси — це юридична угода на купівлю або продаж з майбутньою датою виконання. Ф’ючерси — це контрактне представлення криптовалютного токена , а фактичний розрахунок (або готівкою) відбудеться в майбутньому після виконання контракту.

Якщо ви новачок у торгівлі деривативами та не знаєте з чого почати, ознайомтеся з нашими всеохоплюючими статтями у вкладці MEXC Навчання. Там ви побачите докладні посібники, у яких ви зможете дізнатися про процес успішного виконання ф’ючерсних угод.

Ресурс

Для більшої повноти інформації про , ознайомтеся з іншими ресурсами.

Посібники MEXC

Scalability – Intermediate Crypto Knowledge Guide Blockchain scalability could be an indicator for a project’s future growth. So, how much do you know about its importance and challenges?

Smart Contracts and Decentralized Applications – Intermediate Crypto Knowledge Guide Smart contracts are the core of blockchain. Meanwhile, decentralized applications empower users on blockchain. Learn it all at MEXC blog now!

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.