Сьогоднішня ціна Spring Dev Bank

Поточна ціна Spring Dev Bank (SDB) сьогодні становить ₴ 0,001227, зі зміною 0,24% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SDB до UAH становить ₴ 0,001227 за SDB.

Spring Dev Bank наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- SDB. Протягом останніх 24 годин SDB торгувався між ₴ 0,00122 (мінімум) та ₴ 0,001239 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці SDB змінився на 0,00% за останню годину та на -1,61% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 4,94K.

Ринкова інформація щодо Spring Dev Bank (SDB)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 4,94K₴ 4,94K ₴ 4,94K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 122,70M₴ 122,70M ₴ 122,70M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 100 000 000 000 100 000 000 000 100 000 000 000 Публічний блокчейн MATIC

Поточна ринкова капіталізація Spring Dev Bank — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 4,94K. Циркуляційна пропозиція SDB — --, зі загальною пропозицією 100000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 122,70M.