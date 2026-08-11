Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSMCIEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Spring Dev Bank сьогодні становить 0,001227 UAH. Ринкова капіталізація SDB становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін SDB до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Spring Dev Bank сьогодні становить 0,001227 UAH. Ринкова капіталізація SDB становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін SDB до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SDB

Інформація про ціну SDB

Що таке SDB

Офіційний вебсайт SDB

Токеноміка SDB

Прогноз ціни SDB

Історія SDB

Посібник з купівлі SDB

Конвертація SDB у фіатну валюту

Спот SDB

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Spring Dev Bank

Курс Spring Dev Bank (SDB)

Актуальна ціна 1 SDB до UAH:

₴0,05508003
₴0,05508003₴0,05508003
-0,24%1D
UAH
Графік ціни Spring Dev Bank (SDB) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:10:35 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Spring Dev Bank

Поточна ціна Spring Dev Bank (SDB) сьогодні становить ₴ 0,001227, зі зміною 0,24% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SDB до UAH становить ₴ 0,001227 за SDB.

Spring Dev Bank наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- SDB. Протягом останніх 24 годин SDB торгувався між ₴ 0,00122 (мінімум) та ₴ 0,001239 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці SDB змінився на 0,00% за останню годину та на -1,61% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 4,94K.

Ринкова інформація щодо Spring Dev Bank (SDB)

--
----

₴ 4,94K
₴ 4,94K₴ 4,94K

₴ 122,70M
₴ 122,70M₴ 122,70M

--
----

100 000 000 000
100 000 000 000 100 000 000 000

MATIC

Поточна ринкова капіталізація Spring Dev Bank — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 4,94K. Циркуляційна пропозиція SDB — --, зі загальною пропозицією 100000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 122,70M.

Історія ціни Spring Dev Bank у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,00122
₴ 0,00122₴ 0,00122
Мін. за 24 год
₴ 0,001239
₴ 0,001239₴ 0,001239
Макс. за 24 год

₴ 0,00122
₴ 0,00122₴ 0,00122

₴ 0,001239
₴ 0,001239₴ 0,001239

--
----

--
----

0,00%

-0,24%

-1,61%

-1,61%

Історія ціни Spring Dev Bank (SDB) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Spring Dev Bank за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,00013251-0,24%
30 днів₴ -0,000007-0,57%
60 днів₴ -0,000109-8,16%
90 днів₴ -0,000017-1,37%
Зміна ціни Spring Dev Bank сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SDB на ₴ -0,00013251 (-0,24%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Spring Dev Bank за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,000007 (-0,57%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Spring Dev Bank за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SDB змінився на ₴ -0,000109 (-8,16%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Spring Dev Bank за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,000017 (-1,37%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Spring Dev Bank (SDB)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Spring Dev Bank зараз.

Аналіз для Spring Dev Bank

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Spring Dev Bank. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Spring Dev Bank?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токенів Spring Dev Bank (SDB):

1. Ринковий настрій та загальні тренди криптовалютного ринку.
2. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
3. Корисність токенів та їх прийняття у рамках екосистеми Spring.
4. Прогрес розробки та досягнення проектних цілей.
5. Оголошення про партнерства та співпрацю.
6. Новини щодо регуляторного середовища, які впливають на токени DeFi-банківських послуг.
7. Динаміка попиту та пропозиції, зокрема спалювання або випуск токенів.
8. Конкуренція з подібними DeFi-проектами у сфері банківських послуг.
9. Загальні економічні умови та ставлення інвесторів до ризиків.
10. Залучення громадськості та активність у соціальних мережах.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Spring Dev Bank?

Люди хочуть знати ціну Spring Dev Bank (SDB) на сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих торговельних рішень, відстеження ефективності портфеля, оцінка волатильності ринку, точне планування часу покупки/продажу, розрахунок прибутків/збитків, а також отримання актуальної інформації про зміни вартості інвестицій у реальному часі.

Прогноз ціни Spring Dev Bank

Прогноз ціни Spring Dev Bank (SDB) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SDB у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Spring Dev Bank (SDB) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Spring Dev Bank потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Spring Dev Bank у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SDB на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Spring Dev Bank.

Як купити та інвестувати Spring Dev Bank в Україна

Готові розпочати торгівлю з Spring Dev Bank? Купівля SDB на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Spring Dev Bank. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Spring Dev Bank (SDB).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Spring Dev Bank буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Spring Dev Bank (SDB)

Що ви можете зробити з Spring Dev Bank

Володіння Spring Dev Bank відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Spring Dev Bank (SDB) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

Комісія за спотову торгівлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комісії за торгівлю ф'ючерсами:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC

Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Spring Dev Bank (SDB)

DeFi/Інфраструктура — мобільна необанківська платформа, що поєднує традиційні банківські послуги з фінансовими продуктами на основі блокчейну для населення Південно-Східної Азії, яке не має достатнього доступу до банківських послуг.

Ресурс Spring Dev Bank

Щоб дізнатися більше про Spring Dev Bank, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтSpring Dev Bank
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Spring Dev Bank

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:10:35 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Spring Dev Bank (SDB)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Spring Dev Bank

SDB USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію SDB з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю SDBUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Spring Dev Bank (SDB) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Spring Dev Bank у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
SDB/USDT
₴0,05508003
₴0,05508003₴0,05508003
-0,24%
4.02M (USDT)

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

₴17,9560
₴17,9560₴17,9560

+300,00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴22,5679986
₴22,5679986₴22,5679986

+905,48%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0,7133021
₴0,7133021₴0,7133021

+26,81%

AurumX

AurumX

UMX

₴8,0240875
₴8,0240875₴8,0240875

-11,46%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴163,53427
₴163,53427₴163,53427

+102,26%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴22,5679986
₴22,5679986₴22,5679986

+905,48%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

₴1,2923831
₴1,2923831₴1,2923831

+93,26%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴163,53427
₴163,53427₴163,53427

+102,26%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₴0,430944
₴0,430944₴0,430944

+60,26%

Aether Network

Aether Network

AET

₴0,76313
₴0,76313₴0,76313

+21,42%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор SDB до UAH

Сума

SDB
SDB
UAH
UAH

1 SDB = 0,05508003 UAH