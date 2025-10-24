Актуальна ціна NTHChain сьогодні становить 0.0738 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NTH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NTH на MEXC вже зараз.Актуальна ціна NTHChain сьогодні становить 0.0738 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NTH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NTH на MEXC вже зараз.

Курс NTHChain (NTH)

Актуальна ціна 1 NTH до USD:

$0,0738
+4,38%1D
USD
Графік ціни NTHChain (NTH) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:07:56 (UTC+8)

Інформація щодо ціни NTHChain (NTH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0696
Мін. за 24 год
$ 0,0773
Макс. за 24 год

$ 0,0696
$ 0,0773
--
--
-0,14%

+4,38%

+44,14%

+44,14%

Актуальна ціна NTHChain (NTH) становить $ 0,0738. За останні 24 години NTH торгувався між мінімумом у $ 0,0696 і максимумом у $ 0,0773, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NTH становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то NTH змінився на -0,14% за останню годину, +4,38% за 24 години та на +44,14% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо NTHChain (NTH)

--
$ 69,81K
$ 69,81K$ 69,81K

$ 73,80M
$ 73,80M$ 73,80M

--
1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

ETH

Поточна ринкова капіталізація NTHChain — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 69,81K. Циркуляційна пропозиція NTH — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 73,80M.

Історія ціни NTHChain (NTH) у USD

Відстежуйте зміни ціни на NTHChain за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,003097+4,38%
30 днів$ +0,0123+20,00%
60 днів$ +0,0138+23,00%
90 днів$ +0,0138+23,00%
Зміна ціни NTHChain сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни NTH на $ +0,003097 (+4,38%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни NTHChain за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,0123 (+20,00%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни NTHChain за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник NTH змінився на $ +0,0138 (+23,00%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни NTHChain за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,0138 (+23,00%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для NTHChain (NTH)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни NTHChain зараз.

Що таке NTHChain (NTH)

NTH — це платформа Web3, яка дозволяє користувачам контролювати та монетизувати свої дані, заробляючи токени NTH за рахунок обміну даними, які використовуються для реальних платежів, таких як оренда електричних велосипедів у партнерстві з Verywords.

Проєкт NTHChain доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями NTHChain. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу NTH, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про NTHChain у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі NTHChain безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни NTHChain (USD)

Скільки коштуватиме NTHChain (NTH) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів NTHChain (NTH) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо NTHChain.

Перегляньте прогноз ціни NTHChain вже зараз!

Токеноміка NTHChain (NTH)

Розуміння токеноміки NTHChain (NTH) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NTH зараз!

Як купити NTHChain (NTH)

Шукаєте як купити NTHChain? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати NTHChain на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

NTH до місцевих валют

1 NTHChain (NTH) до VND
Ресурс NTHChain

Щоб дізнатися більше про NTHChain, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтNTHChain
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про NTHChain

Скільки сьогодні коштує NTHChain (NTH)?
Актуальна ціна NTH у USD становить 0,0738 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NTH до USD?
Поточна ціна NTH до USD — $ 0,0738. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація NTHChain?
Ринкова капіталізація NTH — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NTH?
Циркуляційна пропозиція NTH — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NTH?
NTH досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NTH?
Історична мінімальна ціна NTH становила -- USD.
Який обсяг торгівлі NTH?
Актуальний обсяг торгівлі NTH за 24 години — $ 69,81K USD.
Чи підніметься ціна NTH цього року?
NTH може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NTH для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:07:56 (UTC+8)

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор NTH до USD

Сума

NTH
NTH
USD
USD

1 NTH = 0,0738 USD

Торгувати NTH

NTH/USDT
$0,0738
+4,23%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --