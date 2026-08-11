Сьогоднішня ціна FUNToken

Поточна ціна FUNToken (FUNTOKEN) сьогодні становить ₴ 0.0045082, зі зміною 4.79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FUNTOKEN до UAH становить ₴ 0.0045082 за FUNTOKEN.

FUNToken наразі посідає №659 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 48,72M, з циркуляційною пропозицією у 10,81B FUNTOKEN. Протягом останніх 24 годин FUNTOKEN торгувався між ₴ 0.0042835 (мінімум) та ₴ 0.0046009 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 15.166265967786311095, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.0145579743066961551.

У короткостроковій динаміці FUNTOKEN змінився на +0.15% за останню годину та на -3.29% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 81,35K.

Ринкова інформація щодо FUNToken (FUNTOKEN)

Рейтинг No.659 Ринкова капіталізація ₴ 48,72M₴ 48,72M ₴ 48,72M Обсяг (за 24 год) ₴ 81,35K₴ 81,35K ₴ 81,35K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 48.72M₴ 48.72M ₴ 48.72M Циркуляційне постачання 10,81B 10,81B 10,81B Загальна пропозиція 10,806,201,658.39802549 10,806,201,658.39802549 10,806,201,658.39802549 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація FUNToken — ₴ 48,72M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 81,35K. Циркуляційна пропозиція FUNTOKEN — 10,81B, зі загальною пропозицією 10806201658.39802549. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 48.72M.