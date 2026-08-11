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Поточна ціна FUNToken сьогодні становить 0.0045082 UAH. Ринкова капіталізація FUNTOKEN становить 48,716,518.316389978514018 UAH. Відстежуйте оновлення цін FUNTOKEN до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна FUNToken сьогодні становить 0.0045082 UAH. Ринкова капіталізація FUNTOKEN становить 48,716,518.316389978514018 UAH. Відстежуйте оновлення цін FUNTOKEN до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про FUNTOKEN

Інформація про ціну FUNTOKEN

Що таке FUNTOKEN

Офіційний вебсайт FUNTOKEN

Токеноміка FUNTOKEN

Прогноз ціни FUNTOKEN

Історія FUNTOKEN

Посібник з купівлі FUNTOKEN

Конвертація FUNTOKEN у фіатну валюту

Спот FUNTOKEN

Ф'ючерси FUNTOKEN USDT-M

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Курс FUNToken (FUNTOKEN)

Актуальна ціна 1 FUNTOKEN до UAH:

₴0.202373098
₴0.202373098₴0.202373098
+4,79%1D
UAH
Графік ціни FUNToken (FUNTOKEN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:25:45 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна FUNToken

Поточна ціна FUNToken (FUNTOKEN) сьогодні становить ₴ 0.0045082, зі зміною 4.79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FUNTOKEN до UAH становить ₴ 0.0045082 за FUNTOKEN.

FUNToken наразі посідає №659 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 48,72M, з циркуляційною пропозицією у 10,81B FUNTOKEN. Протягом останніх 24 годин FUNTOKEN торгувався між ₴ 0.0042835 (мінімум) та ₴ 0.0046009 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 15.166265967786311095, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.0145579743066961551.

У короткостроковій динаміці FUNTOKEN змінився на +0.15% за останню годину та на -3.29% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 81,35K.

Ринкова інформація щодо FUNToken (FUNTOKEN)

No.659

₴ 48,72M
₴ 48,72M₴ 48,72M

₴ 81,35K
₴ 81,35K₴ 81,35K

₴ 48.72M
₴ 48.72M₴ 48.72M

10,81B
10,81B 10,81B

10,806,201,658.39802549
10,806,201,658.39802549 10,806,201,658.39802549

ETH

Поточна ринкова капіталізація FUNToken — ₴ 48,72M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 81,35K. Циркуляційна пропозиція FUNTOKEN — 10,81B, зі загальною пропозицією 10806201658.39802549. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 48.72M.

Історія ціни FUNToken у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.0042835
₴ 0.0042835₴ 0.0042835
Мін. за 24 год
₴ 0.0046009
₴ 0.0046009₴ 0.0046009
Макс. за 24 год

₴ 0.0042835
₴ 0.0042835₴ 0.0042835

₴ 0.0046009
₴ 0.0046009₴ 0.0046009

₴ 15.166265967786311095
₴ 15.166265967786311095₴ 15.166265967786311095

₴ 0.0145579743066961551
₴ 0.0145579743066961551₴ 0.0145579743066961551

+0.15%

+4.79%

-3.29%

-3.29%

Історія ціни FUNToken (FUNTOKEN) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на FUNToken за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0.009250569+4.79%
30 днів₴ +0.0010753+31.32%
60 днів₴ +0.0023743+111.26%
90 днів₴ +0.003911+654.88%
Зміна ціни FUNToken сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни FUNTOKEN на ₴ +0.009250569 (+4.79%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни FUNToken за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.0010753 (+31.32%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни FUNToken за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник FUNTOKEN змінився на ₴ +0.0023743 (+111.26%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни FUNToken за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.003911 (+654.88%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для FUNToken (FUNTOKEN)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни FUNToken зараз.

Аналіз для FUNToken

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для FUNToken. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни FUNToken?

Ціни на FUNToken залежать від кількох ключових факторів:

1. Прийняття гри та партнерські зв’язки з онлайн-казино.
2. Загальний настрій на ринку криптовалют та тенденції Біткойна.
3. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
4. Регуляторні зміни, що впливають на токени для азартних ігор.
5. Оновлення платформи та інтеграція нових ігор.
6. Зростання користувачської бази та показники активних гравців.
7. Конкуренція з іншими криптовалютами для гри.
8. Ринкова спекуляція та настрій інвесторів.
9. Корисність токена та нагороди за стейкінг.
10. Загальні економічні умови, що впливають на ризикові активи.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну FUNToken?

Люди хочуть знати ціну FUNToken сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, відстеження ефективності портфелю, виявлення ринкових тенденцій, точне планування часу покупки/продажу та оцінка інвестиційних можливостей. Дані про ціну у реальному часі допомагають трейдерам скористатися волатильністю ринку.

Прогноз ціни FUNToken

Прогноз ціни FUNToken (FUNTOKEN) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна FUNTOKEN у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни FUNToken (FUNTOKEN) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна FUNToken потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне FUNToken у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни FUNTOKEN на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни FUNToken.

Як купити та інвестувати FUNToken в Україна

Готові розпочати торгівлю з FUNToken? Купівля FUNTOKEN на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити FUNToken. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі FUNToken (FUNTOKEN).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і FUNToken буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі FUNToken (FUNTOKEN)

Що ви можете зробити з FUNToken

Володіння FUNToken відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке FUNToken (FUNTOKEN)

Based on the Ethereum and Polygon blockchains, FUNToken was created as a fast, transparent, and truly fair transactional solution for iGaming ecosystems and players.

Ресурс FUNToken

Щоб дізнатися більше про FUNToken, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтFUNToken
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про FUNToken

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:25:45 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для FUNToken (FUNTOKEN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про FUNToken

FUNTOKEN USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію FUNTOKEN з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю FUNTOKENUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках FUNToken (FUNTOKEN) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги FUNToken у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
FUNTOKEN/USDT
₴0.2024539
₴0.2024539₴0.2024539
+4.82%
18.23M (USDT)
FUNTOKEN/USDC
₴0.203136228
₴0.203136228₴0.203136228
+5.23%
12.84M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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