Курс Verge (XVG)
Поточна ціна Verge (XVG) сьогодні становить ₴ 0,002144, зі зміною 1,51% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XVG до UAH становить ₴ 0,002144 за XVG.
Verge наразі посідає №453 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 35,42M, з циркуляційною пропозицією у 16,52B XVG. Протягом останніх 24 годин XVG торгувався між ₴ 0,002125 (мінімум) та ₴ 0,002257 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 13,493395847082138798, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0000972824704399351.
У короткостроковій динаміці XVG змінився на -0,75% за останню годину та на +9,38% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 67,89K.
No.453
99,99%
XVG
Поточна ринкова капіталізація Verge — ₴ 35,42M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 67,89K. Циркуляційна пропозиція XVG — 16,52B, зі загальною пропозицією 16521951234.841349. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 35,42M.
-0,75%
-1,51%
+9,38%
+9,38%
Відстежуйте зміни ціни на Verge за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,00147419
|-1,51%
|30 днів
|₴ -0,000015
|-0,70%
|60 днів
|₴ -0,000321
|-13,03%
|90 днів
|₴ -0,001452
|-40,38%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни XVG на ₴ -0,00147419 (-1,51%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,000015 (-0,70%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник XVG змінився на ₴ -0,000321 (-13,03%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,001452 (-40,38%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Verge (XVG)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Verge зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Verge. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку XVG: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|S2 ≤ ціна < S1
|Між S2 і S1
|Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
XVG_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,002132. Ціна перебуває в невеликому діапазоні нижче ключового рівня S1 — 0,002136. Центральний осьовий рівень 0,0022 визначає пряму верхню межу структури. Підтримка S2 на рівні 0,002102 обмежує простір для подальшого зниження. Наразі ця структура знаходиться у нижній частині півсектору системи опорних точок і перебуває в стані коливань. Короткострокова група середніх значень демонструє бичаче розташування. Індикатор EMA підтверджує наявність купівельного імпульсу. MACD сформував сигнал «золотого хреста». Показник RSI знаходиться в нейтральній зоні. Швидкі та повільні індикатори демонструють прояв направленої диференціації. Волатильність зберігається на низькому рівні, характеризуючись згортанням. Розподіл енергії не демонструє односторонньої концентрації. Сили биків і ведмедів на поточному рівні поки що знаходяться в рівновазі. Ближча опірна зона розташована між рівнем S1 і центральним осьовим рівнем. Рівень 0,0022 є найближчим орієнтиром, що знаходиться приблизно за 3,2% від поточної ціни. Опір R1 на рівні 0,002234 визначає другорядну цільову мету. Унизу підтримка S2 на рівні 0,002102 знаходиться на відстані 1,4% від поточної ціни; цей рівень служить недавнім ліквідаційним орієнтиром. Далека опірна зона R2 на рівні 0,002298 поки не є прямим фокусом уваги. Ключові опорні точки визначають межі поточного торговельного діапазону.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Verge потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.
Щоб дізнатися більше про Verge, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
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