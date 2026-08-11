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Поточна ціна Verge сьогодні становить 0,002144 UAH. Ринкова капіталізація XVG становить 35 423 063,447499852256 UAH. Відстежуйте оновлення цін XVG до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Verge сьогодні становить 0,002144 UAH. Ринкова капіталізація XVG становить 35 423 063,447499852256 UAH. Відстежуйте оновлення цін XVG до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про XVG

Інформація про ціну XVG

Що таке XVG

Whitepaper XVG

Офіційний вебсайт XVG

Токеноміка XVG

Прогноз ціни XVG

Історія XVG

Посібник з купівлі XVG

Конвертація XVG у фіатну валюту

Спот XVG

Ф'ючерси XVG USDT-M

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Курс Verge (XVG)

Актуальна ціна 1 XVG до UAH:

₴0,09615438
₴0,09615438₴0,09615438
-1,51%1D
UAH
Графік ціни Verge (XVG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:39:18 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Verge

Поточна ціна Verge (XVG) сьогодні становить ₴ 0,002144, зі зміною 1,51% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XVG до UAH становить ₴ 0,002144 за XVG.

Verge наразі посідає №453 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 35,42M, з циркуляційною пропозицією у 16,52B XVG. Протягом останніх 24 годин XVG торгувався між ₴ 0,002125 (мінімум) та ₴ 0,002257 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 13,493395847082138798, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0000972824704399351.

У короткостроковій динаміці XVG змінився на -0,75% за останню годину та на +9,38% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 67,89K.

Ринкова інформація щодо Verge (XVG)

No.453

₴ 35,42M
₴ 35,42M₴ 35,42M

₴ 67,89K
₴ 67,89K₴ 67,89K

₴ 35,42M
₴ 35,42M₴ 35,42M

16,52B
16,52B 16,52B

16 521 951 235,741348
16 521 951 235,741348 16 521 951 235,741348

16 521 951 234,841349
16 521 951 234,841349 16 521 951 234,841349

99,99%

XVG

Поточна ринкова капіталізація Verge — ₴ 35,42M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 67,89K. Циркуляційна пропозиція XVG — 16,52B, зі загальною пропозицією 16521951234.841349. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 35,42M.

Історія ціни Verge у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,002125
₴ 0,002125₴ 0,002125
Мін. за 24 год
₴ 0,002257
₴ 0,002257₴ 0,002257
Макс. за 24 год

₴ 0,002125
₴ 0,002125₴ 0,002125

₴ 0,002257
₴ 0,002257₴ 0,002257

₴ 13,493395847082138798
₴ 13,493395847082138798₴ 13,493395847082138798

₴ 0,0000972824704399351
₴ 0,0000972824704399351₴ 0,0000972824704399351

-0,75%

-1,51%

+9,38%

+9,38%

Історія ціни Verge (XVG) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Verge за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,00147419-1,51%
30 днів₴ -0,000015-0,70%
60 днів₴ -0,000321-13,03%
90 днів₴ -0,001452-40,38%
Зміна ціни Verge сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни XVG на ₴ -0,00147419 (-1,51%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Verge за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,000015 (-0,70%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Verge за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник XVG змінився на ₴ -0,000321 (-13,03%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Verge за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,001452 (-40,38%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Verge (XVG)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Verge зараз.

Аналіз для Verge

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Verge. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Verge сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку XVG: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS2 ≤ ціна < S1Між S2 і S1Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

XVG_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,002132. Ціна перебуває в невеликому діапазоні нижче ключового рівня S1 — 0,002136. Центральний осьовий рівень 0,0022 визначає пряму верхню межу структури. Підтримка S2 на рівні 0,002102 обмежує простір для подальшого зниження. Наразі ця структура знаходиться у нижній частині півсектору системи опорних точок і перебуває в стані коливань. Короткострокова група середніх значень демонструє бичаче розташування. Індикатор EMA підтверджує наявність купівельного імпульсу. MACD сформував сигнал «золотого хреста». Показник RSI знаходиться в нейтральній зоні. Швидкі та повільні індикатори демонструють прояв направленої диференціації. Волатильність зберігається на низькому рівні, характеризуючись згортанням. Розподіл енергії не демонструє односторонньої концентрації. Сили биків і ведмедів на поточному рівні поки що знаходяться в рівновазі. Ближча опірна зона розташована між рівнем S1 і центральним осьовим рівнем. Рівень 0,0022 є найближчим орієнтиром, що знаходиться приблизно за 3,2% від поточної ціни. Опір R1 на рівні 0,002234 визначає другорядну цільову мету. Унизу підтримка S2 на рівні 0,002102 знаходиться на відстані 1,4% від поточної ціни; цей рівень служить недавнім ліквідаційним орієнтиром. Далека опірна зона R2 на рівні 0,002298 поки не є прямим фокусом уваги. Ключові опорні точки визначають межі поточного торговельного діапазону.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Verge?

Декілька ключових факторів впливають на ціни Verge (XVG):

1. Ринковий настрій та загальні тренди у сфері криптовалют
2. Регуляторні норми щодо приватних монет і правові розвитки
3. Оновлення технології та покращення блокчейну
4. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах
5. Прийняття спільнотою та активність розробників
6. Конкуренція з іншими криптовалютами, орієнтованими на приватність
7. Оголошення про партнерства та реальні випадки використання
8. Рухи цін на біткоїн, що впливають на альткоїни
9. Активність у соціальних мережах та підтримка від інфлюенсерів

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Verge?

Люди хочуть знати ціну Verge (XVG) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення оптимального часу для входження на ринок та планування інвестицій. Трейдери потребують актуальних цін, щоб успішно реалізовувати накази на покупку/продаж. Інвестори стежать за щоденною динамікою цін, аби оцінювати вартість своїх активів і вносити стратегічні корективи.

Прогноз ціни Verge

Прогноз ціни Verge (XVG) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна XVG у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Verge (XVG) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Verge потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Verge у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни XVG на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Verge.

Як купити та інвестувати Verge в Україна

Готові розпочати торгівлю з Verge? Купівля XVG на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Verge. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Verge (XVG).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Verge буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Verge (XVG)

Що ви можете зробити з Verge

Володіння Verge відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Verge (XVG)

The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.

Ресурс Verge

Щоб дізнатися більше про Verge, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтVerge
Оглядач блокчейну

Категорія :

Ethereum EcosystemMade in USAPrivacy

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:39:18 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Verge (XVG)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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XVG USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію XVG з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю XVGUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Verge (XVG) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Verge у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
XVG/USDT
₴0,09624416
₴0,09624416₴0,09624416
-1,37%
31.22M (USDT)
XVG/USDC
₴0,09628905
₴0,09628905₴0,09628905
-1,28%
24.45M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 XVG = 0,09624416 UAH