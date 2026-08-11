Сьогоднішня ціна Verge

Поточна ціна Verge (XVG) сьогодні становить ₴ 0,002144, зі зміною 1,51% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XVG до UAH становить ₴ 0,002144 за XVG.

Verge наразі посідає №453 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 35,42M, з циркуляційною пропозицією у 16,52B XVG. Протягом останніх 24 годин XVG торгувався між ₴ 0,002125 (мінімум) та ₴ 0,002257 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 13,493395847082138798, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0000972824704399351.

У короткостроковій динаміці XVG змінився на -0,75% за останню годину та на +9,38% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 67,89K.

Ринкова інформація щодо Verge (XVG)

Рейтинг No.453 Ринкова капіталізація ₴ 35,42M₴ 35,42M ₴ 35,42M Обсяг (за 24 год) ₴ 67,89K₴ 67,89K ₴ 67,89K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 35,42M₴ 35,42M ₴ 35,42M Циркуляційне постачання 16,52B 16,52B 16,52B Максимальна пропозиція 16 521 951 235,741348 16 521 951 235,741348 16 521 951 235,741348 Загальна пропозиція 16 521 951 234,841349 16 521 951 234,841349 16 521 951 234,841349 Коефіцієнт циркуляції 99,99% Публічний блокчейн XVG

Поточна ринкова капіталізація Verge — ₴ 35,42M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 67,89K. Циркуляційна пропозиція XVG — 16,52B, зі загальною пропозицією 16521951234.841349. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 35,42M.