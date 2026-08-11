Сьогоднішня ціна VeThor Token

Поточна ціна VeThor Token (VTHO) сьогодні становить ₴ 0.0003342, зі зміною 1.79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VTHO до UAH становить ₴ 0.0003342 за VTHO.

VeThor Token наразі посідає №469 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 33,67M, з циркуляційною пропозицією у 100,76B VTHO. Протягом останніх 24 годин VTHO торгувався між ₴ 0.0003338 (мінімум) та ₴ 0.0003438 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1.885941125, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.00685098875615088.

У короткостроковій динаміці VTHO змінився на -0.21% за останню годину та на +0.75% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56,44K.

Ринкова інформація щодо VeThor Token (VTHO)

Рейтинг No.469 Ринкова капіталізація ₴ 33,67M₴ 33,67M ₴ 33,67M Обсяг (за 24 год) ₴ 56,44K₴ 56,44K ₴ 56,44K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 33.67M₴ 33.67M ₴ 33.67M Циркуляційне постачання 100,76B 100,76B 100,76B Загальна пропозиція 100,757,254,320 100,757,254,320 100,757,254,320 Ринкова частка 0.01% Дата випуску 2018-07-31 00:00:00 Публічний блокчейн VET

Поточна ринкова капіталізація VeThor Token — ₴ 33,67M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56,44K. Циркуляційна пропозиція VTHO — 100,76B, зі загальною пропозицією 100757254320. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 33.67M.