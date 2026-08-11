Курс VeThor Token (VTHO)
Поточна ціна VeThor Token (VTHO) сьогодні становить ₴ 0.0003342, зі зміною 1.79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VTHO до UAH становить ₴ 0.0003342 за VTHO.
VeThor Token наразі посідає №469 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 33,67M, з циркуляційною пропозицією у 100,76B VTHO. Протягом останніх 24 годин VTHO торгувався між ₴ 0.0003338 (мінімум) та ₴ 0.0003438 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1.885941125, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.00685098875615088.
У короткостроковій динаміці VTHO змінився на -0.21% за останню годину та на +0.75% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56,44K.
No.469
0.01%
2018-07-31 00:00:00
VET
Поточна ринкова капіталізація VeThor Token — ₴ 33,67M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56,44K. Циркуляційна пропозиція VTHO — 100,76B, зі загальною пропозицією 100757254320. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 33.67M.
-0.21%
-1.79%
+0.75%
+0.75%
Відстежуйте зміни ціни на VeThor Token за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0.000273516
|-1.79%
|30 днів
|₴ -0.0000353
|-9.56%
|60 днів
|₴ -0.0000593
|-15.07%
|90 днів
|₴ -0.000272
|-44.87%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни VTHO на ₴ -0.000273516 (-1.79%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.0000353 (-9.56%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник VTHO змінився на ₴ -0.0000593 (-15.07%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.000272 (-44.87%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для VeThor Token (VTHO)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни VeThor Token зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для VeThor Token. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку VTHO: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленості
|Короткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|RSI (14)
|Перекупленість
|> 70
|Зростання дещо прискорюється, у короткостроковій перспективі можлива пауза.
|Точка розвороту
|S2 ≤ ціна < S1
|Між S2 і S1
|Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
VTHO_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 3,428E-4, при цьому ціна знаходилась між рівнем S1 та центральним рівнем 3,442E-4. Система центральних рівнів показує, що поточна ціна перебуває біля нижньої межі діапазону коливань, а вгорі безпосередньо підходить до опору центрального рівня. Структура балансу між биками та ведмедями згушується: ціна так і не змогла ефективно пробити основну осьову лінію, загалом продовжуючи формувати горизонтальний боковий тренд. Короткострокові скользящі середні демонструють перетин у формі золотого хреста, а індикатор MACD підтверджує посилення бичачих настроїв. Індекс RSI вийшов у зону перекупленості, що свідчить про переповнення купівельного попиту на короткому терміні. Швидкі та повільні індикатори почали розрізнятися, при цьому зростання ціни супроводжується зменшенням волатильності та зниженням концентрації імпульсів. KDJ та StochRSI демонструють ослаблення на верхніх рівнях, що сигналізує про послаблення потужності поточного зростання та відсутність стійких додаткових фінансових вливань на ринку. Ближче до ціни знаходиться рівень підтримки S2 — 3,421E-4, що відстає від поточної ціни приблизно на 0,2%. Вгорі перший опір розташований на рівні центрального рівня — 3,442E-4, з відстанню близько 0,4%. Далекий опір R1 знаходиться на рівні 3,454E-4, який формує верхню межу діапазону. Трейдерам слід уважно спостерігати за подіями навколо рівня 3,442E-4 — саме цей рівень вирішить, чи зміниться напрямок короткострокових коливань.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна VeThor Token потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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VeThor Token (VTHO) — це утилітарний токен блокчейна VeChainThor, який використовується як газ для транзакцій, смарт-контрактів та інших ончейн-операцій. Його застосування є критичним для повного функціонування мережі. Двотокенна модель VeChain розділяє VET (цінність) і VTHO (користь), забезпечуючи передбачувані витрати та масштабованість. Користувачі також можуть отримувати VTHO через програму стейкінгу StarGate. Як токен стандарту VIP-180, VTHO підтримує місію VeChain щодо впровадження блокчейну в реальні бізнес-процеси. Із зростанням попиту на транзакції підвищується й утилітарна та потенційна цінність VTHO, роблячи його ключовим активом розширюваної екосистеми VeChain.
Щоб дізнатися більше про VeThor Token, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
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