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Поточна ціна VeThor Token сьогодні становить 0.0003342 UAH. Ринкова капіталізація VTHO становить 33,673,074.393744 UAH. Відстежуйте оновлення цін VTHO до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна VeThor Token сьогодні становить 0.0003342 UAH. Ринкова капіталізація VTHO становить 33,673,074.393744 UAH. Відстежуйте оновлення цін VTHO до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про VTHO

Інформація про ціну VTHO

Що таке VTHO

Whitepaper VTHO

Офіційний вебсайт VTHO

Токеноміка VTHO

Прогноз ціни VTHO

Історія VTHO

Посібник з купівлі VTHO

Конвертація VTHO у фіатну валюту

Спот VTHO

Ф'ючерси VTHO USDT-M

Премаркет торгівля

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Логотип VeThor Token

Курс VeThor Token (VTHO)

Актуальна ціна 1 VTHO до UAH:

₴0.015006727
₴0.015006727₴0.015006727
-1,79%1D
UAH
Графік ціни VeThor Token (VTHO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:32:24 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна VeThor Token

Поточна ціна VeThor Token (VTHO) сьогодні становить ₴ 0.0003342, зі зміною 1.79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VTHO до UAH становить ₴ 0.0003342 за VTHO.

VeThor Token наразі посідає №469 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 33,67M, з циркуляційною пропозицією у 100,76B VTHO. Протягом останніх 24 годин VTHO торгувався між ₴ 0.0003338 (мінімум) та ₴ 0.0003438 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1.885941125, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.00685098875615088.

У короткостроковій динаміці VTHO змінився на -0.21% за останню годину та на +0.75% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56,44K.

Ринкова інформація щодо VeThor Token (VTHO)

No.469

₴ 33,67M
₴ 33,67M₴ 33,67M

₴ 56,44K
₴ 56,44K₴ 56,44K

₴ 33.67M
₴ 33.67M₴ 33.67M

100,76B
100,76B 100,76B

100,757,254,320
100,757,254,320 100,757,254,320

0.01%

2018-07-31 00:00:00

VET

Поточна ринкова капіталізація VeThor Token — ₴ 33,67M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56,44K. Циркуляційна пропозиція VTHO — 100,76B, зі загальною пропозицією 100757254320. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 33.67M.

Історія ціни VeThor Token у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.0003338
₴ 0.0003338₴ 0.0003338
Мін. за 24 год
₴ 0.0003438
₴ 0.0003438₴ 0.0003438
Макс. за 24 год

₴ 0.0003338
₴ 0.0003338₴ 0.0003338

₴ 0.0003438
₴ 0.0003438₴ 0.0003438

₴ 1.885941125
₴ 1.885941125₴ 1.885941125

₴ 0.00685098875615088
₴ 0.00685098875615088₴ 0.00685098875615088

-0.21%

-1.79%

+0.75%

+0.75%

Історія ціни VeThor Token (VTHO) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на VeThor Token за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.000273516-1.79%
30 днів₴ -0.0000353-9.56%
60 днів₴ -0.0000593-15.07%
90 днів₴ -0.000272-44.87%
Зміна ціни VeThor Token сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни VTHO на ₴ -0.000273516 (-1.79%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни VeThor Token за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.0000353 (-9.56%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни VeThor Token за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник VTHO змінився на ₴ -0.0000593 (-15.07%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни VeThor Token за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.000272 (-44.87%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для VeThor Token (VTHO)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни VeThor Token зараз.

Аналіз для VeThor Token

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для VeThor Token. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд VeThor Token сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку VTHO: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
StochRSI> 80Зона перекупленостіКороткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
RSI (14)Перекупленість> 70Зростання дещо прискорюється, у короткостроковій перспективі можлива пауза.
Точка розворотуS2 ≤ ціна < S1Між S2 і S1Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.

VTHO_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 3,428E-4, при цьому ціна знаходилась між рівнем S1 та центральним рівнем 3,442E-4. Система центральних рівнів показує, що поточна ціна перебуває біля нижньої межі діапазону коливань, а вгорі безпосередньо підходить до опору центрального рівня. Структура балансу між биками та ведмедями згушується: ціна так і не змогла ефективно пробити основну осьову лінію, загалом продовжуючи формувати горизонтальний боковий тренд. Короткострокові скользящі середні демонструють перетин у формі золотого хреста, а індикатор MACD підтверджує посилення бичачих настроїв. Індекс RSI вийшов у зону перекупленості, що свідчить про переповнення купівельного попиту на короткому терміні. Швидкі та повільні індикатори почали розрізнятися, при цьому зростання ціни супроводжується зменшенням волатильності та зниженням концентрації імпульсів. KDJ та StochRSI демонструють ослаблення на верхніх рівнях, що сигналізує про послаблення потужності поточного зростання та відсутність стійких додаткових фінансових вливань на ринку. Ближче до ціни знаходиться рівень підтримки S2 — 3,421E-4, що відстає від поточної ціни приблизно на 0,2%. Вгорі перший опір розташований на рівні центрального рівня — 3,442E-4, з відстанню близько 0,4%. Далекий опір R1 знаходиться на рівні 3,454E-4, який формує верхню межу діапазону. Трейдерам слід уважно спостерігати за подіями навколо рівня 3,442E-4 — саме цей рівень вирішить, чи зміниться напрямок короткострокових коливань.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни VeThor Token?

Ціни на VeThor Token (VTHO) залежать від кількох ключових факторів:

1. Використання мережі VeChain – більший обсяг транзакцій збільшує попит на VTHO, оскільки цей токен споживається для операцій у мережі.

2. Запаси токенів VET – VTHO генерується за рахунок тримання VET, тому ціна VET та механізми стейкінгу впливають на пропозицію VTHO.

3. Прийняття технології корпоративними клієнтами – чим більше підприємств використовують VeChain, тим більше зростає споживання VTHO.

4. Ринковий настрій – загальні тенденції на криптовалютному ринку впливають на ціну VTHO.

5. Токенова економіка – швидкість генерації VTHO та механізми спалювання впливають на баланс між пропозицією і попитом.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну VeThor Token?

Люди хочуть знати ціну токена VeThor (VTHO) сьогодні, оскільки вона має ключове значення для транзакцій у блокчейні VeChain. VTHO споживається як газові збори під час використання мережі VeChain, тому його ціна є надзвичайно важливою для розрахунку витрат. Інвестори стежать за ціною VTHO, щоб оптимізувати свої торговельні рішення та керування портфелем.

Прогноз ціни VeThor Token

Прогноз ціни VeThor Token (VTHO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна VTHO у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни VeThor Token (VTHO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна VeThor Token потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне VeThor Token у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни VTHO на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни VeThor Token.

Як купити та інвестувати VeThor Token в Україна

Готові розпочати торгівлю з VeThor Token? Купівля VTHO на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити VeThor Token. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі VeThor Token (VTHO).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і VeThor Token буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі VeThor Token (VTHO)

Що ви можете зробити з VeThor Token

Володіння VeThor Token відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке VeThor Token (VTHO)

VeThor Token (VTHO) — це утилітарний токен блокчейна VeChainThor, який використовується як газ для транзакцій, смарт-контрактів та інших ончейн-операцій. Його застосування є критичним для повного функціонування мережі. Двотокенна модель VeChain розділяє VET (цінність) і VTHO (користь), забезпечуючи передбачувані витрати та масштабованість. Користувачі також можуть отримувати VTHO через програму стейкінгу StarGate. Як токен стандарту VIP-180, VTHO підтримує місію VeChain щодо впровадження блокчейну в реальні бізнес-процеси. Із зростанням попиту на транзакції підвищується й утилітарна та потенційна цінність VTHO, роблячи його ключовим активом розширюваної екосистеми VeChain.

Whitepaper

Ресурс VeThor Token

Щоб дізнатися більше про VeThor Token, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтVeThor Token
Оглядач блокчейну

Категорія :

Layer 1 (L1)Smart Contract PlatformVeChain Ecosystem

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:32:24 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для VeThor Token (VTHO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про VeThor Token

VTHO USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію VTHO з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю VTHOUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках VeThor Token (VTHO) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги VeThor Token у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
VTHO/USDT
₴0.015002238
₴0.015002238₴0.015002238
-1.70%
167.03M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 VTHO = 0.015002238 UAH