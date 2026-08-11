Сьогоднішня ціна Mancer

Поточна ціна Mancer (MANCER) сьогодні становить ₴ 0,004003, зі зміною 6,16% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MANCER до UAH становить ₴ 0,004003 за MANCER.

Mancer наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- MANCER. Протягом останніх 24 годин MANCER торгувався між ₴ 0,003413 (мінімум) та ₴ 0,004481 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці MANCER змінився на +1,44% за останню годину та на +471,85% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 60,08K.

Ринкова інформація щодо Mancer (MANCER)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 60,08K₴ 60,08K ₴ 60,08K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 10,01M₴ 10,01M ₴ 10,01M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 2 500 000 000 2 500 000 000 2 500 000 000 Публічний блокчейн ROBINHOOD

Поточна ринкова капіталізація Mancer — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 60,08K. Циркуляційна пропозиція MANCER — --, зі загальною пропозицією 2500000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 10,01M.